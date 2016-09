Dreitz' WM-Traum ist geplatzt

Der Michelauer Profi-Triathlet Andreas Dreitz ist bei der 70.3-Weltmeisterschaft in Australien auf dem elften Platz gelandet. Den Titel sicherte sich der Australier Timothy Reed nur wenige Sekunden vor dem Deutschen Sebastian Kienle. Auf Rang 3 kam der Schweizer Ruedi Wild ins Ziel.

Wie das Online-Portal "tri-mag" berichtet, hatte sich Kienle fünf Kilometer vor dem Ziel abgesetzt und schien Reed schon gebrochen zu haben. Doch der Australier ließ sich vom heimischen Publikum tragen, kämpfte sich zurück und lieferte sich mit dem Deutschen auf den letzten Metern einen spannenden Kampf. Diesen entschied Reed letztlich hauchdünn für sich.



Sanders und Dreitz enttäuschen

Kienle und Reed hatten sich lediglich beim Schwimmen kurz aus den Augen verloren: Während der Australier Josh Amberger sich vom übrigen Feld absetzte, verlor Kienle rund eineinhalb Minuten auf eine große Gruppe, zu der auch Dreitz und Reed gehörten. Das holte Kienle aber schnell wieder auf. Auf dem Rad bildete sich eine 23 Mann starke Spitzengruppe, in alle Favoriten vertreten waren - mit Ausnahme des Kanadiers Lionel Sanders. Der konnte trotz seiner Radfahrer-Qualitäten keinen Boden auf die Spitzenleute gutmachen.



Erfolglose Ausreißversuche

Die Deutschen um Andreas Dreitz, Maurice Clavel und Sebastian Kienle starteten einige Ausreißversuche, konnten sich aber nicht entscheidend lösen. Es entwickelte sich ein intensives Ausscheidungsrennen, bei dem mit grenzwertiger Härte agiert wurde. "Ich hätte mir manchmal eine etwas schärfere Regelauslegung der Kampfrichter gewünscht", sagte Andreas Dreitz im Ziel.

Eine große Spitzengruppe erreichte somit den zweiten Wechsel - es sollte also eine Laufentscheidung um die Ironman-70.3-Weltmeisterschaft geben. Tim Reed und Sebastian Kienle nahmen das sofort in die Hand und setzten sich an die Spitze. Rund 15 Kilometer absolvierte das Duo quasi auf gleicher Höhe. Knapp einen Kilometer vor dem Ziel zog Reed plötzlich das Tempo an, was ihm zehn Meter Vorsprung auf Kienle einbrachte. Die verteidigte er bis ins Ziel.

"Ich habe 15 Jahre lang hierauf hingearbeitet. Es ist unglaublich, dass dieser Traum vom Weltmeistertitel nun wahr wird - und das auch noch auf heimischem Boden", sagte Reed.

Kienle sackte nach dem Zieleinlauf erschöpft zusammen und konnte seine Enttäuschung über den knapp verpassten dritten WM-Titel nicht verbergen. Maurice Clavel sicherte sich als zweitbester Deutscher den guten achten Rang vor Lionel Sanders, Andreas Dreitz war mit seinem elften Platz nicht zufrieden. red