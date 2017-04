Ebensfelder Sieg über Angstgegner

Da der Tabellenzweite FC Oberhaid beim TSV Schammelsdorf nur 2:2 spielte, hat der TSV Sonnefeld als Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West nun zehn Punkte Vorsprung. Der Erste setzte sich gegen den Verfolger SpVgg Ebing mit 2:0 durch. So rückte der TSV Ebensfeld durch den 2:1-Sieg über den SV Merkendorf den Oberhaidern wieder bis auf einen Punkt auf die Pelle. Schlusslicht TV Ebern feierte beim 2:0 gegen Unterleiterbach seinen ersten Heimsieg der Saison.



DJK Bamberg II - TSV Marktzeuln 6:0

In einem einseitigen Bezirksligaspiel gewann die Don-Bosco-Reserve auch in dieser Höhe völlig verdient mit 6:0. Die DJKler erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der 7. Min. traf Reißner mit einem Schlenzer aus kurzer Distanz zum 1:0 nach Pass von Rosiwal. Bamberg machte weiter Druck und bestimmte das Spielgeschehen. In der 29. Min. kam nach einem Einwurf Rosiwal zum Kopfball und traf zum umjubelten 2:0. Die abstiegsbedrohten Marktzeulner waren in der Offensive recht harmlos und fuhren nur wenige Angriffe aufs DJK-Tor. Nach gutem Zuspiel von Rosiwal traf Schmauser in guter Position freistehend zum 3:0 (51.). Nur vier Minuter später lag der Ball schon wieder im Netz. Nach Pass von Reißner war es Kapitän Lauterbach, der keine Mühe hatte, aus fünf Metern auf 4:0 zu erhöhen. Der Aufsteiger tat sich weiterhin schwer, sein Spiel aufzuziehen, und hatte keine nennenswerte Torchance zu verzeichnen. Durch ein tolles Zuspiel von Schmauser auf Lauterbach, traf dieser zum 5:0 (70.). Die tapferen Gäste hatten nicht den Hauch einer Chance und kassierten noch das 6:0. Diesmal kam die Vorarbeit durch den eingewechselten Binbir, der auf Rosenberger legte, der das halbe Dutzend vollmachte.

DJK Bamberg II: Kraus - Braunm Mönius, Auer, Lauterbach, Rosiwal, Heidenreich, Reißner (73. Häßler), Schmauser (77. Bogensperger), Zhgenti (73. Binbir), Rosenberger / TSV Marktzeuln: Grebner - Riedel (61. Schöps), F. Rauch, D. Stark, J. Rauch (67. Matuschek), F. Stark, Endres-Backert, Bergmann, Backert (73. Nils), Jahn, Yesurajah / SR: Geuß (Sylbach) / Zuschauer: 80 / Tore: 1:0 Reißner (7.), 2:0 Rosiwal (29.), 3:0 Schmauser (51.), 4:0 Lauterbach (55.), 5:0 Lauterbach (70.), 6:0 Rosenberger (77.)



TSV Sonnefeld - SpVgg Ebing 2:0

Vor einer guten Zuschauerkulisse versuchten beide Mannschaften, Fehler zu vermeiden. Die erste gute Möglichkeit hatte der TSV, konnte diese aber nicht nutzen. Nach zehn Minuten ergriff Sonnefeld die Initiative und erspielte sich leichte Feldvorteile. In der 19. Min. spielte Steffen Reintsch zwei Gegner gekonnt aus, schoss aber knapp am Tor vorbei. Wieder 20 Minuten später vergab Christoph Rödel eine Möglichkeit. Bis zur Pause hatten die Ebinger keine nennenswerten Chancen. Mit dem Wiederanpfiff begann Ebing, sich zu wehren und hätte in Führung gehen können, aber Torhüter Jauch zeigte wieder seine Klasse (53.). Sonnefeld übernahm wieder die Kontrolle. In der 60. Min. schlug ein Freistoß von Christph Rödel unhaltbar für Torwart Endres zum 1:0 ein. Sonnefeld versuchte zu erhöhen, aber Ebing wollte den Ausgleich. In der 90. Min. fiel das 2:0: Thyroff tunnelte bei seinem Freistoß die Mauer und den Torhüter und versenkte den Ball zum verdienten TSV-Sieg.

TSV Sonnefeld: Jauch - Kunick, F. Schneider, Pawellek, Thyroff, Graf. C. Rödel, Renk, Reinsch (78. Lu. Scheler), Daumann (67. Yesilyurt), Jakob (90.+1 Demel) / SpVgg Ebing: Endres - Landgraf, Derra, Motschenbacher (83. Hubatschek), Skalischus, Merzbacher (76. Zebunke), Funk, Büttner, Winter (65. Bergmann), Altenfeld, Dippold / SR: Fenkl (Unterpreppach) / Zuschauer: 325 / Tore: 1:0 Rödel (60.), 2:0 Thyroff (90.)



