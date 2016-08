Dreßel schnürt Dreierpack gegen Motschenbach

Der 5:0-Erfolg des TDC Lindau über den SV Motschenbach in der Fußball-Kreisklasse 4 Kulmbach wurde von einer schweren Verletzung des Gästetorhüters Kodisch überschattet, der bei einer Abwehraktion mit einem Mitspieler zusammengeprallt ist und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Diagnose stand gestern Abend noch aus.



TSV Trebgast -

SC Altenplos 2:3 (1:0)

Vor 80 Zuschauern kamen die Trebgaster besser ins Spiel und legten in der 28. Minute durch Sören Kerner das 1:0 vor, mit dem es auch in die Halbzeit ging. Nach der Halbzeitpause begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Es war kaum angepfiffen, da glich Mario Ross für Altenplos aus.

Maximilian Granger brachte seine Farben wenig später wieder in Führung (56.). Wer jetzt dachte, das Spiel wäre gelaufen, sah sich getäuscht. Max Müller besorgte in der 70. Minute den Ausgleich. In der umkämpften Schlussphase unterlief den Trebgastern ein entscheidender Fehler, den Benedikt Morath zum 3:2-Siegtreffer für den SCA nutzte.

SR: Tim Michel (Steinwiesen). - ZS: 80. - Tore: 1:0 S. Kerner (28.), 1:1 M. Ross (46.), 2:1 M. Granger (59.), 2:2 M. Müller (70.), 2:3 B. Moreth (85.)



VfB Kulmbach II -

VfR Katschenreuth II 5:1 (1:1)

Die Gäste waren die spielstärkere, die Metzdorfer Reserve die cleverere Mannschaft. Kodisch brachte seine Farben nach einem Konter über Ittner in Führung. Die Gäste drängten auf den Ausgleich, der ihnen mit dem Halbzeitpfiff gelang: Bernreuther legte sich in zentraler Position den Ball zum Freistoß bereit und jagte diesen in die Maschen. Im zweiten Spielabschnitt stellten die Einheimischen die Weichen schnell auf Sieg. Ittner und Kodisch nutzten zwei Konter, um die Führung auszubauen. Für die Entscheidung sorgte der starke Kodisch: Der VfB eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, spielte dann blitzschnell in die freien Räume der VfR-Abwehr und nutzte die sich bietende Chance eiskalt aus. Den Schlusspunkt setzte Kratzel mit einem Solo über das gesamte Spielfeld.

SR: Ludwig Dinger (Bischofsgrün). - ZS: 50. - Tore: 1:0 Kodisch (22.), 1:1 Bernreuther (45.), 2:1 Ittner (52.), 3:1 Kodisch (56.), 4:1 Kodisch (75.), 5:1 Kratzel (88.)



SG Rugendorf/Losau -

TSV Harsdorf 4:0 (2:0)

Die Gäste begannen dominant, kamen jedoch zu keinen nennenswerten Abschlüssen. Die Hausherren suchten ihr Heil im schnellen Umschaltspiel. Die erste Chance hatte Präg für die SG, aber der Gästekeeper parierte bravourös. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Buß den fälligen Strafstoß zur SG-Führung. Das 2:0 resultierte aus einer Standardsituation, als Kucharski einen Eckstoß einköpfte. Nach der Pause agierten die Gäste offen, und Lamnek vollendete einen Konter zur Entscheidung. Mitte der zweiten Halbzeit brachte Spielertrainer Hohner mit einem Sololauf den Sieg unter Dach und Fach.

SR: Harald Kiutra (Weitramsdorf). - ZS: 100. - Tore: 1:0 Buß (14./FE), 2:0 Kucharski (29.), 3:0 Lamnek (57.), 4:0 D. Hohner (73.)



TDC Lindau -

SV Motschenbach 5:0 (1:0)

Der Beginn der Partie deutete auf einen offenen Schlagabtausch hin, doch es wurde eine einseitige Angelegenheit. Lindau ließ kaum etwas zu und hatte selbst Chancen ohne Ende. Die Führung für den TDC fiel kurz vor der Pause, als Dreßel einen langen Ball unter die Latte wuchtete. Den Torreigen in Durchgang 2 eröffnete wiederrum Dreßel. Die Gäste, die kaum mehr aus ihrer eigenen Hälfte kamen, konnten nur noch zusehen, wie Angriff um Angriff aufs Tor rollte. Letztlich trafen noch Rauh, Kauper und wiederum Dreßel, der seinen Dreierpack damit vollmachte.

SR: Stefan Egelkraut (Döhlau). - ZS: 50. - Tore: 1:0 M. Dreßel (42.), 2:0 M. Dreßel (62.), 3:0 M. Rauh (69.), 4:0 S. Kauper (77.), 5:0 M. Dreßel (80.)



FC Kupferberg -

Neudrossenfeld III 4:2 (3:2)

Kupferberg legte los wie die Feuerwehr und nach 14 Minuten stand es bereits 2:0, beide Tore erzielte Klaus nach schönen Einzelleistungen. Gästestürmer Stöcker bekam den Ball wenig später von einem Verteidiger vor die Füße gespielt und ließ sich die Chance nicht entgehen. Schanz stellte per Direktabnahme den alten Abstand wieder her, kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gäste nach einer Standardsituation per Kopf zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel. Der eingewechselte L. Holhut stellte mit seinem Treffer zum 4:2 den Endstand sicher.

SR: Schreiner (Sparneck). - ZS: 60. - Tore: 1:0 Klaus (12.), 2:0 Klaus (14.), 2:1 Stöcker (18.), 3:1 Schanz (37.), 3:2 Helgert (44.), 4:2 Lukas Holhut (66.)



SSV Peesten -

TSV 08 Kulmbach 0:3 (0:1)

Das 0:1 fiel nach einem zu kurzen Klärungsversuch der Heimelf, den Kilic von der Strafraumgrenze trocken versenkte. Die beste Chance für den SSV hatte Geppert, als er nach einem Konter den Ball am herausstürmenden Gästetorwart, aber auch am Tor vorbeischob. Nach der Pause stemmte sich die Heimelf gegen die drohende Niederlage, konnte sich jedoch gegen die gut stehende Gästedefensive nur selten durchsetzen. In der Schlussphase machte Lutz per Doppelschlag den Sack zu.

SR: Hans Hiesl (Küps). - ZS: 80. - Tore: 0:1 Kilic (18.), 0:2 Lutz (86.), 0:3 Lutz (90.)



SV Ramsenthal -

ATS Kulmbach II 3:2 (2:1)

Der ATS hätte gleich in der ersten Minute in Führung gehen können, aber Dürst klärte zweimal hervorragend. In der 16. Minute erzielte Ziegler die 1:0-Führung für die Gäste. Hofmann glich durch einen Freistoß aus (29.). Götschel traf nach einer schönen Einzelleistung zum 2:1 für den SVR (42.). In Durchgang 2 glich der ATS durch einen verlängerten Freistoß zum 2:2 aus (74.). Nach einem herrlichen Angriff über die linke Seite legte Bucksch mit einer Traumflanke auf Zeitler auf, der per Kopf vollendete (78.). Der ATS gefiel durch seine schnellen Stürmer, die die Abwehr des SVR einige Male in Verlegenheit brachten. Der SVR gefiel durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

SR: Michael Barnert. - ZS: 50. - Tore: 0:1 Ziegler (16.), 1:1 Hofmann (29.), 2:1 M. Götschel (42.), 2:2 A. Maier (74.), 3:2 Zeitler (78.) red