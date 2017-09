"Sie springt wieder" - Nicole Steeger ist beim Auftaktspiel der N.H: Young Volleys dabei

von MARKUS KLEIN

Die Volleyballerinnen der Young Volleys aus Neudrossenfeld und Hollfeld haben sich vor der neuen Saison weiter verjüngt: Anna-Lena Bauer und Nicki Naumann, beide Jahrgang 2000, rücken aus der zweiten Mannschaft in den Profi-Kader. Nun sind sieben der 16 Damen 18 Jahre alt oder jünger. In ihrem ersten Spiel treffen die Volleys allerdings auf eine noch jüngere Mannschaft: Der VC Olympia München ist eine Auswahl bayerischer U16-Spielerinnen.



Steeger und L. Maisel sind zurück

Bei den Volleys hat sich einiges geändert: Die Studentinnen Nora Anders und Antonia Raith haben die Mannschaft für ein Auslandssemester verlassen. Michaela Dutz zieht zum Studium weg. Dafür kehrt Nicole Steeger nach langer Verletzung in den Kader zurück. Steeger war Stammspielerin in der Mannschaft, die vor zwei Jahren den Aufstieg schaffte. Wegen eines Kreuzbandrisses fiel sie die komplette Vorsaison aus, trainierte aber in der Vorbereitungszeit wieder mit. Beim "089-Cup" der DJK München am vergangenen Wochenende hat sie bereits mitgewirkt. Der Volleys-Vorsitzende Carsten Böhm beschreibt ihren Gesundheitszustand so: "Sie springt wieder." Stammspielerin Lisa Meisel nahm ebenfalls am Vorbereitungsturnier teil. Sie hatte sich am Ende der Vorsaison am Sprunggelenk verletzt. Ins Training stieg sie erst spät ein. Jetzt ist sie wieder schmerzfrei. Die volle Leistung zeige sie zwar noch nicht, "aber sie ist auf einem guten Weg", sagt Böhm.



Die Volleys belegten bei dem Turnier den vierten Platz unter sechs Mannschaften. Trainer Marc d'Andrea ging es nicht um den Sieg, sondern um die Saison-Vorbereitung: "Wir sind nicht in jedem Spiel mit den besten Sechs angetreten, um den Titel zu holen, sondern haben alle spielen lassen und verschiedene Taktiken und Kombinationen ausprobiert. Manche haben geklappt, manche nicht", erklärt der Trainer. Die junge Neue aus der zweiten Mannschaft, Anna-Lena Bauer, spielte als Libera. "Sie hat immer den Überblick gehabt, das hat sie gut gemacht", sagt Böhm über den jungen Neuzugang.

Zuspielerin Elke Wolf, die vor vielen Jahren am Aufschwung des Vereins beteiligt war, kehrt nach einer Pause ebenfalls wieder in den Kader zurück. Mit 33 Jahren ist sie die älteste Spielerin. Außerdem hat der Trainer noch Sandra Ulrich vom SC Memmelsdorf für die Volleys gewinnen können, was er als Glücksgriff bezeichnete. Das Ziel von Böhm und d'Andrea ist es, sich in der Regionalliga fest zu etablieren. In der Vorsaison erreichte die Mannschaft den sechsten Platz. Das sei der Maßstab. "Eine anspruchsvolle Sache, die wir fast nur mit dem eigenen Nachwuchs leisten. Wir betreiben die Jugendarbeit mit großer Intensität - und mit Erfolg: Zehn Spielerinnen kommen aus Neudrossenfeld und zwei aus Hollfeld", sagt Böhm. Trotz allem Optimismus halte er einen Aufstieg in die dritte Liga für unrealistisch: "Da müsste man dann Geld in die Hand nehmen. Aber das widerspricht der Philosophie unseres Vereins. Entweder jemand spielt bei uns, weil wir ein tolles regionales Team sind, oder eben nicht." Das sei auch für Sandra Ulrich der Grund gewesen, sich den Volleys anzuschließen.



Für den Saisonauftakt am Sonntag sei die Mannschaft laut Trainer d'Andrea reif: "Wir sind weiter als letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt.Wir können selbstbewusst ins Auftaktspiel gehen."



Damen-Regionalliga Südost

VC Olympia München -

N.H. Young Volleys

Die U16-Auswahl belegte in der Vorsaison den letzten Platz in der Bayernliga. "Warum die jetzt in der Regionalliga spielen dürfen, verstehe ich überhaupt nicht", kommentiert Böhm. Zudem muss seine Mannschaft nach München rund 250 Kilometer zurücklegen. "Wir haben die Kosten für die Fahrt an der Backe, aber keinen Ertrag", sagt er. Die Fahrtkosten des Vereins werden sich aber generell erhöhen: Mit Sonthofen, Obergünzburg und Mauerstetten sind drei Mannschaften aus dem Allgäu neu in die Liga gekommen, zu denen die Volleys über 300 Kilometer fahren müssen.

Da die Auswahlspielerinnen zwar jung sind, aber in der Münchner Elite-Sportschule täglich hart trainieren, bezeichnet sie Böhm als "ernstzunehmenden Überraschungsgegner".

N.H. Young Volleys: Gnade, Lauterbach, Höreth, Mayer, J. Meisel, L. Meisel, Schirmer, Steeger, Stöcker, Ulrich, Wolf.