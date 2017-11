Zweikampfstarker FC Neuenmarkt siegt im Kreisklassen-Spitzenspiel beim TSV 08 Kulmbach

Neuenmarkt liegt nun zwei Punkte zurück und hat noch zwei Spiele mehr auszutragen.

Die dritte Mannschaft des TSV Neudrossenfeld (8. Platz) feierte einen 6:1-Heimsieg gegen Tabellennachbar TSV Thurnau. Mit 5:1 gewann auch die SG Oberland (4.) deutlich bei ihrem Verfolger TDC Lindau.



Kreisklasse 4 Kulmbach

TSV 08 Kulmbach - FC Neuenmarkt 0:2



In der ersten Hälfte lieferten sich die beiden Mannschaften vor allem verbissene Kämpfe im Mittelfeld. Die 08er erspielten sich zwar nur wenige Torchancen, hätten durch Aleksej Larkow und Sebastiano Groß aber früh in Führung gehen können. Der FC Neuenmarkt wirkte entschlossener und gewann mehr Zweikämpfe.



Zu Beginn der zweiten Hälfte spielten die Tabellenführer aus Kulmbach kurz offensiv auf und kamen zu mehreren Chancen. Nachdem Martin Ciznar die Neuenmarkter in der 50. Minute in Führung gebracht hatte, schien der Kampfgeist der Heimelf aber gebrochen. Fabian Bauerschmidt erhöhte fünf Minuten später auf 2:0 für Neuenmarkt. Danach konzentrierten sich die Gäste auf die Verwaltung des Vorsprungs. Eine große Chance auf den Anschlusstreffer bekamen die Kulmbacher durch Fabian Früh: Sein Schuss prallte an die Querlatte. kva

Schiedsrichter: Crisan (Bamberg). - Zuschauer: 180. - Tore: 0:1 Ciznar (50.), 0:2 Bauerschmidt (55.)



VfR Katschenreuth II - TSV Harsdorf 1:1



In einem schwachen Kreisklassenspiel dominierte der VfR, nutzte die sich bietenden Freiräume aber selten und spielte zu langsam oder ungenau. Der Führungstreffer fiel nach einer Standard-Situation: Dominik Angermann versenkte einen Freistoß aus 18 Metern Entfernung platziert ins linke Eck. Vom fast gleichen zentralen Punkt aus revanchierte sich Rocco Funke in der zweiten Hälfte ebenfalls mit einem Freistoß, diesmal ins rechte Toreck platziert.



Die Katschenreuther bekamen noch einige gute Chancen zur Führung, doch Fabian Kimmel schoss freistehend zu schwach und Fabian Heinels deutlich stärkeren Schuss parierte TSV-Torwart Alexander Masel mit letztem Einsatz. Thomas Schneiders Kopfball ging ebenso knapp daneben wie Rene Fichtners Volley-Schuss - so blieb es beim 1:1-Unentschieden. ua

Schiedsrichter: Hundsdörfer (Seybothenreuth). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 D. Angermann (39.), 1:1 R. Funke (77.)



TSV Neudrossenfeld III - TSV Thurnau 6:1



Einen klaren Heimsieg feierte der TSV Neudrossenfeld III (8.) gegen seinen Tabellennachbarn. Allerdings zeichnete sich das deutliche Endergebnis im ersten Durchgang noch nicht ab. Den frühen Führungstreffer von Felix Gnade glich Alessandro Statile kurz vor der Halbzeit aus.



Bis zur 60. Minute blieb es beim 1:1, dann drehten die Gastgeber auf. Innerhalb von acht Minuten schossen sie eine 4:1-Führung heraus - die Partie war entschieden. In der Schlussphase erhöhte der Gastgeber noch auf 6:1. red

Schiedsrichter: Sazak (Münchberg). - Zuschauer: 30. - Tore: 1:0 Gnade (5.), 1:1 Statile (42.), 2:1 Bauernfeind (60.), 3:1 Mayer (62.), 4:1 Peltrie (67.), 5:1 Bauernfeind (77.), 6:1 Knoll (89.)



TDC Lindau - SG Oberland 1:5



Die Heimelf übernahm nach ausgeglichenen Anfangsminuten die Kontrolle. Umso überraschender gingen die Gäste kurz vor der Pause in Führung: Groß hatte der TDC-Abwehr den Ball abgenommen und eingeschoben. Zu Beginn der zweiten Hälfte versprang dem Lindauer Torwart Weith eine Rückgabe und der Ball kullerte zum Entsetzen der Lindauer zum 0:2 über die Torlinie. Der kurz darauffolgende Anschlusstreffer war ebenfalls ein Eigentor: Eine scharfe Hereingabe von Thurn drückte SG-Spieler Schramm ins eigene Gehäuse.



