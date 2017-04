TSV 08 Kulmbach freut sich über zwei grandiose Comebacks

Der TSV 08 Kulmbach war mit drei Mannschaften beim ersten Wettkampf der Bayerischen Turnerliga (BTL) in Veitshöchheim am Start. Insgesamt turnten weit über 600 Mädchen und Damen in acht Ligen mit jeweils acht Mannschaften am Start. In allen Leistungsklassen steigt der Meister auf, die Zweit- und Drittplatzierten dürfen in die Relegation.



Der TSV 08 Kulmbach startet mit seinen erfahrenen Turnerinnen in der Oberliga. Das klare Saisonziel heißt Aufstieg in die höchste bayerische Liga. Nach einem sehr guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampftag verpasste das 08-Team den 1. Platz bei fast 200 geturnten Punkten nur um 0,40 Punkte. Beste war wieder einmal Maxi Roßberg.



Zehn Jahre Pause

Beim TSV 08 feierten zwei Turnerinnen ihr Comeback. Sarah Kaim verstärkte nach über zehnjähriger Wettkampfpause das Team am Stufenbarren und zeigte nicht nur die beste Übung der Mannschaft, sondern erturnte sich auch die zweithöchste Wertung des gesamten Wochenendes.



Ein Jahr Verletzungspause hat Stephanie Galler hinter sich. Auch sie gab ein grandioses Comeback an drei Geräten und schaffte als einzige einen fehlerfreien Wettkampf. Jana Lämmermann, Theresa Martin, Lisa Geier und Neuzugang Johanna Schmidt werden sich bis zum zweiten Wettkampf sicher noch steigern, so dass die vier Zehntel Punkte auf Kempten aufgeholt werden können.



Der 08-Nachwuchs muss in diesem Jahr mit einem Altersdurchschnitt von elf Jahren in der Landesliga 3 gegen die deutlich ältere Konkurrenz bestehen. Emma Heller, Charlyn Siemon, Jule Naundorf, Lia-Sophie Buchwald, Selina Somieski, Eva Hergenhan und Lucie Hückmann zeichnet ein außergewöhnlicher Zusammenhalt aus. Der Teamgeist erinnert stark an die besten 08-Mannschaften, die es bis in die 2. Bundesliga geschafft haben. Die 08-Youngster belegten in Veitshöchheim den beachtlichen 4. Platz und haben noch Chancen auf Platz 3 und die Teilnahme an der Relegation. Beste einen starken Teams war Emma Heller, die die Tageshöchstnote am Sprungtisch erreichte.



In der Bezirksliga Nord vertraten Laura Martin, Clara Labuhn, Valentina Volk, Pia Pöhnl, Laura Rektorschik und Hannah Topp die Kulmbacher Farben. Und auch die dritte Mannschaft des TSV 08 turnte einen guten Wettkampf und schaffte mit Platz 3 den Sprung auf einen Relegationsplatz.



Aufgrund des Deutsche Turnfests startet die Deutsche Turner-Liga erst im Oktober. Dann werden wieder 08-Turnerinnen die TG Veitshöchheim in der Regionalliga verstärken. C.P.