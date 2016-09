Metzdorf im Derby nur Außenseiter

von WERNER REIßAUS

Heute kommt es in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken zu einem Kreisderby, wenn der VfB Kulmbach um 17 Uhr gegen die zweite Mannschaft des TSV Neudrossenfeld antritt. Beide Teams haben acht Punkte auf ihrem Konto, wobei der TSV nach zwei Siegen in Folge besser in Form ist. Die Metzdorfer haben aus den vergangenen beiden Spielen nur einen Punkt geholt. Es verspricht, eine interessante Partie zu werden, denn der Verlierer wird wohl weiter kleinere Brötchen backen müssen.



TSV Neudrossenfeld II -

VfB Kulmbach

TSV-Trainer Mario Franke, der mit seiner Familie im Urlaub weilt, wird heute von seinem Co-Trainer Daniel Stöcker vertreten: "Der 2:1-Erfolg beim TSV Mistelbach war natürlich sehr wichtig, wenngleich etwas glücklich, weil Mistelbach kurz vor Schluss noch einen Pfostenschuss hatte. Er war aber verdient, weil wir den größeren Willen hatten und auch gute Moral gezeigt haben."

Der TSV will heute als Sieger vom Platz gehen. Stöcker gibt sich siegessicher: "Wir sind seit vier Spielen ungeschlagen und gehen mit breiter Brust in dieses Match." Das Verletzungspech ist beim TSV allerdings weiterhin ein Thema, denn am Dienstag erlitt Kai Stöcker beim Training einen Wadenbeinbruch. Neben ihm fallen mit Weiner und Kornetzke zwei weitere wichtige Spieler langfristig aus.

Für VfB-Trainer Klaus Eichhorn wird es auf die Tagesform ankommen: "Natürlich wissen wir um die individuelle Klasse der Neudrossenfelder Spieler. Wir haben Respekt vor dem Gegner, aber keine Angst. Wir wollen auf Sieg spielen und den Dreier zurückholen, den wir gegen Creußen verloren haben. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht bissig genug und es hat auch der Wille gefehlt. Das hat uns der FC Creußen, ein wirklich starker Gegner, an diesem Tag vorgemacht. Wir wollen das gegen Neudrossenfeld wiedergutmachen."

Personell kann Eichhorn nicht aus dem Vollen schöpfen, denn mit Braunersreuther und Kalburan haben sich zwei Spieler in den Urlaub abgemeldet. Teufel und Müller sind weiterhin nicht einsatzbereit. Verletzt hat sich zudem Kodisch, so dass Eichhorn aus der "Zweiten" Kratzel und Gierlich nachrücken lässt.

TSV Neudrossenfeld II heute um 17 Uhr gegen VfB Kulmbach: Kauper - Arndt, Svagr, Dünkel, Bauernfeind, Wölfel, Dippold, Engelhardt, Stelzer, Sendel, Stöcker, Brand, Sahr, M. Hacker. Treffpunkt: 15.30 Uhr TSV-Sportheim.

VfB Kulmbach: Flieger, Dresel, Kratzel, Krauß, Lauterbach, A. Wachter, Wagner, Höfner, Sener, Reuther, Geter, Ittner, Gierlich, Holhut, Limmer. Wohlfart, Schneider, Potzel, Sesselmann. Es fehlen: Müller, Sesselmann, Teufel, (beide verletzt), Kalburan, Braunersreuther (Urlaub). Treffpunkt: 15.30 Uhr VfB-Sportheim.



ATS Kulmbach -

SV Friesen

Am Sonntag hat der ATS Kulmbach den Landesliga-Absteiger SV Friesen zu Gast, der gegenwärtig Rang 5 einnimmt. Der ATS rangiert auf Platz 8. Mit einem Heimsieg könnten die Schützlinge von Armin Eck die Friesener in der Tabelle überflügeln. So im Vorbeigehen wird das allerdings nicht möglich sein, denn der SV Friesen, der wie der ATS schon bessere Fußballzeiten erlebt hat, hat einen Aufwärtstrend zu verzeichnen - das unterstreicht der 3:1-Erfolg bei TuS Schauenstein.

Der ATS Kulmbach hat dagegen eine unglückliche 0:1-Niederlage beim ZV Thierstein einstecken müssen, denn Konov vergab in der 85. Minute mit einem Foulelfmeter zumindest die Chance zum Ausgleich. Sportlicher Leiter Jörg Braun: "Nach den Worten von Reserve-Trainer Ralf Carl, der die Mannschaft für den im Urlaub befindlichen Armin Eck coachte, war mehr drin, denn wir bestimmten von Beginn an das Spiel und setzten den ZV Thierstein ganz schön unter Druck. Auch nach dem 0:1-Rückstand haben wir nicht aufgegeben und uns bis zum Schluss gegen die drohende Niederlage gewehrt."

Morgen nimmt Armin Eck wieder auf der Kulmbacher Trainerbank Platz, denn er wird heute aus seinem Italien-Urlaub zurückkehren. Bis auf die Langzeitverletzten Simon, Pohl, Böhmer sowie Nacak sind alle Spieler an Bord.

ATS Kulmbach am Sonntag, 15 Uhr, gegen SV Friesen: Cukaric - Pauli, Carol, Schütz, Ziegler, Auner, Maiser, Münch, Klaszka, Günther, Konov, Dippold, Werther. Treffepunkt: 13.45 Uhr ATS-Sportheim.