Der FC Burgkunstadt ist schon Meister

Fünf Spieltage vor Saisonende hat sich der FC Burgkunstadt mit einem Heimsieg gegen den FC Adler Weidhausen frühzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels gesichert.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

FC Burgkunstadt -

Adler Weidhausen 1:0

Mit dem Wissen, dass der Verfolger aus Baiersdorf in Lichtenfels Punkte gelassen hat, ging man entschlossen in die Begegnung. Die erste Chance hatten allerdings die Gäste durch einen Freistoß von G. Cannone (19.) - Torhüter Aumüller wehrte zur Ecke ab. Auch dem FCB gelang es nicht, seine Gelegenheiten in Tore umzumünzen. Es dauerte bis kurz vor die Halbzeitpause, ehe Schütz per Kopf nach einem Freistoß den 1:0-Führungstreffer erzielte (42.).

Die Nervosität war den Hausherren in Durchgang 2 anzumerken, es schlichen sich Unachtsamkeiten ein. Die Gäste bekamen Auftrieb, und es wurde noch einmal spannend. Die "Adler" verlangten dem FC Burgkunstadt in der Defensive alles ab. In der Offensive fehlte das Quäntchen Glück. Acht Minuten vor Schluss verfehlte ein Schuss von Hiller das Ziel, so dass die Hausherren weiter bangen mussten. In einer heißen Schlussphase zeigte der FC Burgkunstadt Disziplin, bis der erlösende Schlusspfiff ertönte und die Schuhstädter um das Trainergespann Dießenbacher und Geldner die verdiente Meisterschaft feiern durften.

TSV Küps -

SSV O'-/U'langenstadt 1:3

Trotz einer 1:0-Pausenführung gingen die Gastgeber am Ende leer aus. Die Tore erzielten: 1:0 Glier (27.), 1:1 Nickel (49.), 1:2 Kleinschmidt (58.), 1:3 Rollmann (92.)



FC Altenkunst./Woff. -

FV Mistelfeld 2:0

Die Gastgeber zeigten eine gute Vorstellung, der Ball lief gut in den eigenen Reihen. Die ersten Möglichkeiten hatten Leipi und Natterer. Dann besorgte Schultheis das 1:0 nach einem Fehler des Gäste-Torhüters. Die Platzherren machten weiter Druck und erhöhten durch Natterer auf 2:0 nach schönem Zuspiel von Klemenz. In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker, ein Treffer wollte ihnen aber nicht gelingen.



DJK Lichtenfels -

Siedlung Lichtenfels 2:1

Es war ein äußerst knapper Sieg der "Franken" in einem umkämpften Derby. Beide Teams begegneten sich lange auf Augenhöhe. Erst im zweiten Durchgang brachte Marco Schardt die DJK in Führung (46.). Die "Siedler" steckten nicht auf und wurden für ihre Bemühungen mit dem Ausgleich belohnt. Torschütze war Benedikt Karch (66.). Ein Punkt war den Hausherren, die nach einer Roten Karte für Schardt nur noch zu zehnt waren, trotz Unterzahl zu wenig. In der 90. Minute gelang Maurice Koch vor 150 Zuschauern der "Lucky Punch" zum 2:1-Endstand.

SpVgg Obersdorf -

FC Michelau 2:1

Es war eine äußerst ärgerliche Niederlage für den FCM, der wie schon in der vergangenen Partie gegen die "Siedler" aus Lichtenfels ein gutes Spiel zeigte. Die frühe 1:0-Führung der SpVgg durch Jens Mayer (8.) glich Sven Straßner knapp eine Viertelstunde später aus. Durchgang 2 verlief ausgeglichen, in der Nachspielzeit versetzte Mayer dem FCM mit seinem zweiten Treffer den Nackenschlag. Die 160 Zuschauer hatten ein ruppiges Spiel gesehen - bei der SpVgg flog schließlich Krauss mit Gelb-Rot vom Platz (90.), beim FCM mussten Gmell mit Rot (85.) und B. Zimmer mit Gelb-Rot vom Feld.



