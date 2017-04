Die "13" weckt Vorfreude

Läufer aus Leizpzig





Am Sonntag, 9. April wird - da braucht es keine prophetischen Fähigkeiten - bei der landkreisweit größten Laufsportveranstaltung die "13" zur Glückszahl mutieren. Genau in seine 13. Auflage geht nämlich heuer der längst weit über die Landkreis- und Bezirksgrenzen hinaus bekannte und beliebte Obermain-Marathon, zu dem der TSV Staffelstein einlädt. Die sportlich-stimmungsvolle Atmosphäre des Megaevents wird wieder Athleten wie Zuschauer in ihren Bann ziehen.Die Freude an der Bewegung, der Reiz der sportlichen Herausforderungen und der trotz der Größenordnung der Veranstaltung nach wie vor familiäre Charakter - das sind die "Zutaten", die die Anziehungskraft des Obermain-Marathons ausmachen. Über 1600 Anmeldungen von Läufern und Nordic-Walkern sind bis Dienstag bereits eingegangen, und es dürften noch Hunderte hinzukommen.Den kommenden Sonntag haben zahlreiche Athleten schon lange dick in ihrem Terminkalender angestrichen. Darunter sind Top-Platzierte des Vorjahres, wie Markus-Kristan Siegler vom TB Erlangen als Marathonsieger von 2016, Lauf-Urgesteine wie der unermüdliche, mittlerweile 75 Jahre junge, für die TS Lichtenfels startende Berthold Wolf und viele weitere.Der Blick auf die Anmeldelisten beweist auch, wie weit die Anziehungskraft des Obermain-Marathon reicht. So plant der Leipziger Lothar Feicke die Teilnahme am Halbmarathon, der bei Reutlingen wohnhafte gebürtige Wunsiedler Helmut Sirtl wird voraussichtlich wiederholt auf der Marathondistanz an den Start gehen. Aber auch viele Einheimische aus dem Obermaingebiet oder aus benachbarten Landkreisen werden wieder ihr Bestes geben.Etabliere Athleten und Laufneulinge, die vielleicht erst den inneren Schweinehund überwinden müssen - beides gehört zum Obermain-Marathon. "Jeder Teilnehmer ist ein Gewinner", wird der emsige Hauptorganisator Karl-Heinz Drossel nicht müde wird, zu betonen. Der Herausforderung, die Vorbereitung und Umsetzung bedeutet, stellt sich der 64-jährige gerne, betont aber zugleich: "Ich bin nur ein Zahnrad und muss an dieser Stelle bereits jetzt den vielen Helfern ein Dankeschön sagen, die zunächst im Vorfeld mit anpacken und am Sonntag dann in unterschiedlichsten Funktionen zum Gelingen beitragen." Dazu zählen auch wieder Feuerwehr, Polizei, BRK und Wasserwacht.Der mit den drei knackigen Anstiegen über Kloster Banz, Vierzehnheiligen und Staffelberg gespickte anspruchsvolle Marathon beginnt an der Bischof-von-Dinkel-Straße um 8.30 Uhr. An selber Stelle folgen die weiteren Läufe, nämlich um 8.45 Uhr der Halbmarathon und um 9 Uhr 12,5-Kilometer-Lauf, der sich bei seiner Premiere im Vorjahr mit über 200 Teilnehmern bewährt hat. Für die Nordic-Walker fällt der Startschuss um 9.05 Uhr.Nach Überqueren der Ziellinie bekommen alle Finisher ihre verdiente Medaille umgehängt.Die Startunterlagen können am Samstag von 16 bis 20 Uhr oder am Sonntag zwischen 7 und 8 Uhr in der Adam-Riese-Halle abgeholt werden. Die Teilnehmer sollten ihre Startnummer parat haben, die sich auf ihrer Anmeldebestätigung finden oder im Internet unter www.obermain-marathon.de herausfinden können.Es besteht immer noch die Möglichkeit, sich für den 13. Obermain-Marathon anzumelden. Bis Freitag um 17 Uhr werden Online-Anmeldungen über www.obermain-marathon.de entgegengenommen. Kurzentschlossene können für alle Läufe und Nordic-Walking am Samstag, 8. April von 16 bis 20 Uhr in der Adam-Riese-Halle nachmelden. Traditionell wird am Vorabend des Marathons, also am Samstag der schon traditionelle Marathon-Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen gefeiert. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 17 Uhr. Um 16.30 Uhr fährt ein kostenloser Bus an der Adam-Riese-Halle in ab und bringt die Gottesdienstbesucher nach der Messe auch wieder zurück.MarathonHalbmarathon12,5-Kilometer-LaufNordic-WalkingZielschlussist eine Online-Anmeldung unter www.obermain-marathon.de noch möglichist eine Anmeldung nur noch vor Ort in der Adam-Riese-Halle möglich