ATS Kulmbach verliert, VfB siegt

Der ATS Kulmbach hat am Samstag eine 0:2-Heimniederlage gegen den bisher punktgleichen SV Poppenreuth einstecken müssen. Die Gäste waren vor dem Tor einfach kaltschnäuziger.



Dagegen feierte der VfB Kulmbach im Abstiegskampf einen eminent wichtigen 3:2-Sieg gegen den TSV Thiersheim und konnte einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Zum rettenden Ufer fehlen den Metzdorfern nun nur noch vier Punkte. Die VfB-Treffer erzielten zwei Mal Mathias Kodisch und Christopher Wohlfart.





ATS Kulmbach -

SV Poppenreuth 0:2 (0:1)

Obwohl die Heimmannschaft gut und spielstark begann, den Gegner bereits in der gegnerischen Hälfte mit viel Laufbereitschaft unter Druck setzte, sprang lange Zeit nichts Zwingendes heraus. Die erste Torannäherung hatten sogar die Gäste in der 8. Minute durch Olah, der aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei zielte, bevor in Minute 13 selbiger alleine vor Torwart Cukaric auftauchte, der mit einer gekonnten Fußabwehr rettete.

Ein Freistoß der Heimischen nach einer Viertelstunde durch Carl ging in die Mauer, und Günther verzog den Nachschuss, der rechts vorbei trudelte.



Mit ihrer zweiten Tormöglichkeit erzielten die Gäste überraschend das 0:1, als in der 20. Spielminute ein eigentlich harmloser Einwurf in die Mitte des Strafraumes verlängert wurde und Sladecek alleinstehend aus zehn Metern keine Mühe hatte, volley einzuschießen.



In der Folge zeigte sich der ATS unbeeindruckt vom Gegentreffer, jedoch fehlte der Druck und die Genauigkeit bei Pass und Schuss.



Mit Beginn der 2. Hälfte drängte die Heimmannschaft auf den Ausgleich. In der 51. Minute verpasste Adam nur knapp eine flache Hereingabe von rechts. Nur drei Minuten später war Nacak nach einem Pauli-Zuspiel auf und davon und zielte am langen Pfosten knapp vorbei.



In der 56. und 60. Minute dann doppeltes Aluminium-Pech für den ATS: Alexander Günther traf aus gut 20 Metern nur das linke Lattenkreuz. Kurz drauf führt Carl einen Freistoß schnell aus und setzte mit einem Diagonalball Löhrlein stark in Szene. Der schlenzte den Ball aus 16 Metern ans rechte Kreuzeck. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt längst überfällig, ein Spiel der Gäste fand auch danach lange nicht statt.



Dass die Gästeführung standhielt, war Torhüter Repcik zu verdanken, als sich erneut Nacak in Minute 68 nach einem Zuspiel von Günther durchsetzte und der Keeper per starker Fußabwehr zur Ecke klärte.



Nur vier Minuten später musste Repcik wieder eingreifen - nach Doppelpass mit Adam scheitert Knapp mit einem satten Schuss halblinks im Sechzehner und eine Minute später konnte ein Schuss von Pauli aus gut 20 Metern zur Ecke geklärt werden.



Die Gäste kamen kaum zum Durchatmen, aber dem großen Aufwand und dem hohen Tempo musste der ATS Tribut zollen. In der Schlussphase konnte Poppenreuth sich aus der Umklammerung lösen und war bestrebt, den Sack zu zu machen. In der 82. Minute scheiterte Krupicka noch an Cukaric, ehe erneut Sladecek nach einer Freistoßflanke aus dem Halbfeld im "Sechzehner" eiskalt ins lange Eck schoss.



Spielerisch und kämpferisch ist dem ATS kein Vorwurf zu machen, lediglich die Chancenauswertung ließ an diesem Nachmittag schwer zu wünschen übrig. So machten die Gäste aus vier Möglichkeiten zwei Treffer und glänzten mit Effektivität.

Tore: 0:1 und 0:2 Sladecek (20. und 90.).