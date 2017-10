ATS Kulmbach will im Bezirksliga-Derby beim VfR Katschenreuth Wiedergutmachung betreiben

von WERNER REIßAUS

In der Fußball-Bezirksliga Oberfranken Ost beginnt an diesem Wochenende die Rückrunde - und das mit einem Derby. Aufsteiger VfR Katschenreuth könnte am Samstag (15 Uhr) nach Punkten mit dem ATS Kulmbach gleichziehen - ein Heimsieg im Nachbarduell vorausgesetzt.



Der zweitplatzierte SSV Kasendorf will nach zuletzt vier sieglosen Partien in Folge, darunter zwei verlorene Spitzenspiele, wieder in die Erfolgsspur zurück. Doch es wartet der nächste dicke Brocken: Der SSV muss am Sonntag bei seinem unteren Tabellennachbarn TSV Mistelbach ran.



Im Tabellenkeller will der TSV Neudrossenfeld II dem ersten Saisonsieg am Sonntag (16 Uhr) gegen den FC Tirschenreuth den zweiten folgen lassen.



Bezirksliga Oberfranken Ost

VfR Katschenreuth - ATS Kulmbach



Der VfR hat zuletzt mit einem 4:1 gegen den FC Tirschenreuth seine Heimstärke einmal mehr unter Beweis gestellt. Nun will er die Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage beim ATS.



"Ich gehe davon aus, dass uns unsere Heimstärke helfen wird", sagt VfR-Trainer Detlef Zenk. "Meine Mannschaft ist stärker geworden. Wir werden sehen, ob das heute reicht." Denn er weiß um die Stärke des ATS, der "wahnsinnig gute Einzelspieler, die abgezockt und auch mit einer genauen Spielidee agieren", in seinen Reihen habe.



Zenk ist überzeugt, dass auch das Zuschauerinteresse groß sein wird: "Unsere Zuschauer haben bisher ihr Kommen nicht bereut, weil wir immer gute Spiele abgeliefert haben." Der VfR muss im Derby auf Florian Stübinger, Marc Dippold (Leistenprobleme) und Urlauber Sebastian Hofmann verzichten.



Der ATS bot zuletzt beim 0:5 in Mistelbach eine schwache Leistung. "Da kann meine Mannschaft im Stadtderby genau die richtige Reaktion zeigen", fordert ATS-Trainer Florian Ascherl einen Sieg. Zuletzt habe sein Team alles vermissen lassen, was für einen Sieg in einem Spitzenspiel nötig sei. Die Aggressivität habe gefehlt, dazu kamen ein schlechtes Umschaltspiel und eine Anfälligkeit bei Kontern. "Und wir hatten eine individuelle Fehlerpassquote, wie ich sie von meiner Mannschaft nicht kenne."

VfR Katschenreuth: Buß, Neidhardt - M. Knoll, D. Angermann, Amon, Mi. Dippold, Kolb, Weggel, Knopf, Wettermann, T. Pistor, Schneider, Michel.

ATS Kulmbach: Pohl, Schuberth - Aiblinger, Baumgärtner, Werther, Adam, J. Buchta, Bär, Tonka, Topal, Ehm, Kayser, Sener, Koch, Gashi, Münch, Sreng, Knapp, Ehm.



TSV Mistelbach - SSV Kasendorf



"Es läuft nicht optimal, aber wir hatten zuletzt auch zwei richtig gute Gegner, gegen die man auch verlieren kann", sagt SSV-Trainer Christoph Wächter. In diese Kategorie fällt auch der TSV. In Mistelbach feiert Wächter ein Wiedersehen mit Trainerkollege Markus Taschner, den er aus gemeinsamen Zeiten beim ASV Hollfeld kennt.



Nicht nur deshalb ist der Respekt von SSV-Coach Christoph Wächter groß: "Mistelbach verfügt über sehr gute Spieler, aber ich bin überzeugt, dass wir die Punkte dort einfahren werden. Meine Mannschaft brennt darauf, nach den zwei verlorenen Spielen endlich wieder einen Sieg zu holen."



Verzichten müssen die Kasendorfer bis zur Winterpause auf ihren Torjäger Andy Pistor, dessen Rückenprobleme Einsätze aktuell unmöglich machen. "Andy fehlt uns natürlich, aber da jammern wir nicht rum und werden ihn ersetzen", sagt Wächter.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Gunzelmann, Schorn, Stübinger, Titus, Korzendorfer, Schubert, Kraus, M. Pistor, Fuchs, do Adro, Mullen, Hollfelder, F. Luft, Grasgruber.



TSV Neudrossenfeld II - FC Tirschenreuth



Bis zum 15. Spieltag musste die Neudrossenfelder Reserve auf den ersten Saisondreier warten, aber am vergangenen Sonntag bezwang sie im Kellerduell die SpVgg Selb mit 3:2.



"Natürlich hatten wir gehofft, endlich den ersten Sieg zu ernten, aber wir hätten nach dem 3:1 nach der Pause unbedingt das 4:1 machen müssen", sieht TSV-Trainer Mario Franke die zurückliegende Partie auch kritisch. "Dann wäre das Spiel etwas ruhiger verlaufen, aber der Torwart hat die Selber im Spiel gehalten. Egal, am Ende zählt nur, dass wir gewonnen haben. Es war auch bei meinen Spielern eine Erleichterung zu spüren."



Doch dieser erste Saisonserfolg kann nur der Anfang gewesen sein. Zwar haben die Neudrossenfelder den letzten Tabellenplatz verlassen, doch der Abstand zu den Relegationsplätzen beträgt immer noch neun Punkte. Bis zur Winterpause müssen noch einige Siege her. Deswegen sollte die Landesliga-Reserve auch gegen den FC Tirschenreuth punkten. Der Aufsteiger hat nach einem furiosen Saisonstart in den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt geholt und ist auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht.



Die FC-Schwächephase will Franke ausnutzen: "Wir wollen unser Heimspiel mit Selbstvertrauen angehen und einen Dreier nachlegen."

Verzichten muss er bei diesem Vorhaben auf Jan Kornetzke, der privat verhindert ist. Vermutlich werden die Neudrossenfelder wieder auf Spieler aus der dritten Mannschaft zurückgreifen müssen.

TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Arndt, Sahr, Förster, Dippold, Stöcker, Ehlert, Stelzer, Weiner, Gogolok, Hermannsdörfer, Onarici, Peltrie, Svragr.