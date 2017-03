Faustball: Die nächste Generation sagt Ade

Der ATS Kulmbach steht wieder ohne eine Faustball-Damenmannschaft da. Nach der Auflösung der Bundesliga-Mannschaft vor zwei Jahren macht auch das junge Nachfolgeteam nicht mehr weiter. Nach Abschluss der Hallensaison 2016/17 in der Bezirksliga ist aus beruflichen und studienbedingten Gründen Schluss.

Die damaligen Jugendspielerinnen waren in die Bresche gesprungen und hatten in der untersten Damenliga neu angefangen. Ohne Trainer schafften sie gleich in der ersten Hallensaison 2014/2015 den überraschenden Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga Nord. Dennoch fand sich auch weiterhin kein Trainer für die ATS-Mädchen. Sie trainierten sich weiter selbst und mussten erst in diese Rolle hineinwachsen. Die folgende Sommer- und Wintersaison verbrachten die Faustballerinnen des ATS im Keller der Tabelle. Die Niederlagen machten ihnen zu schaffen. Jedoch ließen sich die Mädchen nicht unterkriegen und versuchten es weiter.

Im Sommer 2016 lief es schließlich besser für die jungen Kulmbacher Faustballerinnen. Sie schafften es, sich in die Tabellenmitte zu kämpfen. Auch die Zuschauer merkten, dass sich die Spielerinnen deutlich verbessert haben und etwas mehr Ruhe und Biss in das Spiel gekommen war.

Nach zwei durchkämpften Jahren verabschiedet sich jetzt aber auch die nächste Generation der Faustballerinnen, da viele beruflich oder studienbedingt keine Zeit mehr haben oder zu weit weg wohnen. "Natürlich blutet den Spielerinnen das Herz, weil das einen weiteren Rückschlag des Kulmbacher Faustballs bedeutet, jedoch war die Situation so nicht mehr tragbar. Es lastete viel Druck auf den Schultern der Mädels, und auch der erhoffte Aufschwung durch eine neue Jugendmannschaft blieb aus", erklärt Spielerin Magdalena Süß. Obwohl sehr viel Werbung gemacht wurde, fehlte der Zulauf - höchstens ein bis zwei Jugendliche kamen wöchentlich zum Training.

"Die Mädchen möchten sich bei all ihren Unterstüzern bedanken. Ein besonderer Dank geht an Heike Limmer und Klaus Riediger, aber vor allem auch an Freunde und Familien, die nie den Glauben an uns verloren haben", so Süß.



Letztes Spiel in Wunsiedel

Alle Bezirksliga-Teams waren zu Gast in Wunsiedel. Die Kulmbacher Damen trafen zunächst auf den Tabellenersten TV Stammbach. Im ersten Satz taten sich die ATS-Mädchen noch schwer und verloren viele Punkte durch mangelnde Absprache. So endete der erste Satz mit 11:4 für Stammbach. Im zweiten Satz war Kulmbach im Vorteil und führte zwischenzeitlich sogar, doch das Team konnte den Vorsprung nicht halten. Letztlich setzte es eine klare 0:3-Niederlage (4:11; 8:11; 4:11).

Der zweite Gegner war Cadolzburg. Die Damen gingen von Beginn an in Führung, und durch eine gute Abwehrarbeit wurden nur wenige Punkte verschenkt. Mit gezielten Angaben erzielte Sandra Strozniak immer wieder Punkte. Auch im zweiten Satz legten die Kulmbacher mit 6:0 Punkten vor. Doch auch der TSV gewann an Stärke und holte den Rückstand auf, jedoch entschieden die Kulmbacher Faustballerinnen auch den zweiten Satz für sich. Den dritten Abschnitt sicherten sich die Cadolzburger (11:9).

Die Kulmbacher hatten sich das Ziel gesetzt, ihr letztes Spiel zu gewinnen - und zogen alle Register. Luisa Krätzschmar, die einen grandiosen Tag hatte, wehrte nahezu alle Bälle ab. Dank eines präzisen Zuspiels kamen die Kulmbacherinnen immer wieder zu Punkten. So gewannen die ATS-Mädels schließlich den letzten Satz mit 11:8 und entschied das letzte Spiel für sich. ms