Chance zum "Big Point" für Baur SV

Nur noch vier Spieltage sind in der Kegler-Bayernliga zu absolvieren. Bis zum letzten Spieltag bleibt keine Verschnaufpause mehr. Nach den vielen "zerrupften" Wochen zuletzt stehen vier Spiele in Folge für den Baur SV Burgkunstadt an, in denen noch Rang 3 im Abschlussklassement erreichbar ist. Doch in erster Linie geht es erst einmal um die vorzeitige Sicherung des Ligaverbleibs. Denn aufgrund der komplizierten Auf- und Abstiegsregelung zu den Bundesligen kann man selbst als Tabellenfünfter am letzten Spieltag noch nicht ganz sicher sein. Nun stehen die Baur-Kegler gerade auf Rang 4 der Tabelle, und daher ist das Spiel beim punktgleichen Tabellennachbarn in Landshut so wichtig.



Bayernliga, Herren

Mindestens genauso wichtige Matches finden auf den anderen Kegelbahnen am Wochenende statt: Karlstadt (3.) empfängt Hirschau (6.) und kann mit einem Heimsieg wohl für ein weiteres Jahr im bayerischen Oberhaus planen. Eichstätt muss als Schlusslicht gegen Zeil (7.) gewinnen, sonst ist der Gang in die Landesliga wohl nicht mehr zu vermeiden. Und Luhe-Wildenau braucht als Tabellenzweiter unbedingt einen Sieg in Kasendorf - andernfalls kann man den Männern vom Goldenen Anker bei dann fünf Zählern Vorsprung wohl zum Meistertitel gratulieren.

Die Burgkunstadter siegten im Hinspiel auf eigener Anlage gegen den damaligen Zweiten aus Landshut mit 7:1. Am Samstag (12 Uhr) wird es sicherlich ein ungleich schwierigeres Match. Zumal mit Sebastian Krötter ein Spieler fehlt, der gerade auf der gut fallenden Anlage in Niederbayern für ein tolles Ergebnis prädestiniert schien. So wird die altbewährte Truppe - Peter Thyroff und Harald Zapf am Anfang, Patrick Kalb und Johannes Partheymüller in der Mitte sowie Dieter Kestel und Peter Zapf am Ende - versuchen, die Heimstärke der Landshuter zu brechen.

In den bisherigen Spielen auf eigener Bahn waren 3300 immer die Untergrenze, einmal leuchteten sogar 3524 am Totalisator auf. Die "Schwarz-Gelben" werden somit zu Bestform auflaufen müssen, um einen Big Point aus der niederbayerischen Hauptstadt zu entführen. tc



Regionalliga Ofr. /Ufr., Herren

Eine schwierige Aufgabe hat der Tabellenführer der Kegler-Regionalliga, der KV Lohengrin Kulmbach, bei Germania Marktbreit zu lösen. Auch Verfolger TTC/FW Gestungshausen ist um die Aufgabe beim TSV Lahm nicht zu beneiden.

Mit Edwin Zang und Ulf Böhm startet der TSV Lahm am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen die Gestungshausener Nico Samel und Klaus Bauer. In der Mitte kämpfen Christopher Müller und Daniel Stang gegen Kevin Milde und Yannick Steiner um die Punkte. Die Entscheidung dürfte in den Schlussduellen zwischen Steffen Engelhardt und Bernd Zarske sowie Gerald Lutter und Joachim Steiner fallen.



Regionalliga Ofr./Ufr., Damen

Tabellenführer SKK Bischberg gilt gegen den TSV Lahm als klarer Favorit. Dennoch wollen die TSV-Damen - wie der DSKC Neustadt - in Bischberg etwas Zählbares erreichen. Anja Thomas und Katharina Spindler starten gegen Christine Schmidt und Anke Stubenrauch. In der Mitte könnten Natalie Müller und Meike Berumen-Garcia gegen Sandra Walter und Andrea Loch erfolgreich sein. Am Ende geht's zwischen Marina Vondran und Sabrina Schmitt sowie Sabine Kochmann und Daniele Loch um den Sieg. lipp