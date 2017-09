SV Neuses nun allein in Front

In der A-5 fand am Dienstag der vierte Spieltag statt, allerdings nur mit fünf Begegnungen.



SV Neuses -

FSV Ziegelerden 3:1 (0:0)

Zunächst warteten beide Mannschaften ab. Die erste echte Torchance hatte Schmidt nach einer halben Stunde, doch verfehlte er das Gästetor knapp. In der 37. Minute hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, doch FSV-Schlussmann Förner parierte stark. Er rettete kurz vor der Pause auch gegen Wachter überragend mit einer Fußabwehr.

Auch im zweiten Durchgang liefen die Neuseser an, doch die Gäste standen gut. Nach einer Stunde schloss Schirmer einen Angriff der Gäste mit dem 0:1 ab. Aber schon im Gegenzug gelang Trivuncevic mit einem Treffer Marke "Tor des Jahres" der Ausgleich. Die Heimelf drängte gegen die Gäste, die auf drei wichtige Spieler verzichten mussten, auf das 2:1. Dieses gelang dem überragenden Wachter, als er einen Angriff über Mytzka und Panzer abschloss. In der 88. Minute sorgte erneut Trivuncevic für die Entscheidung, als er Torwart Förner keine Chance ließ.

Tore: 0:1 Schirmer (60.), 1:1 Trivuncevic (61.), 2:1 Wachter (83.), 3:1 Trivuncevic (88.) / SR: Carl (Unterlauter). my



SV Knellendorf -

FC Redwitz 5:2 (4:0)

Der Gastgeber übernahm von Beginn an das Zepter. Gegen die schnell vorgeführten Angriffe war der Gast viermal machtlos und kam selbst nicht oft zu Chancen. Dagegen schloss der SVK effektiv ab.

Nach dem Wechsel drückten die Knellendorfer weiter und erhöhten auf 5:0. Kurz nach diesem Treffer ließ die Konzentration beim Gastgeber nach. Dies konnte der FC zum ersten Treffer nutzen. Aus einem Freistoß resultierte kurz darauf ein Lattentreffer. Wenige Minuten später pfiff der Schiedsrichter nach einem vermeintlichen Foul im SV-Strafraum. Der FC verwandelte den Elfer zum 5:2. Kurz vor Schluss vergab der Gast noch eine große Chance. Die vielen Angriffe des SVK brachten nichts mehr.

Tore: 1:0 Müller (7.), 2:0 Müller (9.), 3:0 F. Beetz (25.), 4:0 T. Beetz (44.), 5:0 Kropf (53.), 5:1 Behvandi (60.), 5:2 Brandner (82./FE) / SR: Yasar (SV Türk Gücü Neustadt). svk



ATSV Gehülz -

SG Gehülz 6:1 (2:1)

Das Ortsderby begann temporeich. In der 2. Minute gingen die Hausherren nach einer schönen Kombination durch Weber in Führung. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Torchancen auf beiden Seiten. In der 37. Minute erhöhte der ATSV auf 2:0. Kurz vor der Pause verkürzen die ersatzgeschwächten Gäste durch einen Foulelfmeter auf 2:1.

In der zweiten Halbzeit dominierten die Hausherren nach Belieben. In regelmäßigen Abständen fielen die Tore zum 6:1-Endstand. Der sicher leitende Schiedsrichter Morgner hatte das faire Derby jederzeit in Griff.

Tore: 1:0 Weber (2.), 2:0 A. Brendel (33.), 2:1 Grünewald (40./FE), 3:1 A. Brendel (53.), 4:1 Weber (65.), 5:1 A. Brendel (77.), 6:1 A. Brendel (84.). jl



FC Mitwitz III -

SG Schmölz 0:1 (0:0)

Von Beginn an spielten beide Mannschaften zügig nach vorne. Bereits in der 4. Minute spielte Reisenweber steil auf Schardt, der jedoch an TW Zänker scheiterte. Die erste Gästechance gab es acht Minuten später, als Prazak von der Strafraumgrenze abzog, jedoch in TW Rubenbauer seinen Meister fand. Die bis dahin größte Gelegenheit hatten die Gäste, als Prazak geschickt zu Zazrivec durchsteckte. Dessen Direktabnahme lenkte Rubenbauer mit einer guten Parade zur Ecke ab. Kurz vor der Pause zirkelte Reisenweber einen Freistoß genau auf Schicker, der den Ball ins Tor köpfte. Der Treffer wurde jedoch wegen einer Abseitsstellung aberkannt - eine knifflige Entscheidung.

Nach der Pause änderte sich am Spielverlauf wenig. In der 54. Minute kam es nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Gästestrafraum zu Turbulenzen, jedoch konnte TW Zänker im Nachfassen klären. Drei Minuten später landete ein Kopfball von Zazrivec auf der Latte. Kurz darauf gingen die Gäste in Führung, als Prazak einen verunglückten Rückpass abfing und eiskalt zum 0:1 verwertete. Die Gastgeber erhöhten nun den Druck und kamen nach einer gelb-roten Karte für die Gäste immer mehr auf. In der 79. Minute wäre fast das 0:2 gefallen, als Ureche nach einem schnellen Konter aus fünf Metern allein vor Rubenbauer scheiterte und der Nachschuss auf der Linie geklärt werden konnte. Nachdem Plewa mit einem Foulelfmeter am gut reagierenden Zänker scheiterte, blieb es beim knappen Gästesieg.

Tor: 0:1 Prazak (57.) / SR: Kohles (Küps). wei



SG Höfles -

FC Wallenfels II 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Ebert (56.), 1:1 Wegner (94.) / SR: Kunstmann. bfv