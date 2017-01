Dubai ist für oberfränkische Motorsportler eine Reise wert

Audi-Pilot Christopher Haase startete so früh wie schon lange nicht mehr in die neue Motorsport-Saison: Beim 24-Stunden-Rennen von Dubai trat er für das englische Team Optimum Motorsport mit einem Audi R8 LMS und den Teamkollegen Joe Osborne, Flick Haigh und Ryan Ratcliffe an und belegte Rang 4.

Der Kirchleuser lernte das Team und auch seine Co-Piloten erst in Dubai kennen, war aber sofort begeistert: "Coole Leute, britisches Racing-Flair und eine super Stimmung, ich habe mich sofort wohl gefühlt."

Zudem hatte Optimum Motorsport ein perfekt vorbereitetes Auto nach Dubai gebracht. "Wir waren sofort schnellster Audi R8 LMS und immer vorne dabei. So konnte ich in der Qualifikation die viertbeste Zeit fahren, damit waren wir äußerst zufrieden", sagt Haase. Das Rennen selbst gestaltete sich extrem anspruchsvoll. Christopher Haase erzählt: "Ich war zwar schon einmal in Dubai, aber das war im Jahr 2011 und konnte mich nicht wirklich erinnern. Ich hatte mir das Rennen leichter vorgestellt. Aber es waren 99 Autos am Start, so dass man permanent damit beschäftigt ist, langsamere Fahrzeuge zu überholen."

Haase und seine britischen Teamkollegen profitierten im Laufe des Rennens zwar von den ultraschnellen Boxenstopps des Teams, hatten aber bei einigen Code-60-Phasen Pech und verloren Zeit.

Nachdem man einen kleinen Sandsturm am Morgen des zweiten Tages gut überstanden hatte, bekam die Strecke wieder mehr Griff. Christopher Haase war drauf und dran, den Kampf um den letzten Podiumsplatz für sich zu entscheiden: "In dieser Phase waren wir sehr schnell unterwegs. Es sah sehr gut aus, dass wir es noch auf Platz 3 schaffen könnten. Als dann aber fünf Stunden vor der Zieldurchfahrt die Servolenkung ausfiel, war mir klar, dass es ein schwieriges Unterfangen wird, überhaupt das Ziel zu sehen."

Doch mit einem Kraftakt gelang das noch und das Team wurde als Vierter beste Audi-Mannschaft.

Auch der Fassoldshofer Rennstall Isert war in Dubai am Start, allerdings in einem anderen Rennen. Die Oberfranken betreuten einen Ligier, der von den Holländern Peter Kox und Nico Pronk in der internationalen Creventic-Serie für LMP3-Prototypen pilotiert wurde.



Spannung beim Auspacken

Spannend wurde es bereits zwei Tage vor dem Rennen, als sich das Team um den Schiffs-

container versammelte, in dem der 420 PS starke Ligier JS P3 mehrere Wochen übers Meer unterwegs war. Der 29-jährige Kfz-Mechatroniker Andreas Pinhart aus Mainroth berichtet: "Ich habe die Tür erst mal einen Spalt weit aufgemacht und reingespitzt." Was er sah, ließ ihn aufatmen: keine Schäden, keine Feuchtigkeit, kein Rost - alles war noch genauso wie vor dem Transport. Die akribische Vorbereitung im Dezember hatte sich ausgezahlt.

Fünf Tage lang trotzten die Fassoldshofer der sengenden Wüstensonne im Autodrome von Dubai, einer der modernsten Rennstrecken der Welt. In der Creventic-Serie standen drei Rennen zu je drei Stunden auf dem Programm. Im ersten Rennen lieferten Kox/Pronk die schnellste Zeit ab, kassierten allerdings Strafsekunden für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. So fiel das Team auf den 2. Platz zurück. Auch in den beiden anderen Rennen erzielten die schnellen Holländer Spitzenzeiten und belegten am Ende Rang 2.

Unterstützt wurden die Fassoldshofer zum ersten Mal von Arne Hoffmeister. Der gelernte Kfz-Mechatroniker aus Frankfurt ist selbst Rennfahrer und kümmerte sich sowohl um den Rennwagen als auch um die Datenerfassung. Während die Fahrer mit Sand und Hitze zu kämpfen hatten, lief der Ligier über 1700 Kilometer im Emirat wie geschmiert. Während andere Teams schraubten, brauchten die Fassoldshofer lediglich polieren. Team-Manager Uwe Isert sprach von einem erfolgreichen Test: "Kein anderes Team hat eine so durchgehend gute Leistung erzielt."



Les Mans ist das große Ziel

Das große Ziel von Isert Motorsport ist das 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Von Mai bis Oktober will das Team am LMP3-Cup im Rahmen der Europäischen Le Mans Serie (ELMS) teilnehmen. Die Rennen finden unter anderem im italienischen Monza, in Spa-Francorchamps in Belgien sowie im portugiesischen Portimão statt. "Der LMP3-Cup ist der Schlüssel für einen Startplatz in Le Mans", sagt Isert. M.W./red