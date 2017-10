Kreisliga: FC Kupferberg mit unnötiger Heimpleite

Nichts zu holen gab es für den VfB Kulmbach am 10. Spieltag der Fußball-Kreisliga Bayreuth/Kulmbach. Nach dem 0:3 beim FC Creußen haben die Kulmbacher nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze.



Der TSV Stadtsteinach holte mit dem 1:1 beim SV Mistelgau einen Achtungserfolg, bleibt aber genauso wie der 1. FC Kupferberg - er spielte 1:2 gegen den TSV Bindlach in einer Partie mit vier Platzverweisen - im Tabellenkeller.



Kreisliga Bayreuth/ Kulmbach

FC Creußen - VfB Kulmbach 3:0 (1:0)



Creußen übernahm von Beginn an die Initiative und drückte vehement auf das Tor der Gäste. Die Führung durch A. Koch war die logische Konsequenz. Danach wurde die Abwehr Creußens leichtsinnig und ermöglichte den Kulmbachern drei sehr gute Möglichkeiten, die aber nicht verwertet werden konnten.



Im weiteren Verlauf erspielten sich beide Mannschaften vielversprechende Gelegenheiten, die von den beiden Keepern entschärft wurden. Mit dem Pausenpfiff vergab Rosenzweig eine hundertprozentige Chance, als er alleine vor dem Tor auftauchte, aber den Ball neben das Tor schob. Nach Wiederanpfiff kam Abraham glücklich an den Ball und verwandelte souverän.



Nach der 2:0-Führung war Creußen spielbestimmend und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten. Nach der Gelb-Roten Karte gegen A. Koch (76.) witterten die Gäste Morgenluft, wurden aber souverän ausgekontert. Kurz vor Ende wurde Abraham mit einem langen Pass geschickt und schob überlegt zum 3:0-Endstand ein.



Schiedsrichter: Kux (Lichtenfels). - Zuschauer: 110. - Tore: 1:0 A. Koch (9.), 2:0, 3:0 Abraham (48. und 89.).



SV Mistelgau - TSV Stadtsteinach 1:1 (0:1)

In allen Mannschaftsteilen erreichte der nun viertplatzierte SV Mistelgau während des gesamten Spiels nicht die Normalform. Mit ungenauen Pässen baute er die Gäste auf, die auch gleich die erste sich bietende Chance zur Führung nutzten. Die Harmlosigkeit der Heimelf, vor allem im Mittelfeld und im Angriff, gipfelte in einem verschossenen Foulelfmeter von Schechallah.



Nach der Pause das gleiche Spiel, mit gleichem niedrigen Format. Nach etlichen klaren Kopfballchancen der Heimelf verschoss Schmitt in der 73. Minute einen weiteren Foulelfmeter. So musste man am Ende mit dem leistungsgerechten Unentschieden - Herzing (83.) hatte getroffen - zufrieden sein.

Schiedsrichter: Doneff (DJK Weingarts). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Rucker (7.) 1:1 Herzing (83.).



FC Kupferberg - TSV Bindlach 1:2 (1:1)

Bindlach ging früh durch Nico Faber in Führung. Bei einem langen Ball hatte die heimische Abwehr geschlafen. Im Anschluss erspielte sich der FC eine Feldüberlegenheit und glich verdient durch einen Drehschuss von Lucas Holhut aus. Weitere Chancen der Kupferberger durch David Benda und Fabian Zipfel blieben ungenutzt, da TSV-Torwart Andreas Spengler einen starken Tag erwischt hatte.



Eine Einzelaktion von Benda klärten zwei Gästespieler auf der Torlinie. Das 1:1 zur Halbzeit war für den TSV schmeichelhaft. Doch in Führung gingen dennoch die Gäste: Daniel Grüner (54.) gelang mit einer Direktabnahme in den Winkel ein Traumtor zum 1:2. Wieder ging dem Treffer ein langer Ball gegen die aufgerückte FC-Abwehr voraus.



In der 60. Minute der nächste Rückschlag für den FC:

Nach einer zweifelhaften Schiedsrichterentscheidung mussten Lucas Holhut (Rot) und Ralf Heisinger (Gelb-Rot) den Platz verlassen. Trotz der numerischen Unterlegenheit mühte sich die Heimelf, blieb aber immer wieder an der vielbeinigen TSV-Abwehr hängen. In der Schlussviertelstunde sahen auch zwei Bindlacher Gelb-Rot.

Schiedsrichter: Stöckl (Bad Steben). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Faber (6.), 1:1 Holhut (18.), 1:2 Grüner (54.). jh



Kreisliga Hof Nord

TuS Schauenstein - FC Frankenwald 0:2 (0:0)

In einem schwachen Spiel sicherte sich der FC dank später Treffer drei Punkte. Bei den Gästen scheiterte in der ersten Halbzeit zweimal Krumpholz aus aussichtsreicher Position. Der Gastgeber hatte durch Binder die größten Gelegenheiten.

Zweimal stand der Querbalken im Weg. In Halbzeit zwei hatte Krumpholz die große Chance, doch der Torhüter parierte glänzend. In der Schlussphase stellten Sebastian Wirth und Claus Krumpholz den Endstand her.

Schiedsrichter: Rogler (Fassmannsreuth). - Zuschauer: 90. -

Tore: 0:1 S.Wirth (85./Elfmeter), 0:2 Krumpholz (90.) cw