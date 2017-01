Spartaner gibt's jetzt auch in Kulmbach

Obstacle-Course-Racing oder zu deutsch Hindernisläufe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Auch in Kulmbach. Hier gründeten vor einem Jahr 15 sportbegeisterte Männer und Frauen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren das Team "Tough Monks" (frei übersetzt "harte Mönche").

Ein Spartan Race ist ein sportliches Abenteuer für Jedermann, bei dem im Wettkampf verschiedene Aufgaben wie Reifenrollen oder Kettentragen zu bewältigen sind und Hindernisse (Wasser, Matsch) überwunden werden müssen. Die Teilnehmer können zwischen Distanzen von fünf oder mehr Kilometern (Sprint), 13 oder mehr Kilometern (Super) oder 20 und mehr Kilometern (Beast) wählen. Auch Kinder und Jugendliche dürfen teilnehmen.

Die Kulmbacher "Tough Monks" starteten im vergangenen Jahr erstmals beim Spartanrace in München im Sprint. Ein Rennen quer durch den Olympiapark inklusive sehr kaltem Wasser. Die Strecke über etwa sieben Kilometer machte ihnen aber enormen Spaß. Bereits während des Rennens war vielen klar, dass es zwar das erste, aber mit Sicherheit nicht das letzte Event dieser Art für sie sein sollte. So folgten im Juni in Mailand und im September in Kitzbühel zwei weitere Spartan-Rennen über 15 bzw. 27 Kilometer Länge, gespickt mit unzähligen Hindernissen.



Mehr als nur Durchkommen

Zwischenzeitlich wurden auch Events anderer Veranstalter besucht. Wo anfänglich nur vom Durchkommen die Rede war, ging es für die "Tough Monks" plötzlich um mehr. Platzierungen spielten ab jetzt für einige eine größere Rolle. Große Erfolge für die "Tough Monks" waren Platz 14 beim Spartan Sprint in Liberc (Tschechien) für Markus Reh aus Tannfeld. Oder Rang 7 beim Runterra Race in Zirndorf (Nürnberg) und die damit verbundene Qualifikation für die OCR-Europameisterschaft in Holland 2017 für den Gärtenrother Marcel Bär. Häufig waren mehr als 2000 Sportler am Start.

Auch als Team waren die Kulmbacher erfolgreich. So siegten sie beim Runterra Race in der Lausitz.

Insgesamt gingen die "Tough Monks" im Jahr 2016 bei 14 sportlichen Wettkämpfen an den Start, darunter auch beim Maisel's FunRun in Bayreuth, dem "Getting Tough" in Thüringen oder beim "Runtopia Run" in Döhlau bei Hof.

Doch was macht es so reizvoll, sich kilometerlang zu quälen, im Dreck zu suhlen, in eiskaltes Wasser zu springen und an die körperlichen Grenzen zu gehen? "Aus sportlicher Sicht natürlich der Ehrgeiz und die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Andererseits die Bestätigung, eine solche Herausforderung nicht nur zu akzeptieren, sondern auch zu bewältigen, ganz egal ob allein oder zusammen im Team. Außerdem könnte die Vorbereitung kaum vielseitiger sein. Man braucht eine wilde Mischung aus Kraft und Ausdauer", sagt Marcel Bär aus Gärtenroth.

Aber nicht nur die körperliche Fitness spielt für die "Spartaner" eine Rolle. Markus Reh sagt: "Mindestens genauso entscheidend ist der Wille, eine solche Challenge anzunehmen und den inneren Schweinehund zu besiegen."

Noch mehr als der sportliche Erfolg steht aber das gemeinschaftliche Erlebnis für die Sportler im Vordergrund. So entwickelte sich bei den "Tough Monks" innerhalb eines Jahres aus anfangs Fremden ein Team. "Es haben sich Freundschaften entwickelt, die an Zusammenhalt und Verlässlichkeit kaum zu übertreffen sind", sagt Marcel Bär.

Der Winter wird nun genutzt, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Die ersten Veranstaltungen sind bereits gebucht. Aus den 15 Startern des Premierenjahres sind inzwischen 22 geworden. Los geht es für sie am 8. April in München. Doch auch in der Slowakei oder den Niederlanden stehen Wettkämpfe auf dem Programm.

Weitere Informationen über die "Tough Monks" gibt es bei bei Facebook und Instagram.