TSV Neudrossenfeld III ärgert den Kreisklassen-Spitzenreiter TSV 08 Kulmbach

Die Spitze in der Kreisklasse 4 Kulmbach bleibt eng zusammen: Im Gipfeltreffen knüpfte der TSV Neudrossenfeld III Spitzenreiter TSV 08 Kulmbach nach 1:3-Rückstand noch einen Punkt ab.



Keine Blöße gab sich der neue zweitplatzierte FC Ludwigschorgast beim 5:0 gegen Harsdorf. Punktgleich auf Rang 3 hat sich der TDC Lindau durch einen 2:1-Erfolg beim TSV Trebgast geschoben.



Kreisklasse 4 Kulmbach

TSV 08 Kulmbach - TSV Neudrossenfeld III 3:3 (3:1)

Früh erzielte mit einer herrlichen Direktabnahme das 1:0, Wirth glich per Freistoß aus - da waren erst neun Minuten gespielt. Larkow (29.) vergab bei einem Alleingang das 2:1, Früh scheiterte am Pfosten. Zudem musste Spielmacher Buchmeier nach einem groben Foulspiel verletzt ausgewechselt werden. Von diesen Rückschlägen ließ sich die Heimelf aber nicht beeindrucken: Larkow stellte nach schöner Kombination auf 2:1, Ohnemüller ließ das 3:1 folgen. Doch kurz nach dem Seitenwechsel nutzte die TSV-Reserve einen Kulmbacher Ballverlust zum Anschlusstreffer. Nun wurde die Partie hektischer, wovon die Gäste mehr profitierten. Knoll vollendete einen Konter per Direktabnahme zum 3:3.

SR: Özdemir (Helmbrechts). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Früh (6.), 1:1 Wirth (9.), 2:1 Larkow (43.), 3:1 Ohnemüller (45.), 3:2 Künert (48.), 3:3 Knoll (69.) kva



SG Oberland - TSC Mainleus 1:2 (0:1)



Die kombinationssicheren Gäste gingen durch einen Freistoß in Führung. Brumm hatte aus 30 Metern abgezogen und SG-Keeper Spitzl nicht gut aussehen lassen. Wenig später rettete der Torwart aber glänzend gegen Blehm. Auch die SG nutzte drei Großchancen nicht. Deutlich zielstrebiger starteten die Gastgeber nach Wiederanpfiff, mussten aber das 0:2 hinnehmen. Blehm hatte ins lange Eck getroffen. Die Hausherren bauten nun Druck auf - umso mehr, als Trojanoswki (TSC/65.) mit Gelb-Rot gehen musste. Schott verwertete eine Röder-Flanke zum 1:2. Es folgte ein mehr oder weniger kopfloses Anrennen auf das TSC-Tor. Die Gäste hatten in Torwart Stark den entscheidenden Rückhalt.

Schiedsrichter: Birner (TSV Glashütten). - Zuschauer: 85. - Tore: 0:1 Brumm (15.), 0:2 V. Blehm (55.), 1:2 Schott (73.). gs



SG Rugendorf/ Losau - VfR Katschenreuth II 2:0 (0:0)

Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, blieben aber ungefährlich. Die Hausherren konzentrierten sich auf die Defensive und setzten auf Konter. Nützel vergab die beste Möglichkeit vor der Pause. In Hälfte 2 traute sich die Heimelf mehr zu. Erst verzog Erdmann, dann Linzmaier. Letztgenannter traf kurz darauf mit einem überlegten Schuss ins lange Eck zum 1:0. Die Gäste kamen bei zwei gefährlichen Heller-Kopfbällen dem Ausgleich nahe. In der Schlussphase vollendete Gründonner einen Konter sehenswert zum 2:0.

Schiedsrichter: Grünbeck (TSV Neukenroth). - Zuschauer: 75. - Tore: 1:0 Linzmaier (65.), 2:0 Gründonner (83.). vf



SSV Peesten - SV Motschenbach 1:4 (1:2)

Die Kräfteverhältnisse waren nicht so deutlich, wie es das Endergebnis aussagt. Die personell geschwächte Heimelf wehrte sich nach Kräften, kam gut in die Partie, musste aber nach einem Ballverlust im Mittelfeld das 0:1 hinnehmen. Beim 0:2 wurde wieder der Ball leichtfertig hergeschenkt, wieder traf Haas. Der SSV zeigte sich kämpferisch und kam vor der Halbzeit zum Anschlusstreffer: Schotts Hereingabe fälschte ein Gästespieler ins Tor ab. Nach der Halbzeitpause bemühte sich der SSV, kam aber kaum zu zwingenden Chancen. In der Schlussphase lockerte die Heimelf die Defensive - und wurde zweimal ausgekontert.

