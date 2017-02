FC Fulham gewinnt den 7. Frankenwald-Cup

von WERNER REIßAUS

Im Finale setzte sich der Nachwuchs des englischen Erstligisten mit 4:2 gegen Slavia Prag durch, nachdem die Tschechen schon 2:0 geführt hatten. Im "kleinen Finale" siegte Zbrojovka Brünn mit 3:1 gegen den FC Augsburg.

Gastgeber JFG Frankenwald schlugen sich wacker und wurden am Ende Siebter, nachdem sie die Jungs des FC Liverpool mit 2:1 bezwungen hatten. Die SpVgg Bayreuth, wurde zwar nur Neunter, sorgte aber im ersten Spiel gegen den FC Bayern München mit einem 3:0 für eine riesige Überraschung. Damit vermasselten die Wagnerstädter dem Bayern-Nachwuchs den Einzug in das Halbfinale.



Die durchwegs sehr fairen Spiele vor wiederum über 500 Zuschauern wurden von den Schiedsrichtern Gerd Hildner (FC Frankenwald), Sebastian Weber (TSV Presseck), Ayan Özdemir (FC Frankenwald) und Julian Thüroff (FC Geroldsgrün) hervorragend geleitet.



In den Gruppenspielen setzten sich sowohl in der Gruppe A als auch in der Gruppe B die Nachwuchsfußballer aus dem benachbarten Tschechien durch. Im entscheidenden Spiel kam der FC Augsburg nicht über ein 1:1 hinaus und verpasste damit knapp den Einzug ins Finale. Etwas enttäuschend das Abschneiden des FC Liverpool, der mit sieben Punkten Dritter wurde. Die JFG Frankenwald kam auf drei Punkte, die Life Academy wurde mit null Punkten Letzter.



In der Gruppe B machte Slavia Prag das Rennen. Der spätere Cup-Sieger FC Fulham wurde Zweiter, obwohl er gegen den FC Bayern München mit 1:4 verlor. Hinter dem FC Bayern kam die SpVgg Bayreuth auf Platz 4 vor dem AS Trencin aus der Slowakei.



Im kleinen Halbfinale besiegte Trencin mit 7:6 nach Siebenmeterschießen den FC Liverpool, im zweiten Spiel setzte sich der FC Bayern München locker mit 2:0 gegen Gastgeber JFG Frankenwald durch.



Das erste Halbfinalspiel war ganz im Sinne der zahlreichen Zuschauer, denn der FC Fulham fegte die tschechischen Jungs von Zbrojovka Brno mit 6:0 förmlich aus der Halle. Ähnlich torreich verlief auch die zweite Partie. Hier siegte Slavia Prag mit 5:3 gegen den FC Augsburg.



Im Spiel um Platz 9 ließ die SpVgg Bayreuth der Life Academy mit einem klaren 3:0 keine Chance.

Groß war die Freude bei den Gastgebern, als sie im Spiel um Platz 7 dem großen FC Liverpoos eine 1:2-Niederlage beibrachten. Die JFG Frankenwald führte durch Tore von Jan Schicker und Justin Süß mit 2:0. Der Anschlusstreffer der Engländer fiel erst mit der Schlusssirene.



Das Spiel um Platz 5 entschied die Truppe um Nick Salihamidzic, dem Sohn des einstigen Bayern-Profis Hasan Salihamidzic, mit 2:0 gegen AS Trencin für sich. Natürlich hatten die Bayern andere Erwartungen an das Turnier geknüpft. Bayern-Trainer Alexander Moj: "Wir haben im ersten Spiel keine gute Leistung gezeigt, da hat die Einstellung gefehlt. Eine Niederlage in einem Hallenturnier ist aber kein Beinbruch."

Die Bayern-Jungs trainieren immerhin viermal die Woche, und das fast unmittelbar neben den Profis an der Säbener Straße. Manche Spieler haben in der Sportschulen täglich Unterricht und dann zusätzlich nochmal am Vormittag Trainingseinheiten.

Zum Vorwurf, dass bei Bayern München seit Jahren kein Nachwuchsspieler mehr den Sprung in die Bundesliga-Mannschaft geschafft hat, sagt Alexander Moj: "Natürlich ist es insgesamt für einen jungen Spieler bei Bayern München schwer, in der Bundesliga anzukommen, weil die Qualität sehr hoch ist. Aber ich denke, wir sind in der Jugendarbeit auf einem sehr, sehr guten Weg. Da wird die nächsten Jahre was kommen."



Im Spiel um Platz 3 fehlte beim FC Augsburg der letzte Wille, um Brünn Paroli zu bieten. Die Tschechen siegten mühelos mit 3:1.



Im Finale zeigten der FC Fulham und Slavia Prag ein mitreißendes Spiel. Die Prager führten bereits mit 2:0 und sahen schon wie der sichere Sieger aus. Ein Doppelschlag in der Schlussphase brachte die Tschechen dann aber auf die Verliererstraße. Fulham nutzte die Unkonzentriertheit in der Schlussminute schonungslos aus holte sich verdientermaßen den Cup 2017.



Die JFG Frankenwald, der sieben Vereine angehören, hatte das Turnier in der Helmbrechtser Göbel-Halle wieder hervorragend organisiert. Cheforganisator Jürgen Goller sagte: "Wir sind zwar mittlerweile ein eingespieltes Team, aber es gibt immer wieder etwas Neues. Selbst 24 Stunden vorher müssen wir umdisponieren, weil die Bayern doch erst heute morgen angereist sind. Wir sind aber froh, wenn sie da sind und für uns ist es eine schöne Sache, wenn Bayern nach Helmbrechts fährt."



JFG- Vorsitzender Wolfgang Harich sagte: "Zum Team um Jürgen Goller - er ist unser Hauptakteur - gehören zehn bis 15 Personen, die dieses Turnier managen. Mit dem Turnier wird auch das sportliche Image in der Region aufgebessert." Jürgen Goller macht auch klar, dass das Turnier kein Selbstläufer ist: "Wir haben ja schon im Vorfeld Leute, die Sponsoren suchen, denn das Ganze muss ja finanziert werden, wie Anfahrts- und Hotelkosten, Essen und Getränke. Hier müssen wir uns wirklich bei den vielen Sponsoren bedanken, bei der Stadt Helmbrechts, die uns die Halle zur Verfügung stellt und den Landkreisen Hof und Kulmbach sowie der Firma Dennree GmbH aus Töpen, die uns das Bioobst zur Verfügung stellt."



Unter den Besuchern waren auch Hofs Landrat Oliver Bär und Helmbrechts Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Für Pöhlmann ist das Turnier immer ein Höhepunkt im Sportkalender der Stadt: "Man bekommt als Bürgermeister richtig Gänsehaut, wenn man weiß, dass in unsere kleine Stadt Vereine wie Bayern München, FC Liverpool, FC Fulham oder Slavia Prag, großen europäischen Vereine mit großen Namen kommen. Man muss dem Veranstalter Respekt zollen, der dieses Turnier Jahr für Jahr stemmt."