Ebensfelder wollen Titelrennen wieder spannend machen

Vorraussetzung dafür ist aber ein Sieg des Zweiten TSV Ebensfeld (32 Punkte) über den souveränen Tabellenführer TSV Sonnefeld (41). Für Spannung und Brisanz dürfte das Nachbarduell zwischen dem FSV Unterleiterbach (13.) und der SpVgg Ebing (4.) sorgen. Der TSV Marktzeuln (14.) steht beim SV Bosporus Coburg (6.) vor einer hohen Hürde. Bereits abgesagt ist die Partie TSV Mönchröden - TSV Breitengüßbach.





TSV Ebensfeld - TSV Sonnefeld

Die beste Heimmannschaft trifft auf die beste Auswärtsmannschaft. Der Aufsteiger aus Sonnefeld kommt mit einer makellosen Auswärtsbilanz von 21 Punkten aus sieben Spielen nach Ebensfeld. Für beide Teams, aber auch insgesamt für die Spannung in der Liga, ein wichtiges Aufeinandertreffen. Gewinnen die Gäste auch diese Partie, hätten sie einen Vorsprung von zwölf Punkten auf Ebensfeld. Dies aber können die Hausherren verhindern. Mit einem Erfolg käme die Truppe von Trainer Klaus Gunreben auf sechs Zähler heran und vor allem der zweite Platz wäre gefestigt. Jedoch nur dann ,wenn der Gastgeber an die gute Verfassung vor der Winterpause nahtlos anknüpfen kann. Immerhin blieb Ebensfeld elf Spiele in Folge ungeschlagen. "Die Mannschaft meines Trainerkollegen Bastian Renk hat eine für diese Liga unwahrscheinlich gute Qualität", weiß Gunreben und fügt an: "Die Sonnefelder gehen in der Ausrichtung ihre Spiele defensiv an. Wir spielen zu Hause und wollen hier weiter ungeschlagen bleiben. Im Hinspiel haben wir durch ein Gegentor in der Nachspielzeit 1:2 verloren, dies ohne so wichtige Leute wie Häublein und Popp, die diesmal dabei sind. Der Gegner ist zwar sehr stark, doch ich hoffe schon, dass wir gut aus den Startlöchern kommen." Gäste-Spielertrainer Bastian Renk stapelt tief und drängt den Gegner in die Favoritenrolle: "Die Ebensfelder werden aufgrund ihrer Erfolgsserie vor der Pause weiter selbstbewusst auftreten, zudem spielen sie zu Hause. Wir werden uns aber sicher nicht verstecken und wollen natürlich nicht verlieren. In solchen Matches können schon Kleinigkeiten entscheiden."



FSV Unterleiterbach - SpVgg Ebing

In dieses Derby geht die SpVgg Ebing zwar von der Tabellenkonstellation her als Favorit, doch in den Spielen der Lokalkonkurrenten spielt der Punkteabstand von derzeit 14 Zählern, noch dazu nach einer langen spielfreien Zeit, nicht die große Rolle. Vielmehr kann es wieder ein heiß umkämpftes Spiel werden, ähnlich wie beim torreichen 6:3 der Ebinger im Hinspiel. Von der Konstanz her aber spricht schon einiges für das Team von SpVgg-Trainer Heiner Dumpert: "Es war eine sehr lange Pause und nun gilt es so schnell wie möglich den Rhythmus zu finden. Was uns in diesem Derby nicht passieren darf, sind leichte Ballverluste im Mittelfeld, so wie bei der verdienten 0:1-Niederlage das letzte Mal in Unterleiterbach." Für die Hausherren ist jede Runde zu einem Überlebenskampf geworden, jeder Zähler ein Plus in Richtung Klassenerhalt, auch wenn das Ende der Saison noch in weiter Ferne liegt. Der FSV wird an seiner Grundausrichtung festhalten, also viel Wert auf eine starke Abwehrarbeit legen, um dann nach vorne Nadelstiche zu setzen. Die Einschätzung von Unterleiterbachs Trainer Lutvi Jefkay: "Auch wir wissen natürlich noch nicht, wo wir stehen. So hoffe ich, dass wir schnell an die Form vor der Winterpause anknüpfen können." gefa





SV Bosporus Coburg - TSV Marktzeuln

Nach recht guten Leistungen in der Vorbereitungsphase fährt der TSV Marktzeuln guten Mutes zum SV Bosporus nach Coburg. Trotz der anhaltenden Verletztenmisere, neuerdings fällt Torjäger Kremer neben den Langzeitverletzten Frank, T. Schütz und Leffer zusätzlich für rund drei Monate aus, setzen die "Zeulner" darauf, eine Aufholjagd zu starten. Dies ist auch unbedingt wichtig, will man schnellstmöglich den Relegationsrang verlassen und sein Konto von 15 Punkten erhöhen. Doch die Coburger befinden sich in der oberen Tabellenhälfte (27 Punkte) und wollen "vorne mitspielen". In Anbetracht des Kaders, gespickt mit erfahrenen Akteuren aus höheren Ligen eine durchaus realistische Zielsetzung. Deshalb steht der TSV vor keiner leichten Aufgabe. Nimmt man den Maßstab und das Endergebnis der Vorrunde zum Vergleich, wären die Kellner-Schützlinge wohl mit einem Unentschieden zufrieden, obwohl in der jetzigen Situation für den Aufsteiger nur ein Sieg zählt. mas

TSV Marktzeuln: Grebner, Riedel, F. Rauch, J. Rauch, F. Stark, Backert, Bergmann, Matuschek, N. Christian, D. Stark, Jahn, Endres-Backert, Schöps, Yesurajah, Kellner