A-Klasse 7: Keine Gaudi im zähen Kerwa-Spiel

Durch den 3:1-Kerwa-Sieg gegen den SV Lanzendorf hält sich BC Leuchau an der Tabellenspitze der A-Klasse 6 Bayreuth - punktgleich mit dem ebenfalls siegreichen SV Hutschdorf. Im Mittelfeld der A-Klassentabelle ist es eng: Nur drei Punkte liegen zwischen dem vierten (Ködnitz, 14 Punkte) und dem zwölften Platz (Neuensorg). Der BSC Kulmbach hat sich auf dem sechsten Rang positioniert. Gutgesell erzielte beim 4:0-Sieg gegen VfR Neuensorg einen Hattrick.



A-Klasse 6 Bayreuth

SV Cottenau -

Vatanspor Kulmbach 0:2

Vatanspor Kulmbach ist in der Tabellenmitte vertreten (9. Platz). In Cottenau traf Kosuva ein Mal pro Halbzeit und brachte damit den 2:0-Sieg. Cottenau bleibt weiter im Tabellenkeller. red

Schiedsrichter: Rogler (Faßmannsreuth). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 Kosuva (29.), 0:2 Kosuva (58.)



BSC Kulmbach -

VfR Neuensorg 4:0

Schon in Minute 5 begann Gutgesell, Tore für seinen Hattrick zu sammeln. Den schaffte er noch in der ersten Hälfte. Nach der Halbzeit machte Braunersreuther den Endstand perfekt. red

Schiedsrichter: Ruck (Obersdorf). - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 Gutgesell (5.), 2:0 Gutgesell (18.), 3:0 Gutgesell (27.), 4:0 Braunersreuther (77.)



BC Leuchau -

SV Lanzendorf 3:1

Die Partie begann zerfahren - und blieb es über weite Strecken. Beide Mannschaften machten viele Fehler im Aufbau. In der 31. Minute bediente Paus Band, der mit einem Lupfer über Torwart Friedrich die Führung für den BC erzielte. Weitere Höhepunkte? Fehlanzeige. Die Gäste hatten nicht eine Torchance. Auch in der zweiten Hälfte wurde die Partie zunächst nicht besser. Der Ausgleich durch Ladler folgte auf einen Ballverlust der BC-Abwehr. Nun waren die Hausherren wieder gefordert. Mit der einzig schönen Offensivaktion der Partie brachte Buday den BC erneut in Front. Adrian Schiepert erzielte mit einem Sonntagsschuss den Endstand. red

Schiedsrichter: Pöhlmann (Nemmersdorf). - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 Brand (31.), 1:1 F. Ladler (71.), 2:1 Buday (79.), 3:1 A. Schiepert (87.)



ATS Wartenfels -

SG Neuenmarkt/ Wirsb. II 1:0

Mit einem glücklichen Heimerfolg verschaffte sich der ATS Wartenfels in der Tabelle Luft nach unten. Die Anfangsphase verlief zäh, bis sich F. Herrmann aus dem Mittelfeld gegen die Gästedefensive durchsetzte und Keeper Mühlbauer mit einem Schuss ins lange Eck überlistete (22.). Es folgte eine große Chance für Lauterbach, der den Ball nach einem Querpass über den Kasten setzte (29.). Nach dem Seitenwechsel wendete die SG das Blatt und die Wartenfelser mussten viel Abwehrarbeit leisten. Den Neuenmarktern fehlte nur ein Quäntchen Glück: Warzecha trat einen schönen Freistoß an die Latte (80.), wenig später traf Wagner nur den Pfosten (86.). Kurz vor Schluss bekam Hofmann noch eine Riesenchance auf den Ausgleich, doch ATS-Torwart Hermann parierte glänzend. mt

Schiedsrichter: Thüroff (Geroldsgrün). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 F. Herrmann (22.)

