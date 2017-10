Warum Kulttrainer Bernd Stange und Mario Basler eine besondere Beziehung haben

In Jena und vielen Teilen Ost-Deutschlands genießt Bernd Stange Kultstatus. Der 69-Jährige ging als letzter DDR-Nationaltrainer in die Fußball-Geschichte ein. Nun war er auf Einladung der Gesellschaft für Fußballtrainer (GFT) Oberfranken im Sportheim des SC Weismain zu Gast. Er erzählte von seiner abwechslungsreichen Karriere und brachte die Zuhörer bei einigen Anekdoten zum Nachdenken und Lachen.



"Die größten Fehler, die machst du im Erfolg", mahnt der im sächsischen Gnaschwitz geborene Stange. Er erinnert sich an das Kapitel Hertha BSC Berlin, wo er nach einer erfolgreichen Zeit beim FC Carl Zeis Jena im Jahr 1991 angeheuert hatte. "Statt 2500 Mark verdiente ich plötzlich 20 000 und hatte noch eine Ausstiegsklausel im Vertrag."



Dennoch sagt er heute: "Der größte Fehler meines Lebens war, zu wechseln." Die Hertha musste Spieler verkaufen, erhoffte sich ehemalige DDR-Stars im Schlepptau Stanges. Die standen aber fast alle schon bei anderen Vereinen im Wort.



Basler kostet Stange den Job

Und so holte sich Stange seinen eigenen "Sargnagel" ins Boot: Mario Basler. "Der ist lebensgefährlich. Ich bin über ihn gestolpert", urteilt Stange und lacht. Mittlerweile hat er sich mit Basler ausgesöhnt.



Und doch kostete Stange eine Eskapade Baslers den Job. Herthas Vizepräsident kam am Tag vor einem Spiel zum Trainer. Erklärte ihm, dass er seine Entlassung vorantreiben werde. "Der hat mir nur gesagt, dass Basler im Bademantel bekleidet im Puff besoffen vom Stuhl gefallen ist", sagt Stange und schmunzelt. Auf dem Stuhl daneben habe der Vizepräsident gesessen. Die weitere Geschichte ist bekannt: Basler reifte zum Nationalspieler, Stange wurde in Berlin entlassen.



Viele Stationen im Ausland

"Wenn du einmal aus der Bundesliga raus bist, hast du als Ossi kaum eine Chance, wieder reinzukommen." Ausnahmen, wie die seines alten Cheftrainers Hans Mayer ("Als Fußballer langsam und schwerfällig, aber ein dufter Kumpel"), bestätigen die Regel. "Aber der musste ja auch erst durchs Ausland tingeln, ehe Mönchengladbach ihn eher zufällig geholt hat."



Das Ausland war auch für Stange immer reizvoll. Er trainierte Teams in Weißrussland, Zypern, der Ukraine, dem Oman, Australien, dem Irak und in Singapur. Lernte die Eigenheiten der Länder und der dortigen Stars kennen. Als weißrussischer Nationaltrainer coachte er Aleksandar Hleb ("Der war eine Ratte"). Der ehemalige Stuttgarter wechselte aus finanziellen Gründen von Arsenal London zum FC Barcelona. Stange versuchte ihn vom Wechsel abzubringen - vergebens. "Er hat seine Karriere verschenkt."



Kritik an Ost-Skepsis

Kritik äußerte er auch an der dem Ost-Fußball entgegen gebrachten Skepsis. "Fußball stand in dieser Region lange an sechster Stelle", erinnert er an die DDR-Sportförderung. Das Ziel der Regierung war es, bei olympischen Spielen als Nation im Medaillenspiegel möglichst weit oben zu stehen. Fußball habe trotz einiger Achtungserfolge - er erinnert an Magdeburg und Jena in internationalen Wettbewerben - nur eine untergeordnete Rolle gespielt. "Maradona hätte es bei uns nicht gegeben", sagt Stange. "Der wäre in der DDR Ringer geworden."



Stange liegt der deutsche Fußball besonders am Herzen: "Unser Ruf in der Welt ist sensationell." Gleichzeitig kritisiert er die aktuelle Lage des deutschen Fußballs in Europa, die einkehrende Langeweile in der Bundesliga und vor allem die vielen unterschiedlichen Übertragungs- und Anstoßzeiten. Auch der Videobeweis missfällt ihm: "Ich bin kategorisch gegen das Theater."



Dann gab der 69-Jährige den anwesenden Trainern Tipps mit auf dem Weg: "Je höher ihr trainiert, desto härter müsst ihr sein. Ihr müsst einen Spielstil definieren." Und kommt ins Schwärmen, wenn er dabei an Paris St. German denkt: "Wie vier, fünf Windhunde, die nach dem Fleisch rennen."



Zum Abschluss der GFT-Versammlung, bei der Heinz Eger als GFT-Vorsitzender bestätigt wurde, gab Stange ein Versprechen ab: "Ich komme demnächst wieder." Ob als Talkgast oder vielleicht noch einmal als Trainer, ließ er offen. "Sag niemals nie." Denn fit sei er schließlich.