Derby der Kellerkinder in der Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

KulmbachIn der Fußball-Kreisliga Bayreuth/Kulmbach steht am Sonntag (15 Uhr) das Derby zweier Sorgenkinder an: Der auf Abstiegsrelegationsrang 14 platzierte TSV Stadtsteinach empfängt den zwei Plätze davor rangierenden FC Kupferberg. Die beiden Teams trennt nur ein Punkt.



Optimismus herrscht beim VfB Kulmbach (7.). Nach zwei Siegen in Folge geht er am Samstag (15 Uhr) als Favorit in das Heimspiel gegen den TSV Engelmannsreuth (13.) und will sich mit einem weiteren Erfolg im Vorderfeld der Liga festsetzen.



Kreisliga Bayreuth/ Kulmbach

TSV Stadtsteinach -

FC Kupferberg

"Für viele im Umfeld ist das das Spiel des Jahres", sagt Kupferbergs Trainer Alexander Weber. Er selbst geht eher gelassen in die Partie. "Wir können mit der Situation umgehen", blickt er auf die Tabellensituation. "Bis auf die Partien gegen Hummeltal und Gesees hätten wir alle Spiele gewinnen oder auch verlieren können." Nach vier Niederlagen am Stück heimsten die Bergbaustädter am vergangenen Wochenende gegen den Sportring Bayreuth beim torlosen Remis wieder einmal einen Punkt ein. "Der war wichtig", sagt Weber und hofft, dass die Abschlussprobleme jetzt im Derby behoben werden. "Wir arbeiten uns Chancen heraus, treffen aber nicht." In den zurückliegenden fünf Spielen gelang nur ein Treffer und der ist inzwischen 204 Spielminuten her.



Was Weber positiv stimmt: "Unser großes Plus ist, dass die Spieler, die da sind, absolut zuverlässig sind." Das Problem: Es sind oft nur sehr wenige da. Die beiden tschechischen Spieler trainieren nur am Donnerstag mit, beruflich- und studienbedingt fehlen oft einige Akteure, weshalb es Trainingseinheiten mit nur sieben oder acht gibt.



Zwei Stadtsteinacher feiern am Sonntag ein Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Verein. Steffen Klaus und Alexander Schuberth wechselten vor der Serie zum TSV - und müssen sich nach neun Spielen bereits auf den vierten Trainer einstellen. Holger Dittwar warf die Brocken hin, Rene Beierlein und Dominik Kozany übernahmen interimsmäßig. Der auf die beiden folgende Detlef Kastner hat seine Mission - wie vereinbart - schon vor der Partie in Creußen wieder beendet. In der Verantwortung steht jetzt Vereins-Urgestein Georg Stöckel, da sich bislang noch kein Nachfolger gefunden hat.

Der scheinbare Befreiungsschlag beim 3:2-Erfolg gegen den VfB Kulmbach ist verpufft, zwei 0:1-Niederlagen gegen Bindlach und in Creußen sorgten für erneute Ernüchterung im Lager der Gelb-Schwarzen. "Gegen Creußen war ein Remis drin und gegen Bindlach musst du eigentlich gewinnen", sagt Dominik Kozany, sportlicher Leiter der "Staanicher".

TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt, Engelbrecht - Dietrich, M. Heiß, Fischer, Rucker, Klaus, Maiser, Philp, Seifferth, A. Schuberth, Meißner, Hörteis, Wohlharn, Bisani, Zeiß, Philp. - Es fehlen: Hellmuth (Knorpelschaden), Celikten (privat verhindert).

FC Kupferberg: Susko, Weber - Nerad, Witzgall, Seidl, Hain, F. Holhut, Müller, Mösch, Benda, L. Holhut, Maiser, Zeis, Weidemann, Dünkel, Schicker, Schanz, Heisinger. - Es fehlt: Blüchel (Rippenbruch).



VfB Kulmbach -

TSV Engelmannsreuth

Nach zwei Siegen am Stück ist beim VfB Kulmbach vor dem Samstagsspiel gegen den TSV Engelmannsreuth die gute Laune endgültig zurück. "Es macht wieder Spaß", resümiert Trainer Klaus Eichhorn. Das liegt zum einen daran, dass ihm die neu gekommenen jungen Spieler viel Freude bereiten, zum anderen daran, dass der Bezirksligaabsteiger wieder Spiele gewinnt. "Bindlach war ein richtungsweisendes Spiel", sagt Eichhorn. "Jetzt ist aber ein Sieg gegen Engelmannsreuth Pflicht, wenn wir die Spannung hoch halten wollen."



Gegen die kompakt auftretende Truppe des ehemaligen Stadtsteinacher Coaches Thomas Helldörfer erwartet der VfB-Chefanweiser ein Geduldsspiel. "Wir dürfen nicht in einen Konter laufen und irgendwann kriegst du die mürbe." Zumal die Kraftreserven der bevorzugt mit zwei Stürmern antretenden Kicker aus der Fränkischen Schweiz nicht unendlich sein dürften und sie am Donnerstag das Nachholspiel gegen Gesees/Mistelbach absolvierten, somit nur zwei Tage Pause zur Regeneration haben.



Hoffnung macht bei den Metzdorfern zudem Torjäger Mathias Kodisch, der mit acht Treffern Ligaspitze ist. "Er überlegt einfach nicht viel, das zeichnet ihn aus", sagt Eichhorn über einen seiner Lieblingsspieler. "Er hat viel Lehrgeld gezahlt, aber jetzt macht er die Dinger." Verzichten muss der VfB auf seinen zweiten Torjäger: Tobias Sesselmann verletzte sich nach seinem Führungstreffer in Bindlach schwer und muss längerfristig aussetzen.

VfB Kulmbach: Flieger, Dresel - Braunersreuther, Kratzel, Wachter, Böhmer, Kodisch, Höfner, Reuther, Teufel, Tasca, Ittner, Maier, Weißfloch, Berce. - Es fehlen: Oppelt, Sesselmann.