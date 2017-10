Erfolgreiches Saisonfinale auf dem Nürburgring für Team Isert aus Mainleus

Am Nürburgring feierte das Isert Motorsport-Team aus Mainleus einen erfolgreichen Saisonabschluss. Johannes und Ferdinand Stuck holten sich mit dem ersten Platz im letzten Rennen den Gesamtsieg des "KTM X-Bow Cups". Arne Hoffmeister erreichte im Cup-Ranking den dritten Platz. Wechselhaftes Wetter machte das Finalrennen schwierig und spannend. Der Laufsieg für Johannes und Ferdinand Stuck, der ihnen auch den ersten Platz in der Gesamtwertung einbrachte, zeichnete sich erst spät ab: Bis zur letzten Runde hätte Isert-Kollege Hoffmeister noch aufholen können.



Zum Start des Rennens regnete es. Ferdinand Stuck konnte seine Spitzenposition in den ersten Runden verteidigen. Dicht dahinter folgte ihm Nils Jung, der nicht nur einen sehr guten Start erwischte, sondern auch immer weiter aufholte.



Ölspur bringt Jung aus der Bahn

Doch schon nach wenigen Runden musste Jung wegen eines Zwischenfalls aufgeben. Am Eingang der Nordschleife verlor ein anderer Fahrer Öl. Jung rutschte auf der Spur aus und streifte die Leitplanke, wodurch die Stoßstange seines Fahrzeugs verbogen wurde. Bis zur Box musste der Isert-Fahrer nun 22 Kilometer in Schrittgeschwindigkeit überbrücken. Jung entschied dann, dass das Risiko weiterzufahren zu groß sei. Den Rückstand hätte er ohnehin nicht mehr aufholen können. Nachdem es aufhörte zu regnen, wechselte Ferdinand Stuck in der sechsten Runde auf profillose Reifen. In der gleichen Runde kam auch Christian Gebhardt an die Box, um den KTM an Arne Hoffmeister zu übergeben. Der Cup-Neuling fuhr einen passablen Startstint.



Das Tempo der Cup-Routiniers konnte er aber nicht ganz halten. Wie Stuck wechselte auch Hoffmeister nach dem Regen auf Slicks. Allerdings mit einem Rückstand von etwa zweieinhalb Minuten. Nach dem Reifenwechsel holte er jedoch auf und fuhr konstant gute Runden. In den letzten 30 Minuten wurde es besonders spannend. Hoffmeister hatte sich inzwischen auf Platz 2 vorgearbeitet, musste aber die Box aufsuchen, um die maximal erlaubte Rundenanzahl pro Stint nicht zu überschreiten. Hierzu reichte eine einfache Durchfahrt. In der gleichen Runde musste auch Johannes Stuck zum Tanken in die Boxengasse. Hier betrug Stucks Vorsprung nur noch 20 Sekunden für die letzten beiden Rennrunden. Hoffmeister holte in der vorletzten Runde noch einmal sieben Sekunden auf.



In der Finalrunde klebte Hoffmeister am Heck von Johannes Stuck. In der letzten Schikane wurde es dann richtig eng: Beim Herausbeschleunigen auf die Zielgerade setzte Hoffmeister an, aber die gelbe Flagge stoppte seinen Überholversuch wortwörtlich in der letzten Sekunde.



Denn am Ende war es weniger als eine Sekunde, die Stuck vor Hoffmeister ins Ziel kam. "Ich habe alles versucht, leider hat es dann aufgrund der gelben Flagge nicht mehr gereicht", so Hoffmeister. "Trozdem bin ich zufrieden. Wir konnten einmal mehr das Potenzial des Fahrzeugs beweisen und sind ein gutes Rennen gefahren."



Bei Johannes und Ferdinand Stuck, die sich im letzten Lauf mit dem Jahres-Gesamtrang 18 erneut den X-Bow-Cup-Sieg sichern konnten, war der Jubel groß: "Wir hatten unseren Fokus auf die sichere Ankunft im Ziel gelegt, schließlich hat der Cup-Sieg oberste Priorität. Trotzdem wollten wir zum Saisonabschluss unbedingt auch das Rennen gewinnen. Schön, dass es geklappt hat", resümierte Johannes Stuck. Zudem lobt er die Leistung von Neuling und Teamkollegen Hoffmeister: "Respekt an Arne, er hätte uns am Schluss beinahe noch gepackt."