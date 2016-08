Für den VfB Kulmbach wäre mehr drin gewesen

Eine insgesamt gerechte Punkteteilung gab es in der Fußball-Bezirksliga-Partie zwischen dem VfB Kulmbach und dem FC Creußen. Die Gäste waren zwar über weite Strecken des Spiels die bessere Mannschaft, die Einheimischen verpassten es aber, nach der erneuten Führung in der zweiten Hälfte der Begegnung frühzeitig den "Deckel drauf" zu machen.

Die Metzdorfer erwischten einen Traumstart gegen den Aufsteiger aus Creußen. Bereits in der ersten Minute ließ Sener, nach einer schönen Kombination über Schneider und Wohlfart, die Fans der Kulmbacher jubeln. Durch den schnellen Gegentreffer wurden die Gäste allerdings aufgeweckt und kamen immer besser in die Begegnung. Der VfB machte die Räume im Mittelfeld nicht eng genug, und so tauchten die Creußener immer wieder gefährlich vor Schlussmann Flieger auf. Dieser stellte sein Können unter Beweis und klärte oft in letzter Not.

Die Partie wurde intensiver, und Schiedsrichter Görtler musste die Gemüter der Akteure abkühlen, was bei den auf dem Platz herrschenden Temperaturen alles andere als einfach war. Im zweiten Spielabschnitt dauerte es nicht lange, bis die Gäste den Ausgleich markierten. Sabbarth machte sich auf die Reise, lief alleine auf Flieger zu, hatte keine Probleme diesen zu umspielen und schob den Ball sicher ein. Danach wurde der VfB Kulmbach wieder stärker und Schneider setzte durch einen Standard ein kleines Ausrufezeichen.

Eine andere Standardsituation brachte die erneute Führung der Heimelf. Nach einer Schneider-Ecke stand Wagner goldrichtig und nickte ein. Kurz darauf hätte Schneider die Führung erhöhen können, verzog allerdings bei seinem Abschluss deutlich. Nun war wieder der Aufsteiger am Zug: Die Metzdorfer konnten den Ball nicht weit genug aus der Gefahrenzone bringen, und Riedel fasste sich aus gut 20 Metern ein Herz. Sein Schuss ging unhaltbar für Flieger ins Tor.



VfB Kulmbach -

FC Creußen 2:2 (1:0)

VfB: Flieger - Sener, Limmer (67. Holhut), Lauterbach, Höfner, Wachter, Reuther (46. Braunersreuther), Wohlfart, Wagner, Krauß, Schneider (85. Kalburan. - FCC: Abraham - Koch, Bachmann, Oberheidtmann, Krauß, Koch, Schick (46. Sabbart), Bauer, Skora, Freiberger, Riedel. - SR: Markus Görtler (Oberhaid). - ZS: 80. - Tore: 1:0 Sener (1.), 1:1 Sabbart (52.), 2:1 Wagner (75.), 2:2 Riedel (80.) red