Derby für den TV Weidhausen

Auf der Suche nach zwei wichtigen Punkten und vor allem nach der dringend benötigten Spielpraxis führt der Weg der Kunstadter Handball-Herren am Samstag zum TV Ebern. Dort trifft die Truppe von HGK-Trainer Kostja Zelenov um 18.30 Uhr auf den Tabellenvorletzten der Bezirksoberliga.

Heimvorteil genießen dagegen am Sonntag die Männer des TV Weidhausen (14.30 Uhr, Mainfeldhalle Michelau) gegen die SG Bad Rodach/Großwalbur und die TS Lichtenfels (15 Uhr) gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz.





TV Ebern - HG Kunstadt

Alles andere als ein Sieg der Kunstadter wäre eine herbe Enttäuschung. Außerdem hat die HGK sicherlich auch schon die nächste Aufgabe im Hinterkopf. Diese wartet eine Woche später auf die Kunstadter, wenn mit dem HC 03 Bamberg ein echtes Spitzenteam der Liga seine Visitenkarte in der Kordigasthalle abgeben wird.

Die Kunstadter Fans sind sich einig: Mit einer Leistung wie zuletzt wird die Partie in Ebern eine große Herausforderung. Demnach steht die Partie an diesem Wochenende vor allem im Zeichen der Rückkehr zu alter Stärke. Aufgrund der Spielabsage der HG Hut/Ahorn vor einer Woche hat die HGK seit dem 20. November nur ein Punktspiel absolviert. Dass das Team gerade deshalb noch auf der Suche nach seiner Form ist, leuchtet ein. Das will der Liganeuling Ebern nutzen, der in der letzten Woche mit dem Punktgewinn gegen die SG Marktleuthen/Niederlamitz ein Signal an den Rest der Liga schickte: "Wir haben uns im Kampf um den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben!"

Und dennoch ist die HG gerade unter Berücksichtigung des Hinspielergebnisses haushoher Favorit. Damals spielte man mit dem Team von Matthias Batzner Katz und Maus und kam mit angezogener Handbremse zu einem 48:21-Heimerfolg. Ein solcher Kantesieg lässt sich am Samstag wohl nicht wiederholen, aber ein selbstbewusster und zugleich couragierter Auswärtsauftritt würde Oester & Co im Hinblick auf die schweren nächsten Wochen sicherlich gut tun. mts





TV Weidhausen - SG Bad Rodach/Großwalbur

Ein "Lokal-Klassiker" steht auf dem Spielplan, wenn am Sonntag um 14.30 Uhr die Männer des TV Weidhausen gegen die SG Bad Rodach/Großwalbur antreten. Beide Teams kennen sich aus ihrer langen Bezirksoberligazeit, und schon immer waren es hart umkämpfte Partien, wenn der TVW und die SG die Klingen kreuzten.

In der Tabelle trennen beide Teams nur zwei Tabellenplätze, allerdings mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung für die Gäste. Die mühten sich in der Vorwoche zu einem hauchdünnen 25:24-Heimsieg über den HSC Coburg III, während Weidhausen gegen den HSV Hochfranken mit 20:33 deutlich unter die Räder kam.

Eine Woche hatten die Weidhausener Zeit, ihre Wunden zu lecken. Trainer Frank Steinberger musste seine Mannen moralisch wieder aufrichten, wies dabei aber sicher auch darauf hin, dass man gegen den Tabellenführer 20 Minuten gut ausgesehen hatte.

Der Ausgang des Kräftevergleichs mit der SG Bad Rodach/Großwalbur ist offen.

Doch vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt, und so ist Weidhausens Trainer Steinberger froh, dass fast alle Spieler einsatzfähig sind. Eine Ausnahme bildet lediglich Timo Goller, der noch wegen einer Knöchelverletzung pausieren muss. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Lokalderby freuen. kag





TS Lichtenfels -SG Marktleuthen/Niederl.

Am Sonntag um 15 Uhr erwarten die Lichtenfelser Männer in einem wichtigen Spiel um Punkte im Abstiegskampf den Tabellensechsten, SG Marktleuthen/Niederlamitz. Die Gäste aus Hochfranken (9:11 Punkte) werden sicher alles tun, um die Punkte aus der Korbstadt zu entführen, um nicht in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. Das Hinspiel zum Saisonauftakt gewann die SG mit 30:24.

Allerdings schwächelten die Marktleuthener zuletzt und mussten beim Schlusslicht Ebern mit einem 29:29 zufrieden sein. Vielleicht eine Chance für die Mannen von TSL-Trainer Uli Hillebrand. Doch auch die Lichtenfelser bekleckerten sich zuletzt nicht mit Ruhm. Zum Jahresauftakt setzte es eine 24:34-Niederlage in Bamberg. Die TSler bauen gegen Marktleuthen aber auf ihre Fans. Im Lichtenfelser Sportzentrum können sie der Mannschaft den entscheidenden Kick geben, damit die Punkte in der Korbstadt bleiben. us