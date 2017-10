Bezirksliga: VfR Katschenreuth überrollt den ATS Kulmbach

Der VfR Katschenreuth hat im Bezirksliga-Derby ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den ATS Kulmbach bewies der Aufsteiger erneut seine Heimstärke und feierte einen 5:1-Sieg. Damit überholte der Gastgeber seinen nun punktgleichen Gast dank des besseren Torverhältnisses in der Tabelle. Die Kulmbacher mussten zum zweiten Mal in Folge fünf Gegentreffer hinnehmen.



Bezirksliga Oberfranken Ost

VfR Katschenreuth - ATS Kulmbach 5:1 (2:0)

Der Sieg fiel zwar etwas zu hoch aus, war aber völlig verdient. Der VfR bot in einer Partie auf gutem Bezirksliga-Niveau eine starke Mannschaftsleistung. Der Gast konnte dem nicht viel entgegensetzen, ließ aber immer wieder seine individuelle Klasse aufblitzen.



Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die mit energischem Pressing und klugem Kombinationsspiel überzeugten. Eine Direktabnahme und ein Michel-Freistoß verpassten knapp ihr Ziel. Auf der anderen Seite setzte sich Topal gegen zwei VfR-Spieler durch, doch Kolb stoppte den Kulmbacher im letzen Moment.



Amon erzielt das 1:0

Das 1:0 bereitete der toll aufspielende Knoll vor: Er ließ vier Gegenspieler stehen und flankte präzise auf Weggel. Dieser sah den besser platzierten Amon, der mit Übersicht die Katschenreuther Führung erzielte. Kurz darauf verpasste Kirsch das 2:0. Im direkten Gegenzug zog Gashi volley ab, die Bogenlampe klärte Kolb vor der Torlinie und verhinderte so den Ausgleich. Als Michel kurz darauf einen direkten Freistoß aus 18 Metern verwandelte, stand es 2:0. ATS-Torwart Schuberth hatte die Mauer schlecht gestellt und ließ sich vom Torschützen ausschauen. In der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit kam Katschenreuth noch zu zwei guten Chancen. Kirsch scheiterte freistehend an Schuberth, Michel setzte einen schnell ausgeführten Freistoß nur um Zentimeter über das Tordreieck.



Für Kulmbach vergab Tonka - per abgefälschten Freistoß - den Anschlusstreffer. Es ging mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.



In der ersten Viertelstunde nach Wiederbeginn sicherten sich die Gäste mehr Spielanteile, liefen sich aber immer wieder an der gut gestaffelten VfR-Abwehr fest. Erst ein Sonntagsschuss von Tonka (60.) brachte das zu diesem Zeitpunkt leistungsgerechte 2:1.



Doch die Katschenreuther antworteten prompt: Der überragende Amon spielte einen Traumpass auf Weggel, der erst einen Verteidigter austanzte und dann den eingewechselten ATS-Torwart Pohl keine Abwehrchance ließ - 3:1. Jetzt spielte sich die Heimelf in einen Rausch: Auch das 4:1 bereitete Amon vor. Er fand mit einem Pass Knopf, dessen Schuss sich am langen Pfosten ins Tordreieck senkte. Den Schlusspunkt setzte Wettermann. Er nutzte einen Abwehrfehler der Kulmbacher und seinen Freiraum zum 5:1 aus. Das Schiedsrichtergespann war stets Herr der Lage und leitete sehr gut.



Schiedsrichter: Klerner (DJK Franken Lichtenfels). - Zuschauer: 380. - Gelb-Rot: Sener (57./ATS). - Tore: 1:0 Amon (15.), 2:0 Michel (28.), 2:1 Tonka (60.), 3:1 Weggel (65.), 4:1 Knopf (73.), 5:1 Wettermann (82.)



Der TSV Neudrossenfeld II hat im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost ein weiteres Lebenszeichen gesendet. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg ließ die Landesliga-Reserve den zweiten folgen. Der TSV besiegte Aufsteiger FC Tirschenreuth mit 3:1.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Neudrossenfeld II - FC Tirschenreuth 3:1 (1:0)

Die auf fünf Positionen veränderte Heimelf verdiente sich den Sieg mit einer geschlossen starken und leidenschaftlichen Mannschaftsleistung. Nach einer etwa 20-minütigen Abtastphase sprang der Ball nach einer Freistoßflanke unkontrolliert im TSV-Strafraum umher, konnte aber geklärt werden. Die erste Neudrossenfelder Chance vergab Kühnert per Kopf.



Besser machte es Hermsdörfer, der nach einem Piga-Eckball aus kurzer Distanz vollendete. TSV-Torwart Schuberth fischte kurz darauf einen Freistoß von Taskiran aus dem Winkel. Ähnlich knapp war es beim folgenden Eckball: Onarici klärte auf der Linie. Bei den nächsten Gelegenheiten der Gäste durch Hofweller und Lauterbach war wieder der starke Schuberth zur Stelle.



Auch in der zweiten Hälfte erspielte sich Tirschenreuth einige Spielanteile, doch Neudrossenfeld zeigte großen Kampfgeist, Laufbereitschaft und Einsatzwillen. So erzwang die Heimelf das 2:0: Wölfel traf nach einem Eckball. Der TSV-Elf war nun das deutlich gestiegene Selbstvertrauen anzumerken. Nach überragender Einzelleistung von Stöcker schob Onarici in der Mitte den Ball zum 3:0 ins leere Tor. Der FC gab sich nicht auf und kam acht Minuten vor dem Ende zum Ehrentreffer. Weitere Gegentreffer ließ Schuberth jedoch nicht zu.



Schiedsrichter: Fröba (Stockheim). - Zuschauer : 60. Tore: 1:0 Hermsdörfer (23.), 2:0 Wölfel (61.), 3:0 Onarici (67.), 3:1 Popp (82.). ds



Der SSV Kasendorf hat auch das dritte Spitzenspiel in Folge verloren und ist seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken Ost los. Der TSV Mistelbach gewann das Verfolgerduell zu Hause mit 2:0. Damit verdrängte der TSV die Kasendorfer auf den dritten Rang. Der SSV Kasendorf wartet seit nunmehr fünf Partien auf einen dreifachen Punktgewinn.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Mistelbach - SSV Kasendorf 2:0 (0:0)



Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel auf gutem Bezirksliga-Niveau. Ohne großes Abtasten setzten beide Mannschaften die ersten Akzente in der Offensive. Bis zur Halbzeit wechselten sich die Mannschaften mit Torchancen ab. Doch es blieb nach 45 Minuten beim torlosen Remis, obwohl ein 2:2 dem Spielverlauf mehr entsprochen hätte.



Zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst das gleiche Bild. Der Unterschied zur ersten Hälfte? Nun trafen die Hausherren: In der 56. Minute erzielte Mistelbach durch Then nach einem Eckball das 1:0.

Kasendorf versuchte nach der TSV-Führung den Druck zu erhöhen und wechselte offensiv. Mistelbach wollte bei Kontern die Vorentscheidung erzielen.



Die Torchancen waren weiterhin auf beiden Seiten verteilt. Die Mannschaften ließen jedoch sehr gute Chancen liegen. In der Schlussminute gelang Mistelbach nach einem Befreiungsschlag aus der Abwehr heraus das 2:0. Vogel hatte den Konter mit seinem Treffer vollendet.

Es war ein glücklicher Sieg der Hausherren, denn aufgrund der vielen Kasendorfer Torchancen wäre ein Unentschieden das gerechtere Ergebnis gewesen.



Schiedsrichter: Bargel (Bad Staffelstein). - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Then (56.), 2:0 Vogel (90.).