Kulmbacher Senioren holen Medaillen bei der Oberfränkischen Meisterschaft

von HANS FRANZ

82 Akteure im Alter von 40 bis 87 Jahren gingen bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren in der Zweifachturnhalle in Marktleuthen in sieben Altersklassen (AK) an den Start. Im Vorjahr wurden noch neun Spieler mehr gezählt.

Titel gingen auch in den Tischtennis-Kreis Bayreuth/Kulmbach. So gewann bei den Herren Rudolf Böhm vom ATS Kulmbach in der AK 50 (C-/D-Klasse Titel im Einzel und Doppel. Auf dem Podest ganz oben stand auch Susanne Schmidt vom ATS Kulmbach (Mixed). Vizetitel gab es für Gregor Zech vom ATS Kulmbach (Einzel), Werner Türk vom TTC Rugendorf (Einzel) sowie Stefan Kraus vom SV Lanzendorf (Doppel).

Von der TS Kronach kamen die ältesten Teilnehmer. Dies war bei den Seniorinnen Hella Klumpp (76 Jahre) und bei den Herren Alfred Leppert (88 Jahre).

Enttäuschend war die Beteiligung der Seniorinnen. Nur zehn Damen spielten in drei Altersklassen, wobei die AK 40 überhaupt nicht besetzt war. Erfolgreichste Teilnehmerin war Juliane Dressel (ATS Kulmbach), die in der AK 60 sowohl im Einzel als auch im Doppel siegte.

Die Plätze 1 bis 4 in den jeweiligen Einzeldisziplinen (außer C/D-Klasse der AK 40 und AK 50) brachten die Teilnahmeberechtigung an der Bayerischen Meisterschaft in Ochsenfurt (10. bis 12. März). Ab der AK 60 bei den Damen und ab der AK 75 bei den Herren kann sich jeder Bezirks-Teilnehmer zur "Bayerischen" freiwillig melden.



Altersklasse 40

In der Altersklasse 40 zog der spätere Sieger Klaus Knabner (TTC Alexanderhütte) dem Titelverteidiger Jürgen Friedmann (SC Kemmern) im Halbfinale den Zahn. Dabei hatte Knaber lediglich als Gruppen-Zweiter hinter Gregor Zech vom Bezirksliga-2-Konkurrenten ATS Kulmbach die Endrunde erreicht. Zech hatte in seinen drei Gruppenspielen nichts anbrennen lassen und im zweiten Halbfinale-Spiel Frank Schwießelmann vom gastgebenden ASV Marktleuthen auf die Verliererstraße geschickt. Nun stand er im Endspiel Knabner ein zweites Mal gegenüber. Doch diesmal zeigte sich der Frankenwälder von seiner besten Seite und steckte den Verlust des ersten Durchgangs (12:14) recht schnell weg. Mit einem 11:5, 11:5 und 11:7 holte sich Knabner den Titel.

In der C/D-Klasse gab sich Stefan Kraus (SV Lanzendorf) in seinen drei Gruppenspielen zwar keine Blöße, doch im Halbfinale scheiterte er am späteren Sieger Christian Melzner (TTC Nagel). Damit hatte er aber trotzdem "Bronze" in der Tasche. Noch einen Platz besser schnitt Kraus im Doppel zusammen mit Melzner ab. Im Endspiel war sogar der Griff zum Titelgewinn möglich, doch gegen eine Bamberg-Forchheimer-Formation wurde im Entscheidungssatz mit 8:11 der Kürzere gezogen.



Altersklasse 50

In der AK 50 (A/B-Klasse) wurde der Titelverteidiger Christoph Teille von der TS Kronach seiner Favoritenrolle gerecht. Im Endspiel schlug er Jaroslav Kolmschlag (ASV Marktleuthen) in drei Sätzen.

Im Mixed waren nur zwei Teams am Start. Dabei holten sich Susanne Schmidt (ATS Kulmbach) und Teille in drei Sätzen den Titel.

In der leistungsschwächeren C/D-Klasse waren zwar nur sechs Herren vertreten, doch ging es hier vor allem an der Spitze recht knapp zu. Rudolf Böhm vom ATS Kulmbach war zwar mit Winfried Reier (TSV Windheim) punktgleich (je 4:1), hatte diesen aber mit 3:1 besiegt und mit 14:5 gegenüber 13:7 auch das bessere Satzverhältnis. Seinen zweiten Titelgewinn fuhr Böhm im Doppel zusammen mit Klaus Landmann (TSC Pottenstein) ein.



Altersklasse 60

In der AK 60 ging Reiner Kürschner - er wird im April 60 Jahre alt - erstmals an den Start. In fünf absolvierten Einzeln konnte dem für den Bayernligisten TTC Tiefenlauter spielenden Kürschner kein Kontrahent das Wasser reichen. Kürschner ließ im Endspiel seinem Mannschaftskollegen Günter Fuhrmann keinerlei Chance.

Georg Herold (TTC Rugendorf) schaffte als Gruppen-Zweiter den Sprung in die Endrunde. Hier hatte er aber gegen den Ebersdorfer Werner Quaschigroch trotz guter Leistung dreimal knapp mit 12:14, 9:11, 8:11 das Nachsehen (Platz 5). Sein Vereinskamerad Horst Hübner schied in der Gruppe aus. Auf dem Podest waren Hübner und Herold aber trotzdem noch vertreten, denn als gemeinsames Doppel belegten sie den 3. Platz.



Altersklasse 65

Konnte Werner Türk (TTC Rugendorf) im Vorjahr den Titel noch erringen, so wurde er heuer vom letztjährigen Drittplatzierten Wolfgang Weidner von der SG Neuses gestürzt. Er siegte im Finale mit 11:5, 11:8, 8:11, 11:8. Im Halbfinale hatte Türk seinen Vereinskameraden Michael Zrenner nach 1:2-Satzrückstand noch mit 11:4 und 11:9 besiegt.



Damen

In der AK 50 waren nur zwei Damen am Start, sodass das Aufeinandertreffen zwischen Conny Gebert-Scholl (TTV 45 Altenkunstadt) gegen Susanne Schmidt (ATS) bereits das Endspiel war. Gebert-Scholl siegte mit 3:1. In der AK 60 dominierte Juliane Dressel (ATS Kulmbach) mit 4:0 Siegen und 12:2 Sätzen. Auf dem 43. Platz landete ihre Vereinskameradin Gabriele Bräunling. Im Doppel-Endspiel behielten Bräunling und Dressel die Nerven und zwangen in der Verlängerung des Entscheidungssatzes die Wallenfelser Schwestern Ulla Hader und Maria Zeuß in die Knie. H.F.