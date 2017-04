Burgkunstadt feiert einen Kantersieg

In der Tischtennis-Oberfrankenliga gewann der TTC Burgkunstadt sein letztes Saisonspiel mit 9:2 gegen Konradsreuth. Der TV Schwürbitz musste in der 2. Bezirksliga eine knappe Niederlage gegen Untersiemau II hinnehmen. Die Damen des TTV Altenkunstadt unterlagen in der 2. Bezirksliga ebenfalls knapp gegen den TTC Tiefenlauter IV.



Oberfrankenliga, Herren

TTC Burgkunstadt -

TV Konradsreuth 9:2

Der TTC schließt die Spielzeit mit 20:20 Punkten auf dem sechsten Platz ab. Die Gäste waren ersatzgeschwächt angetreten, Burgkunstadt erspielte sich von Beginn an klare Vorteile - alle Doppel gingen an die Gastgeber. Die Einzel verliefen zunächst ausgeglichener: Pol setzte sich zwar knapp gegen Steinmeyer durch, dafür unterlagen Kern und Linz den Konradsreuthern Bauer sowie Müller jeweils im "Fünften". Nach dem Anschluss übernahmen die TTC-Herren wieder das Zepter: Manuel und Christopher Eideloth sowie Manfred Schneider landeten sichere Erfolge und sorgten für die Entscheidung. Sven Pol feierte anschließend ein persönliches Erfolgserlebnis: Dank seines 3:1-Erfolgs gegen Johannes Bauer schloss er die Rückrunde mit einer Bilanz von 11:9 ab. Stefan Kern setzte den Schlusspunkt. fk

Ergebnisse: Pol/M. Eideloth - Bauer/Steinmeyer 3:0, Kern/C. Eideloth - Müller/Kuhnlein 3:0, Linz/Schneider - Wiggers/Müller 3:0, Pol - Steinmeyer 3:2, Kern - Bauer 2:3, Linz - Müller 2:3, M. Eideloth - Wiggers 3:0, C. Eideloth - Kuhnlein 3:0, Schneider - Müller 3:0, Pol - Bauer 3:1, Kern - Steinmeyer 3:0



2. Bezirksliga West, Herren

TV Schwürbitz -

TSV Untersiemau II 7:9

Im letzten Spiel der Saison verlor der TV Schwürbitz unglücklich gegen den TSV Untersiemau II mit 7:9. Die Schwürbitzer kamen gut ins Spiel und gingen nach den Doppeln mit 2:1 in Führung. Anschließend verloren sie jedoch beide Spiele im vorderen Paarkreuz in fünf Sätzen, so dass die Gäste aus Untersiemau ihrerseits mit 3:2 in Führung gingen. Der TV Schwürbitz kämpfte jedoch weiter, zeigte gute Spiele und drehte das Spiel zum 7:5-Zwischenstand. Der TSV hatte an diesem Tag aber die besseren Nerven: Die folgenden Spiele gingen alle in den fünften Satz und jedes Mal behielt Untersiemau die Oberhand. Aufgrund einer Verletzung beim TV Schwürbitz im Schussdoppel ging dieses kampflos an die Gäste, so dass das Spiel mit 7:9 verloren war. Nach der langen Saison steht der TV Schwürbitz an dritter

Position. hm

Ergebnisse: Sünkel/Mahr - Funk/Bürger 3:1, Schneider/Härtel - Markert/Kobinski 2:3, Imhof/Haselmann - Dümmler/Baum 3:1, Schneider - Markert 2:3, Sünkel - Funk 2:3, Imhof - Dümmler 3:1, Mahr - Kobinski 0:3, Härtel - Baum 3:2, Haselmann - Bürger 1:3, Schneider - Funk 3:0, Sünkel - Markert 3:0, Imhof - Kobinski 3:1, Mahr - Dümmler 2:3, Härtel - Bürger 2:3, Haselmann - Baum 2:3, Sünkel/Mahr - Markert/Kobinski 2:3



2. Bezirksliga West, Damen

TTV 45 Altenkunstadt -

TTC Tiefenlauter IV 6:8

Es sollte einfach nicht sein: Auch das letzte Ligaspiel verloren die TTV-Damen trotz einer soliden Vorstellung äußerst knapp. So blieb es in der gesamten Serie bei nur einem Sieg und einem Unentschieden. Die Mannschaft muss daher den Gang in die 3. Bezirksliga antreten.

Es stand 6:6 als zwei Siege der TTCler die Niederlage für die Gastgeberinnen einläutete. Sonja Dräger und Evi Beier mussten jeweils eine 1:3-Niederlage einstecken, und somit war der erhoffte Punktgewinn dahin. Herausragend war die Form von Ulrike Taube, die alle Einzel gewann. Gut in Schuss zeigte sich auch Conny Gebert-Scholl, die es auf einen Doppelsieg mit Evi Beier und zwei Einzelsiege brachte. gi

Ergebnisse: Dräger/Taube - Wöhner/Dietel 2:3; Gebert-Scholl/Beier - Bähring/Buhr 3:1; Gebert/Scholl - Dietel 2:3; Dräger - Wöhner 0:3; Taube - Buhr 3:1; Beier - Bähring 2:3; Gebert/Scholl - Wöhner 3:1; Dräger - Dietel 2:3; Taube - Bähring 3:1; Beier - Buhr 1:3; Taube - Wöhner 3:0; Gebert/Scholl - Bähring 3:1; Dräger - Buhr 1:3; Beier - Dietel 1:3



2. Bezirksliga Ost, Jungen

TTV 45 Altenkunstadt -

TTC Burgkunstadt 8:0

Mit einem lockeren Sieg gegen ersatzgeschwächte Schuhstädter haben die TTV-Jugendlichen ihr Meisterstück gemacht und steigen in die Oberfrankenliga auf. Wie sich dann das Team um ihren Spitzenspieler Reinhold Rommel in der neuen Umgebung schlagen wird, wird sich zeigen. gi