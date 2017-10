VfR Katschenreuth verlässt Abstiegszone

Der VfR Katschenreuth hat das richtungsweisende Spiel gegen seinen oberen Tabellennachbarn SpVgg Oberkotzau gewonnen und ist mit seinem Gegner nach Punkten gleichgezogen. Zudem verließen die Katschenreuther die Abstiegsrelegationsplätze der Fußball-Bezirksliga Oberfranken Ost.



Bezirksliga Oberfranken Ost

VfR Katschenreuth - SpVgg Oberkotzau 3:2 (2:1)



In dem Spiel auf gutem Bezirksliga-Niveau zeigte der VfR eine starke Mannschaftsleistung und sicherte sich so die größeren Spielanteile. Bei den gefährlichen Abschlüssen waren zunächst die beiden Torhüter zur Stelle. Nach einer vergebenen Großchance der Oberkotzauer setzte im Gegenzug der Katschenreuther Amon zu einem unwiderstehlichen Solo an - und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Michel mit einem Schuss in den Winkel zum 1:0.



Den zweiten Katschenreuther Treffer verhinderte kurz darauf Torwart Boehm mit einem starken Reflex gegen Hoffmann. Drei Minuten später das gleiche Duell: Hoffmanns Drehschuss entschärfte Böhm mit dem Fuß. Dann stand wieder Amon im Mittelpunkt. Mit Übersicht erzielte er im Nachschuss aus 16 Metern das 2:0.



Die Oberkotzauer hatten zuvor bei Meißners Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich vergeben. Doch die Gäste waren in der ersten Halbzeit noch erfolgreich. Wagner nutzte eine Unaufmerksamkeit der VfR-Abwehr und behielt allein vor Torwart Neidhardt die Ruhe - 2:1.



Direktabnahme zum 2:0

Zu Beginn des zweiten Durchgangs klärte der beste Gästespieler, Torwart Boehm, einen gefühlvollen Heber von Michel mit letztem Einsatz. Kurz darauf war er machtlos: Vor dem 3:1 hatte sich Knoll gegen zwei Gegner durchgesetzt und Pistor mustergültig bedient. Der passte an den langen Pfosten auf Weggel, der den Ball per Direktabnahme verwandelte.



Aber erneut hielt die Zwei-Tore-Führung nicht lange. VfR-Torwart Neidhardt wehrte zwar zunächst einen Alleingang Wagners ab, doch als Gästeabwehrspieler Specht per Kopfballbogenlampe ins lange Eck traf, stand es nur noch 3:2. In der Schlussphase verpasste Knoll die Entscheidung: Sein Schuss nach herrlichem Diagonalpass des eingewechselten Youngsters Limmer ging um Zentimeter am Tor vorbei - doch das war nicht mehr entscheidend, es blieb beim Sieg der Katschenreuther. Einer der auffälligsten VfR-Spieler war Abwehrspezialist Kolb, der dreimal im richtigen Moment zur Stelle war und gegen Wagner (37./60.) und Ichim (87.) rettete.



VfR Katschenreuth: Neidhart - Pistor, Kirsch, Kolb, Ma. Dippold, Knopf, Michel, M. Knoll (90. Mi Meisel), Amon, Weggel (76. Limmer), Hoffmann (82. Wettermann)

SpVgg Oberkotzau: Boehm - Meissner, Burlaku, I. Specht, Herb, Lottes, M. Döhnel (65. Bötsch), Raithel (83. Ichim), Wagner (71. Wunderlich), Lawall, Schmidt

Schiedsrichter: Knauer (SpVgg Isling). - Zuschauer: 150. - Tore: 1:0 Michel (29./FE), 2:0 Amon (39.), 2:1 Wagner (43.), 3:1 Weggel (57.), 3:2 Specht (61.).