TV Ebern - FSV Unterleiterbach 2:0

Der FSV Unterleiterbach blamierte sich beim abgeschlagenenen Schlusslicht Ebern, das seinen zweiten Saisonsieg feierte. Danach sah es in der ersten Halbzeit jedoch noch nicht aus. Die Gäste entwickelten vom Anpfiff weg viel Druck. Mehr als einmal lag der Führungstreffer für den FSV in der Luft, so durch Tobias Bayer in der 5., 8. und 13. Min. sowie durch Florian Walter und Dominik Betz. Doch zeigte sich TVE-Torwart Jens Kapell in Bestform. Zudem rettete in der 35. Min. Ammon auf der Linie. Von den Hausherren war in dieser Phase im Spiel nach vorn so gut wie nichts zu sehen. Angriffsführer Simon Fischer war allein auf sich gestellt. Doch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer eine Eberner Mannschaft, die sich nun eine Fülle von guten Möglichkeiten erspielte, während die Gäste abbauten. Nachdem Barth für den FSV in der 54. Min. den Ball von der Torlinie gekratzt hatte, brachte acht Minuten später der Sekunden zuvor eingewechselte Geuß per Kopf den Tabellenletzten in Führung. Danach häuften sich die Möglichkeiten der Platzherren, die durch Simon Fischer (65.), Ammon (67.), Aumüller (70.) und Geuß (72.) hätten erhöhen können. In der 75. Min. war es dann so weit. Julius Zettelmeier, der eine starke Vorstellung bot, brach auf der Außenbahn durch. Seine genaue Hereingabe musste Jens Köhler frei stehend nur noch über die Linie drücken. Auch in den Schlussminuten hätten die Hausherren die Führung noch ausbauen können, da die Gäste in Unterzahl (70. Gelb-Rot für Ambros) ihre Abwehr entblößten.

TV Ebern: J. Kapell - Zürl (61. Geuß), Steinert (90. J. Fischer), Korn, Aumüller, Köhler, Ammon, Graß (87. Hümmer), S. Fischer, Zettelmeier, Kollmer / FSV Unterleiterbach: Schmuck - Walter, Epp, Barth (77. F. Bayer), F. Schmuck, Ambros, Zillig, Schneider (61. Werner), Meli, Betz, T. Bayer / SR: Özdemir (Helmbrechts) / Zuschauer: 170 / Tore: 1:0 Geuß (62.), 2:0 Köhler (75.) / Gelb-Rote Karte: - / Ambros (70.)



TSV Ebensfeld - SV Merkendorf 2:1

Bislang hatte der TSV noch keine Begegnung gegen den SVM gewonnen. Vor 400 Zuschauern waren die von vielen Fans unterstützten Merkendorfer um Spielkontrolle bemüht. Ebensfeld lief dagegen früh an. In der 14. Min. bejubelten die Gäste das 0:1. Benjamin Martin spitzelte den Ball per Lupfer am Ebensfelder Schlussmann Thomas Bablitschky vorbei. In der Folgezeit drängte der TSV. Kevin Popps Schuss (27.) aus spitzem Winkel zischte knapp am langen Pfosten vorbei. Sebastian Amon erzielte mit dem Pausenpfiff das 1:1, als er einen Abpraller nach einem Schuss von Florian Häublein verwertete. Die Merkendorfer wollten nun mehr, spielten sich drei, vier recht gute Chancen heraus. Ansonsten gab es in der Folgezeit viel Leerlauf, keine Mannschaft konnte sich zwingende Torraumszenen herausspielen. Jedoch war der Heimelf anzumerken, dass sie den Sieg wollte, und sie kämpfte. In der 88. Min. erzielte Daniel Alt mit einem direkten Freistoßtreffer den 2:1-Endstand.



TSV Ebensfeld: Bablitschky - Stölzel, Alt, C. Quinger, S. Schug (71. D. Scheler), D. Eideloth, K. Popp, F. Häublein (66. T. Lieb), Y. Gründel, S. Amon, B. Quinger (80. Dietz) / SV Merkendorf: Menze - F. Schneider, F. Herrmann (46. A. Globisch), Ultsch, Seifert, D. Schulz, Martin, Linzner, M. Rießland (87. M. Schulz), T. Weber, Heichel / SR: P. Rossow (Donndorf-Eckersdorf) / Zuschauer: 400 / Tore: 0:1 Benjamin Martin (14.), 1:1 Sebastian Amon (45+1.), 2:1 Alt (88.)