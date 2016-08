Hösch schießt SSV II zum Sieg

In einer wahren Hitzeschlacht sorgte ein Doppelpack von Landesliga-Leihgabe Simon Hösch für den 2:1-Sieg des SSV Kasendorf II im Derby beim TSV Thurnau. Die Basis für den Erfolg legte die Hofknecht-Truppe dabei wie so oft im Defensivbereich. Der SSV-Trainer musste dabei mit Krüger, Greidl, Friedrich, Drechsel und Youngster Weißfloch fünf Akteure ersetzen, ebenso wie sein Gegenüber Klaus Krejtschi: Statile, Manndecker Mönch und die Butz-Brüder Johannes und Lukas mussten passen.



Libero statt Viererkette

Aufgrund der zahlreichen Gegentreffer, des Ausfalls von Kai Mönch und der bärenstarken Offensivabteilung der Kasendorfer überraschte Klaus Krejtschi dabei mit einem taktischen Winkelzug. Er opferte die etablierte Viererkette, operierte stattdessen mit der althergebrachten Taktik um einen Libero. "Es ging fast nicht anders", so der Thurnauer Spielertrainer, "da uns in dem Bereich langsam das Personal ausgeht." Trotz der Umstellung konnten die "Aubachtal-Kicker" nicht verhindern, dass die Kasendorfer vor der Halbzeit die tonangebende Truppe waren. Peukert (13.) und Routinier Oliver Reif (23.) vergaben erste Chancen.

Sieben Minuten vor dem Seitenwechsel dann die zu diesem Zeitpunkt mehr als verdiente Führung: Einen Flankenball von links auf Hösch klärte Amschler mit einem Schubser - alle, inklusive Keeper Fleischmann, rechneten fest mit einem Elfmeterpfiff. Das bittere für den Torwart war, dass der Ball noch irgendwie den Weg über die Linie fand, und statt eines Elfmeters wurde den Gästen ein Tor zugesprochen.



Thurnau kommt besser ins Spiel

In Halbzeit 2 fingen sich die Hausherren im Glutofen neben dem Freibad und kamen besser in die Partie. Gut für Kasendorf, dass man Simon Hösch in seinen Reihen hatte: Der pfeilschnelle Stürmer tankte sich in der Mitte durch, nutzte eine zu zögerliche Abwehraktion der "Schwarz-Weißen" und netzte zum zweiten Mal ein (56.) - die Partie schien gelaufen, doch die Gastgeber wehrten sich. Abwehrmann Schwarzmeier verfehlte das gegnerische Gehäuse nur knapp (61.), hatte den Anschlusstreffer schon fast gefeiert.

Die beiden Nachbarn neutralisierten sich fortan im Mittelfeld, Offensivaktionen blieben aus, zumal sich die Kasendorfer längst auf die langen Bälle in Richtung Spielertrainer Krejtschi eingestellt hatten und diese kompromisslos unterbanden. Erst in der Nachspielzeit belohnten sich die Gastgeber für ihren Aufwand: Amschler vollstreckte nach einem langen Ball von Libero Bergmann. Zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Es blieb beim verdienten Kasendorfer Sieg.



TSV Thurnau -

SSV Kasendorf 1:2 (0:1)

TSV: Fleischmann - F. Bergmann, Amschler, R. Bergmann, Barth, Keim, Peukert, Aepfelbach, Schwarzmeier, Thormeyer, Krejtschi, (ab 46. Tauer, ab 77. Ziegler, ab 88. Högen. - SSV II: Wagner - Eschenbacher, H. Hösch, Leuterbach, Semmelroch, Heller, S. Hösch, Hofmann, Reif, Deller, Hartmann, ab 50. Kapsch, ab 68. Lanzendörfer, ab 89. Hugel. - Tore: 0:1, 0:2 Simon Hösch (38./56.). - Gelb-Rot: Keim (88.). - SR: Wichert (Hirschaid). - ZS: 160.