Schiedsrichter: Rausch (Hof). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Haas (15.), 0:2 Haas (20.), 1:2 (38./Eigentor), 1:3 Auschill (80.), 1:4 Woitzik (90. + 1.) op



TSV Thurnau - ASV Marktschorgast 1:3 (0:2)



Beide Teams erreichten in dem zerfahrenen Spiel zu keiner Zeit Kreisklassen-Niveau. Torchancen waren selten herausgespielt, sondern meist Zufallsprodukte oder resultierten aus Fehlern in der Defensive des Gegners. Nach einer vergebenen Möglichkeit von Höhn erzielte Beithner im Gegenzug das 0:1. Kurz darauf scheiterte der Thurnauer Ziegler an der Querlatte. Auf der Gegenseite nutzte Otto die fehlende Ordnung der Thurnauer zum 0:2. In der zweiten Halbzeit hatte Thurnau etwas mehr vom Spiel, bleib aber ohne nennenswerte Torchancen. Die kampfstarken Gäste zogen sich weit in die eigene Hälfte zurück und konterten sich zum 0:3. Der Anschlusstreffer kam zu spät.

Schiedsrichter: Löffler (ATSV Gehülz). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 Beithner (28.), 0:2 Otto (43.), 0:3 Dames (78.), 1:3 Fl. Bergmann (90.+2/Foulelfmeter).



FC Ludwigschorgast - TSV Harsdorf 5:0 (2:0)

Die einzige Möglichkeit der Gäste vergab Bilogrevic aus kurzer Distanz. Ansonsten dominierte der FCL. Nach der frühen Führung durch ein Kopfballtor von Menzel erhöhte Holhut per Außenristschuss auf 2:0. Danach parierte TSV-Torhüter Masel einen Foulelfmeter von Sader, den nächsten Elfmeter nach dem Seitenwechsel verwandelte Holhut sicher. Sehenswert war der vierte Treffer: Menzel hatte nach Graf-Flanke einen tollen Kopfball angesetzt. Krämers Treffer war der Schlusspunkt einer einseitigen Partie.

Schiedsrichter: Masel (Heinersreuth). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Menzel (5.). 2:0 Holhut (22.), 3:0 Holhut (65./Elfmeter), 4:0 Menzel (86.), 5:0 Krämer (89.). tb



FC Neuenmarkt - SSV Kasendorf II 5:1 (0:0)

In Halbzeit 1 hatte der FC einige gute Möglichkeiten, doch es blieb beim 0:0. Nach Wiederanpfiff brachte Ciznars Doppelpack die 2:0-Führung. Nun spielte nur noch die Heimelf, die Gäste wollten das Ergebnis nur noch in Grenzen halten. Das gelang nicht: Kunz (2) und Täffner erhöhten für die immer wieder von Bauerschmidt angetriebenen Neuenmarkter. In der Schlussphase gelang dem SSV noch der Ehrentreffer gegen den mit einer überzeugenden Teamleistung auftrumpfenden FC.

Schiedsrichter: Fritsch (Weischlitz). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0, 2:0 Ciznar (53. und 54.), 3:0 Täffner (75.), 4:0, 5:0 Kunz (78. und 82.), 5:1 Hohenberger (87.). fw



TSV Trebgast - TDC Lindau 1:2 (1:1)

Die personell geschwächten Trebgaster kassierten im zehnten Spiel die achte Niederlage. Gegen feldüberlegene Gäste ging der kampfstarke Gastgeber allerdings mit seinem ersten Torschuss in Führung. Doch Lindau glich noch vor der Pause aus und traf im zweiten Abschnitt nach einem Freistoß zum 2:1. Danach hatten die Trimmer ebenso noch Chancen auf einen höheren Sieg wie die Stöcker-Elf zum Remis. Aufgrund einer starken kämpferischen Leistung hätte sich der TSV einen Punktgewinn auch verdient.

Schiedsrichter: Schnapp (Roth). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Stabenow (5.), 1:1 Thurn (13.), 1:2 Deller (70.).