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Kirchenlaibach - SSV Kasendorf 1:1 (1:0)

Kasendorf zeigte starkes Umschaltspiel, verpasste aber zunächst häufig wegen Abseitsstellung gefährliche Aktionen. Aber auch dem TSV gelang es nicht, zwingende Torchancen herauszuspielen. So brachte eine Standardsituation den Kirchenlaibacher Führungstreffer: Bei einem direkt auf das Tor gezogenen Freistoß ließ Keeper Cukaric abprallen, Masching staubte aus kurzer Distanz ab - 1:0 (37.). Kasendorf antwortete noch vor der Pause mit gefährlichen Angriffen, unter anderem rettete der Kirchenlaibacher Sendel-beck für seinen Torwart auf der Linie.



Im zweiten Durchgang blieb das Spiel intensiv. In der 58. Minute verhinderte Torhüter Dujicek mit einer Glanzparade den Ausgleich. Zwei Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einer unübersichtlichen Situation auf Strafstoß für Kasendorf - A. Pistor verwandelte sicher zum 1:1 (60.).

Die Gäste versuchten nun, das Spiel an sich zu reißen, erst recht als der TSV nach einer Gelb-Roten Karte gegen Knappe (74.) in Unterzahl spielen musste.



Doch hielten die einsatzfreudigen Gastgeber in dem nun nickliger werdenden Spiel dagegen. Und sie hatten auch Glück: Hollfelders (82.) Freistoß krachte an den Pfosten. Eine Minute vor Ende fand Hollfelders Treffer wegen einer Abseitsposition keine Anerkennung.



TSV Kirchenlaibach: Dujicek - Olpen, Knappe, Pöllath, Bauernfeind, Sendelbeck, Masching (90. Bessel), Böhner, Dadder (74. Sebald), Hader, Meyer (65. Hofmann)

SSV Kasendorf: Cukaric - Gunzelmann, Fuchs, Ellner (57. Korzendorfer), A. Pistor, Hollfelder, Schubert, Titus, M. Pistor, Schorn, Mullen

Schiedsrichter: Michel (Steinwiesen). - Zuschauer: 140. - Gelb-Rot: Knappe (74.). - Tore: 1:0 Masching (37.), 1:1 A. Pistor (60./FE).





Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Neudrossenfeld II - FC Trogen 0:1 (0:1)



In den entscheidenden Szenen fehlte bei der Landesliga-Reserve der letzte Tick. Besonders der später verletzt ausgewechselte Sendel ließ zwei gute Möglichkeiten liegen, dann verfehlte Hermsdörfer (61.) nur knapp das Tor. Die Gäste hatten die Begegnung zuvor in den ersten zwanzig Minuten bestimmt. Eine gute Kombination brachte dann auch früh das 0:1 (5.). "Wenn du gleich zu Beginn gegen eine solch abgezockte Elf einen Treffer bekommst, wird es schwer", sagte TSV-Trainer Mario Franke, der mit einigen leichtsinnigen Fehlpässen seiner Mannschaft haderte.



Steigerung nach Rückstand

Doch sein Team steigerte sich. Der Tabellenletzte ließ mit zunehmender Spieldauer keinen Unterschied zu den sechstplatzierten Trogenern erkennen. Jedoch fehlte den Gastgebern das Selbstvertrauen und die nötige Abgeklärtheit. Hier waren die Gäste cleverer, auch wenn sich ihnen nach der Halbzeitpause nur noch eine zwingende Möglichkeit bot, die jedoch überhastet vergeben wurde. So zeigte sich Trogens Trainer Florian Narr-Drechsel trotz des Auswärtssieges etwas enttäuscht: "Wir haben uns nach der Führung ausgeruht." Seine Besten hatte er in Mallik und M. Weiss. Schiedsrichter Ehlich zeigte eine sehr gute Leistung.



TSV Neudrossenfeld: Reuther - Carl, Dippold, Brand, Sahr, Kornetzke, Hermsdörfer, Stelzer, Sendel (53. Svagr), K. Stöcker, Onarici (75. Förster).

FC Trogen: Rupprecht - Schildt, Mallik, Gahn (31. Micklisch), Drechsel, Mulzer, Nendza (83. Klein), Bagnoli, Weiß, Kubicek (91. Degenkolb), Weiss.

Schiedsricher: Ehlich (Mehlmeisel). - Zuschauer: 60. - Tor: 0:1 Mallik (5.).