SpVgg Isling -

Fortuna Roth 0:3

Im ersten Durchgang hatte Isling leichte Vorteile, Torchancen gab es aber kaum zu sehen. Ganz anders verlief Hälfte 2: Die Rother begannen stark, Pülz setzte sich auf außen durch, passte in die Mitte auf Benson, der aus kurzer Distanz einschob. Danach war Isling völlig von der Rolle. Zahlreiche Fehlpässe und viele verlorene Zweikämpfe brachten der Fortuna Chancen ein. Eine davon nutzte Benson nach Flanke von Schnapp und erhöhte auf 2:0 (67.). SpVgg-Torhüter Stroe parierte einen Elfmeter (75.), doch gegen den darauffolgenden Schuss von Schnapp nach einer Pülz-Ecke war er machtlos. Es blieb beim verdienten 3:0-Sieg für Fortuna Roth.

FC Lichtenfels II -

FC Baiersdorf 3:0

Die Lichtenfelser mussten Baiersdorf unbedingt besiegen, um noch um Rang 2 mitspielen zu können. Dementsprechend forsch begannen die Korbstädter und ließen die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Die Bemühungen wurden nach einer halben Stunde mit einem Doppelschlag belohnt. Erst war Wige mit einem Freistoß aus 25 Meter erfolgreich, kurz darauf drückte Hassonov den Ball aus kurzer Entfernung mit dem Kopf über die Linie. Kurz vor Schluss fuhr die Heimelf einen perfekten Konter, den Rauchhaus nach Vorarbeit von J. Bornschlegel gekonnt zum 3:0 Endstand abschloss.



TSV Staffelstein II -

SV Fischbach 1:2

Tore: 0:1 A. Müller (3.), 1:1 A. Lurtz (51.), 1:2 C. Graf (82.) / Gelb-Rot: Kohles (77., wiederholtes Foulspiel).



Kreisklasse 3 Itzgrund

SV Weidach -

TSVfB Krecktal 0:7

Das Ergebnis sagt bereits alles über den Spielverlauf aus. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle voll gerecht und hätten auch zweistellig siegen können. Der TSVfB dominierte die Begegnung nach Belieben und ließ selbst nichts zu.

Fünf verschiedene Torschützen trugen sich ein, und zwar Bastian Dellert (2), Simon Gilbricht (2), Manuel Frembs, Maximilian Tranziska und Marco Weikard. .

DJK/FC Seßlach -

SV Arab. Coburg 4:0

Eine durchschnittliche Leistung reichte den Gastgebern aus, um den Tabellenletzten geschlagen nach Hause zu schicken. Gerechnet an den Möglichkeiten waren die Gäste mit diesem Ergebnis gut bedient. Tore: 1:0 Julian Schulz (10.), 2:0 Thomas Ois (14./FE), 3:0 Daniel Müller (59.), 4:0 Tobias Brückner (90.).



Kreisklasse 1 Bamberg

TSV Ebensfeld II -

DJK Priegendorf 1:1

Beide Mannschaften lieferten eine insgesamt gesehen einsatzfreudige Begegnung ab mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 57. Minute fiel die Gästeführung durch Torjäger Alexander Els. Danach kam der TSV stärker auf, musste jedoch bis in die Schlussphase warten, ehe Dominik Kremer den alles in allem gerechten Ausgleich erzielte.



VfL Mürsbach -

Post-SV Bamberg 0:2

Vor der Pause haben es die Gastgeber versäumt, gute Möglichkeiten - etwa durch Streng und Hornung - zu Toren zu nutzen, was sich im zweiten Durchgang rächte, zumal die Gäste in diesem deutliche Vorteile hatten. Von den Hausherren war in diesem Abschnitt wenig zu sehen, es fand kein Mittelfeldspiel mehr statt und es fehlten die zwingenden Aktionen. In der 72. und 79. Minute führte ein Doppelschlag der "Postler" durch Günther und Rohfritsch zum 2:0-Sieg.