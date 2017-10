SSV Kasendorf gleicht im Spitzenspiel beim ATS Kulmbach in der Schlussminute aus

Der SSV Kasendorf hat seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken Ost ausgebaut. Da Verfolger BSC Bayreuth-Saas eine 1:3-Niederlage beim FC Tirschenreuth einstecken musste, genügte dazu ein 1:1 im Spitzenspiel beim drittplatzierten ATS Kulmbach, der nun seit acht Spielen unbesiegt ist. Allerdings war das Remis auch glücklich für die Kasendorfer, der Ausgleichstreffer fiel erst in der Schlussminute.



Bezirksliga Oberfranken Ost

ATS Kulmbach - SSV Kasendorf 1:1 (0:0)



Beide Teams legten sofort den Vorwärtsgang ein. Die erste gute Offensivaktion hatte der gastgebende ATS: Achmet Topal kam im Strafraum zu Fall, der Unparteiische bewertete die Situation jedoch nicht als Foul. In der Folge vergab unter anderem Enis Gashi aus aussichtsreicher Position.



Die Gäste, die zunächst zielstrebiger in ihren Offensivbemühungen waren, taten sich mit zunehmender Spieldauer im Angriff ungewohnt schwer und waren nur bei Standardsituationen gefährlich. Zu sehr waren die Kasendorfer mit Abwehraufgaben beschäftigt. Diese erledigten sie jedoch so gut, dass sich Kulmbach im weiteren Verlauf des ersten Abschnittes kaum noch gute Torchancen erarbeiten konnte. Zwei Möglichkeiten durch Ertac Tonka nach etwa einer halben Stunde stellten SSV-Keeper Dejan Cukaric, der in der vergangenen Saison noch das ATS-Trikot trug, nicht vor Probleme.



Der Schlussakkord in der ersten Halbzeit gehörte dem Tabellenführer. Matthias Pistor nahm einen Querpass auf, scheiterte bei seinem Abschluss aber am glänzend reagierenden ATS-Schlussmann Dominic Schuberth.



Werther köpft das 1:0

Und der SSV knüpfte im zweiten Durchgang an diese gute Offensivaktion an. So startete Jonas Friedrich einen Alleingang, den er allerdings nicht erfolgreich abschließen konnte. Der ATS meldete sich in der 55. Minute zurück: Nach einer Gashi-Flanke klärte Thomas Ellner gerade noch vor dem einschussbereiten Ertac Tonka.



Und dann jubelten die Hausherren: Im Anschluss an einen von Mino Kayser getretenen Eckstoß flankte Achmet Topal in den Strafraum. Patrick Werther nickte zum Führungstreffer ein. Die Kasendorfer verpassten kurz darauf den Ausgleich. Nach feinem Querpass von Dominik Schorn stand Jonas Friedrich alleine vor dem ATS-Tor, brachte es aber fertig, den Ball aus kurzer Distanz am Pfosten vorbeizusetzen.



Eine Viertelstunde vor dem Ende schätzte die SSV-Defensive einen langen Ball falsch ein, Enis Gashi hatte freie Bahn - doch Torwart Dejan Cukaric bügelte den Fauxpas seiner Vorderleute mit einer tollen Reaktion aus.



So blieb es beim 1:0, das auch bis in die Schlussminute hielt. Beim letzten Angriff des Tabellenführers brachte Johannes Koch SSV-Akteur Dominik Schorn an der Strafraumgrenze zu Fall. Schiedsrichter Simon Winkler zögerte keine Sekunde und entschied auf Foulelfmeter. Thomas Ellner verwandelte den Strafstoß zum 1:1. ATS-Torwart Dominic Schuberth hatte zwar die Ecke geahnt, brachte die Hand aber nicht mehr entscheidend an den platziert getretenen Ball.



ATS Kulmbach: Schuberth - Baumgärtner, Topal, Tonka, Sener, Schatz, Kayser (66. Münch), Koch, Werther, Gashi, Ehm (83. Buchta).



SSV Kasendorf: Cukaric - Gunzelmann, Stübinger, Fuchs, Ellner, Hollfelder, Schubert, Pistor (76. Korzendorfer), Friedrich (73. Kraus), Schorn, Mullen (59. Do Adro).



Schiedsrichter: Winkler (Bamberg). - Zuschauer: 410. - Tore: 1:0 Werther (64.), 1:1 Ellner (90./Elfmeter).