Die Trimmer erarbeiteten sich auf dem vom Regen aufgeweichten Platz weiterhin gute Chancen, die Oberländer waren jedoch effizienter in der Verwertung und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Nachdem der TDC mit zwei Lattentreffern nach Freistößen Pech hatte, trafen die Gäste nach einem Konter zum 1:5-Endstand. mm

Schiedsrichter: Fritzsch (Trogen). - Zuschauer: 120. - Tore: 0:1 Groß (43.), 0:2 Ochs (50./Eigentor), 1:2 Schramm (54./Eigentor), 1:3 Ott (66.), 1:4 Groß (70.), 1:5 Schmitt (88.)



SG Rugendorf/Losau - SV Motschenbach 0:4



Auf tiefem Geläuf gingen die Gäste mit der ersten gelungenen Aktion in Führung. Ein Freistoß von SV-Kapitän Haas von der Außenlinie senkte sich unhaltbar in die lange Torecke. In der Folge neutralisierten sich die Teams im Mittelfeld. Die Gäste zeigten dabei die bessere Spielanlage und erhöhten nach einer halben Stunde auf 0:2.



Wollner drückte den Ball nach einer Ecke zum 0:3 ins Tor. Nach der Halbzeit bot sich Nützel die beste Chance auf den Anschlusstreffer, doch SV-Schlussmann Götz parierte. Bei anhaltendem Regen war ein kontrolliertes Spiel nun fast nicht mehr möglich. SV-Kapitän Hass traf noch zum Endstand. vf

Schiedsrichter: Boerner (Neustadt Wildenheid). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 Haas (4.), 0:2 Woitzik (31.), 0:3 Wollner (39.), 0:4 Haas (61.)



TSV Trebgast - SSV Kasendorf II 1:1



Gleich mit ihrer ersten gefährlichen Aktion gingen die Gäste nach einem Eckball in Führung. Danach hatte die Heimelf auf dem schwer bespielbaren Nebenplatz leichte Vorteile, konnte den Pausenrückstand trotz guter Chancen aber nicht verhindern. In der zweiten Hälfte war der TSV dann drückend überlegen, vergab aber immer wieder beste Torchancen. Erst ein Fernschuss von Lerch fand kurz vor dem Ende den Weg ins Kasendorfer Tordreieck zum verdienten Ausgleich. red

Schiedsrichter: Fritsch (Eintracht Bamberg). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 Krüger (4.), 1:1 Lerch (86.)



TSC Mainleus - ASV Marktschorgast 2:1



Der TSC war in der ersten Hälfte klar feldüberlegen und vergab durch Mohammad die große Chance auf die Führung. Der Gast stand tief und machte es den TSC schwer, zum Abschluss zukommen. Die zweite Halbzeit begann furios: Erst brachte Torjäger Beithner die Gäste in Führung, dann glich der TSC nach schönem Spielzug durch einen Kopfball von Villanueva aus. Die 2:1 Führung resultierte aus einem berechtigten Elfmeter.



Die Gäste setzten nun auf lange Bälle, aber die TSC-Abwehr stand sicher. Zudem verpassten die Hausherren bei Kontern eine Vorentscheidung. Doch es blieb beim verdienten Heimsieg. md

Schiedsrichter: Miksche (Selbitz). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Beithner (48.), 1:1 Villanueva (51.), 2:1 Brumm (54./FE)



SSV Peesten - FC Ludwigschorgast 1:2



In der ausgeglichenen Partie bekam die aus einer kompakten Defensive spielende Heimelf die erste Chance, doch Rauh scheiterte aus spitzem Winkel an Gäste-Torwart Hohner. Den Führungstreffer für den FC erzielte Walther, der nach einem Doppelpass im Zentrum frei vor dem Tor stand und nur noch einschieben musste. Die Heimelf revanchierte sich kurz vor der Halbzeit: Schott traf im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich.



Nach der Pause drückte der SSV auf den Führungstreffer, scheiterte jedoch mehrmals am Gästetorwart. Graf brachte den FC mit einem scharfen Schuss, der zusätzlich noch unhaltbar abgefälscht wurde, erneut in Führung. Danach zeigte die Heimelf zwar Moral und Kampfgeist, doch der leistungsgerechte Ausgleich fiel nicht mehr. op

Schiedsrichter: Eren (Bayern Hof). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1 Walther (35.), 1:1 Schott (42.), 1:2 Graf (73.)