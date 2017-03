Woitzik trifft dreifach in Peesten

Der SV Motschenbach (10.) hat den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Kreisklasse 4 Kulmbach gemacht. Die Mannschaft von Spielertrainer Rene Wolf gewann beim direkten Konkurrenten SSV Peesten (12.) mit 4:0. Überragender Akteur auf dem Platz war dabei der 20-jährige Jonas Woitzik, der drei der vier SV-Treffer erzielte. Die Partie zwischen dem TSV Thurnau (15.) und dem SC Altenplos (2.) wurde wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt.



SSV Peesten -

SV Motschenbach 0:4 (0:1)

Die Gäste kamen besser in die Partie und gingen nach einem Angriff über die rechte Seite früh durch Woitzik in Führung. Danach wurde Peesten stärker, die letzte Entschlossenheit im Spiel nach vorne fehlte allerdings. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Woitzik zum 2:0 für die Gäste. Oppelt nahm in der 72. Minute ein Geschenk der SSV-Hintermannschaft an und erzielte das 3:0, als er den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Woitzik stellte nach einem Konter den 4:0-Endstand her.

SR: Birner (Bindlach). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Woitzik (12.), 0:2 Woitzik (62./Foulelfmeter), 0:3 Oppelt (72.), 0:4 Woitzik (78.).



VfB Kulmbach II -

SSV Kasendorf II 0:4 (0:1)

Bereits nach sechs Minuten wehrte VfB-Schlussmann Hein den Ball nach einem Freistoß zu kurz ab, und Hofmann staubte ab. Die Kasendorfer Reserve hielt den Druck auf das Tor von Hein hoch, der letzte Pass fand jedoch selten einen Empfänger. Nach einer guten Stunde erhöhte Hartmann auf 2:0. Die Gegenwehr der Metzdorfer war gebrochen, und Kasendorf spielte die Partie souverän zu Ende. Mit einem Doppelschlag durch Hofmann per Foulelfmeter und Deller schraubten die Gäste das Ergebnis noch in die Höhe.

SR: Viehrig (Naila). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 Hofmann (6.), 0:2 Hartmann (61.), 0:3 Hofmann (67./Foulelfmeter), 0:4 Deller (70.).



SG Rugendorf/Losau -

TSV 08 Kulmbach 0:3 (0:2)

Die Gäste waren aggressiver in den Zweikämpfen und gingen durch Kästner in Führung (21.). Im Gegenzug parierte TSV-Torwart Zimmerer bravourös gegen den freistehenden Buß. Einen schnellen Gegenstoß schloss Larkow zur 2:0-Pausenführung für die Kulmbacher ab. In der zweiten Halbzeit ließ der TSV wenig zu. Zwei gefährliche Schüsse von Nützel und Buß parierte Zimmerer. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen SG-Akteur Gründonner warfen die Hausherren noch einmal alles nach vorne. Mit einem Konter in der Schlussminute stellte Larkow den 3:0-Endstand her.

SR: Kutschenreuther (Gefrees). - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Kaestner (21.), 0:2 und 0:3 Larkow (34./90.). - Gelb-Rote Karte: Gründonner (86.) / -.



TSV Trebgast -

TSV Harsdorf 1:3 (1:2)

Trebgast kam zwar gut ins Spiel und ging auch folgerichtig durch Stöcker in Führung, geriet jedoch im Anschluss durch zwei individuelle Fehler noch vor der Pause in Rückstand. Nach dem Wechsel war der Gastgeber um den Ausgleich bemüht, doch die Angriffe waren nicht zielstrebig genug. Mit dem Treffer zum 3:1 entschied die Scharnagel-Elf das Spiel.

SR: Dadder. - Zuschauer: 75. - Tore: 1:0 Stöcker (22.), 1:1 Aref (28.), 1:2 Scharnagel (32.), 1:3 Schreiber (65.).



TDC Lindau -

ATS Kulmbach II 2:4 (1:2)

TDC-Spielertrainer Dreßel nutzte in der vierten Minute ein Missverständnis zwischen Ohnemüller und Gästetorwart Kolb zur Führung. Lindau agierte nach dem 1:0 zu hektisch und kassierte in der 14. Minute den Ausgleich, als Villanueva den Ball in das leere Tor schoss. Nur sechs Minuten später erzielte Adam die ATS-Führung, als die Abseitsfalle des TDC nicht zuschnappte. Nach einer kurzen Drangphase der Gastgeber machte der ATS durch einen Doppelschlag von Schneider und Adam alles klar. Strohwald machte die Partie mit seinem Treffer zum 2:4 in der 85. Minute noch einmal spannend. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Lindauer Meisel mit einem Pfostentreffer.

SR: Seelow (Gehülz). - Zuschauer: 90. - Tore: 1:0 Dreßel (4.), 1:1 Villanueva (14.), 1:2 Adam (20.), 1:3 Schneider (67.), 1:4 Adam (69.), 2:4 Strohwald (85.).



FC Kupferberg -

VfR Katschenreuth II 3:1 (1:1)

Kupferberg ging mit der ersten Aktion in Führung, als Klaus einen Eckball direkt und volley aus 18 Metern ins Tor schoss. Eine Nachlässigkeit in der Abwehr bestraften die ansonsten harmlosen Gäste mit dem Anschlusstreffer. Die zweite Halbzeit begann wie die erste. Direkt nach Wiederanpfiff ging Kupferberg durch A. Schuberth erneut in Führung. Kupferberg drängte auf den dritten Treffer. Dieser fiel allerdings erst in der Schlussminute durch ein schönes Solo von Schanz.

SR: Henschel (Eckersdorf). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Klaus (3.), 1:1 Hoffmann (40.), 2:1 A. Schuberth (48.), 3:1 Schanz (90.).



SV Ramsenthal -

TSV Neudrossenfeld III 1:1 (0:1)

Knoll setzte sich bereits nach drei Minuten gegen zwei Gegenspieler durch und erzielte die Gästeführung. Nur zwei Minuten später traf der TSV die Latte. Nach der Pause übernahm Ramsenthal das Kommando und war drückend überlegen. Folgerichtig erzielte Kroder per Abstauber den Ausgleich. Eine Großchance der Gäste parierte SV-Torwart Kraiczi in der 83. Minute hervorragend. Am Ende blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SR: Groß (Kulmbach.) - Zuschauer: 75. - Tore: 0:1 Knoll (3.), 1:1 Kroder (55.). red