Fort. Untersteinach -

FC Kirchleus 2:1

Nachdem Lerner die Gäste in Führung gebracht hatte, konnte die Fortuna das Spiel in der zweiten Hälfte noch wenden: Erst erzielte Stumpf den Ausgleich (71.), dann brachte der Treffer von Kucerka in der Nachspielzeit noch den Sieg für die Untersteinacher, die mit nur einem Punkt Rückstand auf den Tabellenersten Leuchau und den Zweiten Hutschdorf weiter oben mitspielen. Kirchleus befindet sich mit dem siebten Platz in der hart umkämpften Tabellenmitte. red

Schiedsrichter: Fischer (Welitsch). - Zuschauer: 150. - Tore: 0:1 Lerner (33.), 1:1 Stumpf (71.), 2:1 Kucerka (94.)



SV Burghaig -

TSV Melkendorf 0:2

Die Gäste begannen druckvoll und schafften zwei Treffer nach sieben Minuten dank Fehlern in der Burghaiger Abwehr. Danach konzentrierte sich der TSV auf die Defensive, und Burghaig erhöhte den Druck. Nun war es ein Spiel auf Augenhöhe. Doch die Gäste staffelten sich hinten und erspielten sich gefährliche Konter. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb es beim 2:0 für die Gäste. as

Schiedsrichter: Kohles (Neukenroth). - Zuschauer: 65. - Tore: 0:1 Raczka (2.), 0:2 Türk (7.)



SV Hutschdorf -

SpVgg Wonsees 3:0

Eine Viertelstunde dauerte es, bis der SV Hutschdorf das Spielgeschehen übernahm. Dann ging die Mannschaft durch einen Treffer von Spielertrainer Klaus in Führung. Etwa zehn Minuten später erhöhte Töpfer auf 2:0. Die Gäste wurden selten gefährlich. In der zweiten Halbzeit hatte der SVH keine große Mühe, das Ergebnis zu verteidigen - und weiter zu erhöhen: Klaus verwandelte einen direkten Freistoß (67.) und stellte den 3:0-Endstand her. Ohne die gute Leistung des Wonseeser Torhüters Bezold wäre der SV-Sieg höher ausgefallen. bd

Schiedsrichter: Schug (Schwabthaler SV). - Zuschauer: 65. - Tore: 1:0 Klaus (17.), 2:0 Töpfer (28.), 3:0 Klaus (67.)



TSV Ködnitz -

SG Guttenb./ Kupferb. II 4:1

Die Heimelf wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und entschied fast alle Zweikämpfe für sich. Einen frühen Treffer von Rost (5.) glichen die Gäste glücklich aus: Ein Eckenabpraller fiel Lehnert an der Strafraumgrenze vor die Füße (17.). Doch noch in der ersten Halbzeit brachte Blumenstock die Heimelf wieder in Führung (38.), die er nach der Pause weiter ausbaute (83.). In der Nachspielzeit setzte Rohleder mit einem Fernschuss in den Winkel den sehenswerten Schlusspunkt. red

Schiedsrichter: Rauh (SG Zedtwitz/ Hof). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Rost, 1:1 Lehnert, 2:1 Blumenstock (38.), 3:1 Blumenstock (83.), 4:1 Rohleder (92.)



A-Klasse 7 Bayreuth

VfB Kulmbach II -

TSV Engelmannsreuth II 1:1

In einem zerfahrenen Spiel mit vielen Fehlpässen wurden die Punkte gerecht geteilt. Torchancen gab es kaum. Die Gäste gingen durch einen Foulelfmeter in Führung (43.). In der zweiten Halbzeit warf die Metzdorfer Reserve nochmals alles nach vorne und kam durch Kalburan zum Ausgleich. In der 90. Minute hätte der VfB den glücklichen Dreier einfahren können, doch Maier scheiterte mit seinem letzten Torschuss aus zehn Metern Entfernung. cb

Schiedsrichter: Pflefka (Schammelsdorf). - Zuschauer: 45. - Tore: 0:1 Lauter (43./FE), 1:1 Kalburan (78.)