Arnsteiner wollen nicht wieder straucheln

Nur noch ein Punkt beträgt in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels der Vorsprung des TSV Pfarrweisach nach dessen 2:2 zu Hause gegen die Coburg Locals vor den punktgleichen Teams TSV Meeder und SC Sylvia Ebersdorf. Bei der TSG Niederfüllbach (12.) gelten die Pfarrweisacher als Favorit. Der TSV Staffelstein und der Schwabthaler SV liegen im Mittelfeld der Tabelle und müssen sich am Sonntag mit Gegnern aus der oberen Drittel auseinandersetzen.



Kreisliga Coburg/Lichtenfels



TSV Staffelstein - Spvg Ahorn

Mit 0:2 unterlag der stark ersatzgeschwächte TSV Staffelstein vor 300 Zuschauern im Nachbarduell beim Schwabthaler SV. Nach dieser Niederlage sind die Badstädter auf den elften Tabellenrang abgerutscht. Ob gegen die Spvg Ahorn (5.) der zweite Saisonsieg gelingt, bleibt abzuwarten.



VfB Einberg - Schwabthaler SV

Der momentane vierte Platz des VfB Einberg übertrifft zwar die Erwartungen der Hausherren, allerdings war das 2:2 beim noch sieglosen Vorletzten SV Heilgersdorf überraschend. Ob die "Rothosen" gegen Schwabthal wieder in die Erfolgsspur finden? Der SSV kommt nach dem 2:0-Derbysieg über Staffelstein mit breiter Brust in den Rödentaler Ortsteil.



Kreisliga Bamberg



SpVgg Rattelsdorf - SV Pettstadt

Mit einem 3:1-Sieg über den FSV Buttenheim startete die SpVgg Rattelsdorf verheißungsvoll in die neue Saison. Dies war aber der bisher einzige Dreier der Hausherren. Nach einem 0:1-Rückstand in Tütschengereuth rettete die SpVgg im Endspurt wenigstens noch einen Punkt. Noch düsterer ist die Situation beim Vorletzten SV Pettstadt. Die Gäste warten auch nach fünf Spielen auf ihren ersten Sieg.



SV Zapfendorf - FC Altendorf

Die Aufsteiger SV Zapfendorf und FC Altendorf eilten im letzten Spieljahr der Kreisklasse von Sieg zu Sieg. Beide Teams mussten aber bald feststellen, dass im Kreisoberhaus ein wesentlich rauerer Wind weht. In fünf Partien steht für den SVZ und den FCA jeweils nur ein Sieg auf der Habenseite. Das Torverhältnis de Gäste von 2:16 lässt die Schwächen des FC Altendorf deutlich erkennen.



Kreisliga Kronach



VfR Johannisthal - SpVgg Lettenreuth

Im Michelauer Gemeindederby trennten sich der Aufsteiger SpVgg Lettenreuth (8.) und der FC Schwürbitz (11.) vor der Rekordkulisse von rund 400 Zuschauern leistungsgerecht 2:2. Beim Tabellensechsten Johannisthal möchte die SpVgg einen Punkt entführen.



TSV Ludwigsstadt - SCW Obermain

Nach seinem 2:1-Heimsieg über den SV Friesen II nehmen die Weismainer den dritten Platz ein. Nur ein Punkt dahinter folgt der TSV Ludwigsstadt. Nur der Gewinner des Verfolgerduells bleibt auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.



TSF Theisenort - SG Roth-Main

Mit einem 2:2 gegen den Tabellen-13. FC Kronach erkämpfte sich die SG Roth-Main in ihrer fünften Begegnung den zweiten Zähler. Nach diesem Achtungserfolg möchten die SGler auch beim Schlusslicht TSF Theisenort punkten. Sicher ist dies ein durchaus realistisches Unterfangen. Die Fußballer aus dem Ortsteil Küps wurden zuletzt mit 0:4 beim Ex-Bezirksligisten TSV Weißenbrunn vom Platz gefegt.



SC Jura Arnstein - TSV Steinberg

Im Kellerduell bei der SG Rothenkirchen-Pressig hat es für den SC Jura Arnstein (12.) mit 2:3 eine weitere knappe und äußerst unglückliche Niederlage gegeben. Diese kam erst in der Nachspielzeit zustande. Dennoch sollten die Jura-Boys den Mut nicht verlieren. Die Steinberger kassierten am letzten Wochenende gegen Johannisthal eine 1:2-Niederlage. Die Platzherren hoffen wieder auf die Unterstützung ihrer treuen Fans.



FC Marktgraitz - SV Wolfers-/Neuengrün

Eine 0:4-Niederlage setzte es zuletzt für den Tabellensiebten FC Marktgraitz beim Spitzenreiter FC Stockheim. Gegen die kampfstarken Wolfersgrüner (9.) stehen die "Graatzer" vor keiner leichten Heimaufgabe. Mit einem Sieg könnte der FCM wieder ins breite Verfolgerfeld Tabelle rücken.



FC Schwürbitz - TSV Weißenbrunn

Fünf Punkte aus fünf Spielen sind für den Elften FC Schwürbitz durchaus kein Ruhekissen. Der Abstand zur Gefahrenzone ist für die Hausherren klein. Der TSV Weißenbrunn ist Tabellenzweiter und wartet nur auf einen Ausrutscher des Überraschungsersten FC Stockheim beim FC 08 Kronach. Bange machen gilt bei den Hausherren dennoch nicht.