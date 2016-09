Staffelsteiner Schober vom ATS Kulmbach siegt für Schweizer Staffel

Er stammt aus Bad Staffelstein, boxt für den ATS Kulmbach und trat jetzt in Nürnberg im Trikot eines Schweizer Vereins an: Die Rede ist von Daniel Schober. Der 20-Jährige feierte im Festzelt Papert auf dem Nürnberger Volksfest seinen sechsten Sieg im sechsten Kampf.

Der ASC Nürnberg Süd 07 hatte die Staffel von "Noble Art Boxing Frenkendorf" aus der Schweiz zu Gast. Während die Mittelfranken bayerische und deutsche Spitzenboxer aufboten, hatten die Gäste aus dem Kanton Basel sogar Mitglieder der Schweizer Nationalstaffel am Start. Beide Mannschaften boten den rund 500 Zuschauern beim Volksfest großartiges olympisches Boxen.

Weil ein Schweizer Mittelgewichtler ausfiel, wurde kurzfristig ein Gegner für den Neumarkter Erzen Rushiti in Nürnberger Diensten gesucht. Die Wahl fiel auf Daniel Schober vom ATS, der schon im April bei der Box-Gala in Kulmbach gegen Rushiti nach Punkten gewonnen hatte.

Als Schober in Kampf Nummer 8 für die Schweizer in den Ring stieg, stand der Freundschafts-Vergleich unentschieden. Die rund 500 Zuschauer erlebten einen der technisch besten Kämpfe des Tages, in dem sich der Staffelsteiner überzeugender in Szene setzen konnte. Alle drei Runden gewann er knapp, aber verdient.



Schweizer siegen 17:15

Die Trainer Alexander Maier und Willy Kastner freuten sich über den Sieg ihres Schützlings, der auch seinen 6. Boxkampf siegreich absolvieren und einen entscheidenden Beitrag zum 17:15-Sieg der Staffel aus der Schweiz leisten konnte. W.K.