ATS Kulmbach und SSV Kasendorf gehen in Bestbesetzung ins Gipfeltreffen der Bezirksliga

von WERNER REIßAUS

Spitzenspiel und Derby in einem: In der Bezirksliga Oberfranken Ost gibt heute (17 Uhr) Tabellenführer SSV Kasendorf beim drittplatzierten ATS Kulmbach seine Visitenkarte ab. Beide mussten erst eine Saisonniederlage hinnehmen und haben in den vergangenen Wochen ihren Anspruch auf einen Spitzenplatz untermauert.



Abstand zu den Abstiegsrängen will sich der VfR Katschenreuth schaffen, allerdings wartet beim FC Trogen am Samstag (15 Uhr) eine knifflige Aufgabe. Eine Stunde später nimmt der TSV Neudrossenfeld II beim ATS Hof/West erneut die Mission "erster Saisonsieg" in Angriff.



Bezirksliga Oberfranken Ost

ATS Kulmbach - SSV Kasendorf

Der ATS verteidigte zuletzt mit acht Mann den 2:1-Sieg beim TSV Kirchenlaibach. "Mit drei Mann in der Unterzahl, das habe ich meiner Fußballerkarriere noch nie erlebt", sagt ATS-Trainer Florian Ascherl. "Meine Mannschaft hat eine Riesenmentalität an den Tag gelegt. Man merkt, dass wir stabil sind."



Und das Selbstbewusstsein ist durch diesen Sieg beim ATS nicht kleiner geworden - auch wenn der SSV Kasendorf, nach Aussage Ascherls, mit seinem in der Breite gut aufgestellten Kader völlig zurecht an der Tabellenspitze steht. "Wir haben aber auch Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen und das wollen wir auch", sagt Ascherl, dem mit Ausnahme von Christopher Klaszka der komplette Kader zur Verfügung.



Beim SSV läuft es rund: 40:15 Tore und 26 Punkte nach elf Spieltagen sind dafür eindrucksvoller Beweis. Zuletzt machte der Spitzenreiter das 4:1 gegen den FC Tirschenreuth schon vor dem Seitenwechsel perfekt. "Es war ein überzeugender Sieg und wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein frisches und aggressives Spiel gezeigt", sagt SSV-Trainer Christoph Wächter. "Nach der Pause sind wir nicht mehr so sehr an unsere Grenzen gegangen."



Die Vorfreude auf das Derby sei groß - und er verteilt Lob für den Gegner, dessen Kader mit "einigen Hochkarätern" ausgestattet sei. "Meine Spieler sind hochmotiviert, aber wir müssen aufpassen, dass sie nicht überdrehen", sagt Wächter. Der SSV kann in Bestbesetzung auflaufen.



ATS Kulmbach: Pohl, Schoberth - Aiblinger, Baumgartner, Werther, Schatz, Bär, Tonka, Topal, Ehm, Kayser, Sener, Koch, Gashi, Münch, Knapp, Ehm.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Gunzelmann, Schorn, Stübinger, Hartmann, Korzendorfer, Schubert, Kraus, M. Pistor, A. Pistor, Fuchs, do Adro, Mullen, Hartmann, F. Luft, Grasgruber.



FC Trogen - VfR Katschenreuth

Zwei Unentschieden in Folge waren zuletzt zu wenig für den VfR, um sich von den Abstiegsrelegationsplätzen zu entfernen. Beim 1:1 gegen ATS Hof/ West kam für VfR-Trainer Detlef Zenk vieles zusammen: "Wir hatten viele Torchancen rausgespielt, aber schlecht zu Ende gespielt. Bei einigen war auch Pech dabei." Zudem sei er mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden gewesen. "So kommt dieses Ergebnis zustande, obwohl ein Sieg hochverdient gewesen wäre."



Die Aufgabe in Trogen wird durch große Personalsorgen erschwert. Die Langzeitverletzten J. Angermann, Ma. Knoll, M. Meisel, Schubert, Stübinger, Weigel und Bernreuther werden nicht mehr vor der Winterpause in den Kader zurückkehren. Ma. Dippold, Leppert, Weber und Bezcynski fallen ebenfalls verletzt aus, dazu kommen die Urlauber Kimmel, Schneider, Kolb, Weggel und Knopf.



Doch Jammern gibt es bei Zenk nicht: "Wir werden dennoch eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz bekommen. Ich bin mir sicher, dass sich die Spieler, die ich ins kalte Wasser werfe, ihren Aufgaben stellen werden."



VfR Katschenreuth: Buß, Neidhardt - M. Knoll, D. Angermann, Amon, Marc Dippold, Vetter, Wettermann, Hofmann, T. Pistor, Kirsch, Michel, M. Stöcker, Scheibe, Heinl.



ATS Hof/West - TSV Neudrossenfeld II

Die arg gebeutelte TSV wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt setzte es gegen den FC Eintracht Münchberg am zehnten Spieltag die neunte Niederlage. Ein Punktgewinn war beim 0:1 greifbar, doch die Neudrossenfelder konnten ihre numerische Überlegenheit - die Eintracht spielte ab der 20. Minute wegen eines Platzverweises mit zehn Mann - nicht nutzen.



"Wir waren trotz Überzahl nicht in der Lage, den Ausgleich zu markieren", sagt TSV-Trainer Mario Franke. "Wir hatten einmal nicht aufgepasst und haben nicht unverdient verloren, weil der Gast obendrein noch weitere Tormöglichkeiten hatte."



Im Kellerduell beim Tabellendrittletzten fallen mit Böhm und Wölfel zwei Innenverteidiger aus. Ein Sieg ist für den TSV Pflicht, denn ansonsten wächst der Abstand zu den Relegationsplätzen auf neun Punkte. Mit einem Erfolg würde der Rückstand der Neudrossenfelder Reserve auf den ATS Hof/West nur noch drei Punkte betragen.



TSV-Trainer Franke sieht die Situation nüchtern: "Sollten wir nicht gewinnen, dann werden wir sehen, wie es weiter geht."



TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Arndt, Sahr, Förster, Dippold, Stöcker, Ehlert, Stelzer, Weiner, Gogolok, Hermannsdörfer, Onarici, Peltrie, Svragr.