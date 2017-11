Bezirksliga-Schlusslicht hofft auf Aushilfe

von WERNER REIßAUS

Der SSV Kasendorf führte in den ersten Wochen die Bezirksliga-Tabelle an. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge droht er aber, den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Bei der Neudrossenfelder Reserve wollen die Kasendorfer am Sonntag (14 Uhr) zurück in die Erfolgsspur. Der TSV will jedoch mit einem Überraschungssieg seinen Aufwärtstrend fortsetzen.



Der VfR Katschenreuth hat seine Leistung in den vergangenen Wochen deutlich verbessert und hofft am Sonntag (14 Uhr) gegen den drittplatzierten BSC Bayreuth-Saas auf Punkte.



Mit einem Sieg in Thiersheim (Samstag, 14 Uhr) könnte der ATS Kulmbach vom Tabellenmittelfeld ins obere Drittel klettern.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Neudrossenfeld II - SSV Kasendorf

Der TSV Neudrossenfeld II kämpft um einen Relegationsplatz, alles andere wäre bei der derzeitigen Lage utopisch. Die 0:3-Niederlage beim ATS Kulmbach am vergangenen Samstag kam nicht überraschend, auch wenn sich TSV-Trainer Mario Franke mehr erhofft habe. "Aber wir hatten einige Ausfälle und konnten auch keinen Spieler vom Landesligakader hochziehen. Dazu haben wir dumme Fehler gemacht."



Beim stark in die Saison gestarteten SSV Kasendorf läuft es derzeit nicht rund. Die Schwächephase will Franke nutzen: "Das macht uns Hoffnung. Wenn wir eine ähnliche Leistung wie gegen Selb oder Tirschenreuth abrufen, muss uns erst einmal eine Mannschaft schlagen." Der Trainer hofft darauf, dass diesmal Spieler aus der ersten Mannschaft aushelfen.



"Natürlich wollen wir zurück in die Erfolgsspur und wir werden auch wieder zurückkommen, aber es wird keine leichte Aufgabe in Neudrossenfeld", sagt Kasendorfs Trainer Christoph Wächter. Die Partie wird auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen, ein ungewohnter Untergrund für die Gäste. Zudem fürchtet Wächter, was Franke hofft, nämlich dass Spieler des Landesligakaders in der Bezirksliga zum Einsatz kommen. "Aber egal wer aufläuft und wie die Umstände sind: Wir brauchen die drei Punkte."



TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Arndt, Sahr, Förster, Dippold, Stöcker, Carl, Ehlert, Stelzer, Weiner, Gogolok, Hermannsdörfer, Onarici, Peltrie, Svragr.

SSV Kasendorf : Cukaric, Wächter - Ellner, Gunzelmann, Schorn, Stübinger, Titus, Korzendorfer, Schubert, Kraus, M. Pistor, Fuchs, do Adro, Mullen, Hollfelder, F. Luft, Grasgruber.



VfR Katschenreuth - BSC Saas Bayreuth



Das Duell gegen die Saas wird eine schwierige, aber lösbare Aufgabe für den heimstarken VfR, der am Mittwoch beim 3:1-Erfolg bei der SpVgg Selb zum ersten Mal zeigte, dass er auch auswärts siegen kann. VfR-Trainer Detlef Zenk sieht sein Team im Aufwind: "Die Mannschaft hat eine Entwicklung genommen und so viel dazu gelernt, dass man nur den Hut ziehen kann. Wir spielen jetzt auf einem ganz anderen Level."



Wenn die Mannschaft dieses Niveau auch gegen Bayreuth abruft, stehe einem Sieg nichts im Weg: "Wir wollen gewinnen und wir können sie auch schlagen. Wir freuen uns auf das Spiel und werden sehen, ob es reicht."

VfR Katschenreuth: Buß, Neidhardt - M. Knoll, D. Angermann, Amon, Mi. Dippold, Kolb, Weggel, Knopf, Wettermann, T. Pistor, Hofmann, Schneider, Michel.



TSV Thiersheim - ATS Kulmbach



Der ATS Kulmbach hat nur drei Punkte mehr auf dem Konto als der Gegner aus Thiersheim. ATS-Trainer Florian Ascherl will verhindern, dass die Teams nach dem anstehenden Spieltag punktgleich sind: "Wir haben es in den letzten beiden Spielen sehr gut gemacht, vor allem gegen Röslau habe ich eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft gesehen." Allerdings ärgert ihn das Gegentor zum 1:1-Endstand: "Hier haben wir wieder ein Geschenk verteilt. Das verfolgt uns, wir bekommen immer wieder einfache Gegentore."



Das soll sich gegen den unbequemen Gegner aus Thiersheim ändern. Für Ascherl ist der TSV eine Mannschaft mit guten technischen Fertigkeiten, die man nicht ins Spiel kommen lassen sollte. "Da gilt es für uns, das zu unterbinden und die Qualitäten, die wir haben, auch umzusetzen", sagt der ATS-Trainer.



Enis Gashi wird wegen seiner Rückenprobleme erneut pausieren müssen. Dafür kehrt Johannes Adam wieder in den Kader zurück.

ATS Kulmbach: Pohl, Schuberth - Aiblinger, Baumgärtner, Adam, J. Buchta, Bär, Tonka, Topal, Kayser, Sener, Streng, Auner, Koch, Knapp.