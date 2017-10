SSV Kasendorf will Negativserie beenden

Einen fast perfekten Start legte der SSV Kasendorf in der Fußball-Bezirksliga hin: Auf ein Unentschieden folgten sechs Siege in Folge, viele davon deutlich (8:1 gegen TSV Neudrossenfeld, 6:1 gegen Hof, 5:1 gegen Poppenreuth). Der Oktober war bisher allerdings kein guter Monat für den SSV: Seit fünf Spielen holte die Mannschaft keinen Sieg mehr, die letzten drei Spiele gingen verloren, zuletzt gegen Mistelbach (0:2). Mit einem Sieg im Derby gegen VfR Katschenreuth am Samstag (15 Uhr) könnten sich die Kasendorfer (derzeit Platz 5) den Spitzenplatz zurückerobern: Nur drei Punkte trennen den SSV vom Primus Saas Bayreuth.

Beim ATS Kulmbach steht ebenfalls ein Derby an: Die zweite Mannschaft des TSV Neudrossenfeld kommt am Samstag (16 Uhr) zum Duell.



Bezirksliga Oberfranken Ost

SSV Kasendorf -

VfR Katschenreuth

Anders als der SSV waren die Katschenreuther vorige Woche erfolgreich: Im Derby gegen ATS Kulmbach setzte sich die Mannschaft überraschend klar mit 5:1 durch. VfR-Trainer Detlef Zenk bleibt bescheiden: "Das Ergebnis ist freilich zu hoch ausgefallen ist. Der ATS war ein starker Gegner, wir hatten in den passenden Momenten einfach Glück." Die Leistung seines Teams will er aber nicht in den Schatten stellen: "Ich muss vor meiner Mannschaft den Hut ziehen. Wie wir uns mit Leichtigkeit durchgesetzt und spielerische Akzente gesetzt haben, das hat den Unterschied ausgemacht."



Die Freude am Derby

Den Grund für die Niederlage der Kasendorfger gegen Mistelbach sieht SSV-Trainer Christoph Wächter in der Chancenverwertung: "Wir haben gut gespielt, es aber leider verpasst, die Torchancen zu nutzen." Im 3:0-Sieg im Hinspiel gegen Katschenreuth lief das anders, die Kasendorfer waren früh erfolgreich im Abschluss. "Katschenreuth war ein guter Gegner. Wir hatten Glück, dass wir schon nach zehn Minuten mit 2:0 in Führung lagen", sagt Wächter. So geht er zwar optimistisch, aber nicht siegessicher in das bevorstehende Derby: "Wir wollen gewinnen, wir müssen gewinnen. Aber wir sind nicht so arrogant zu sagen, dass wir der Topfavorit im Derby sind ."

VfR-Trainer Zenk will mit Spielfreude einen Sieg gegen die Kasendorfer holen: "Was uns gegen den ATS stark gemacht hat, war die Freude am Derby. Wir haben es geschafft, Lockerheit in unser Spiel zu bekommen. Das hat uns stark gemacht und das versuchen wir auch in Kasendorf auf den Platz zu bringen."

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Gunzelmann, Schorn, Stübinger, Titus, Korzendorfer, Schubert, Kraus, M. Pistor, Fuchs, do Adro, Mullen, Hollfelder, F. Luft, Grasgruber.

VfR Katschenreuth: Buß, Neidhardt - M. Knoll, D. Angermann, Amon, Mi. Dippold, Kolb, Weggel, Knopf, Wettermann, T. Pistor, Hofmann, Schneider, Michel.



ATS Kulmbach -

TSV Neudrossenfeld II

Mit dem TSV Neudrossenfeld II kommt der Tabellenvorletzte zum Derby beim ATS. Die Kulmbacher mussten zuletzt zwei Niederlagen einstecken. "Wir haben nicht schlecht begonnen, aber im Fußball ist eben alles möglich. Von den fünf Treffern waren drei absolut vermeidbar. Der VfR lief und traf, wir liefen, aber trafen nicht", fasst ATS-Trainer Florian Ascherl die 1:5-Pleite gegen Katschenreuth zusammen. Den Trainer ärgerte vor allem, dass seiner Mannschaft zu viele individuelle Fehler unterliefen und sie nach einem Foul von Sener in der 57. Minute in Unterzahl kam: "Das war einfach dumm", sagt er knapp.

Dass am Samstag ein Sieg her muss, sei klar: "Darüber brauchen wir nicht reden. Aber ich warne davor, dass es einfach wird. Neudrossenfeld ist im Aufwind." Denn die Neudrossenfelder Reserve hat zuletzt zwei Spiele in Folge gewonnen. TSV-Trainer Mario Franke sieht seine Chance, die Schwächeperiode der Kulmbacher zu nutzen: "Selbstvertrauen macht viel aus. Man sieht, wie schnell sich damit das Blatt wenden kann", sagt er in Anbetracht der kürzlichen Niederlagen des Gegners. "Aber der ATS hat eine richtig gute Mannschaft. Wir müssen uns auf harte 90 Minuten einstellen."

ATS Kulmbach: Pohl, Schuberth - Aiblinger, Baumgärtner, Adam, J. Buchta, Bär, Tonka, Topal, Kayser, Sener, Koch, Knapp.

TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Arndt, Sahr, Förster, Dippold, Stöcker, Ehlert, Stelzer, Weiner, Gogolok, Hermannsdörfer, Onarici, Peltrie, Svragr.