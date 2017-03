Turnerinnen sind Vizemeister

Das Ziel war Gold und die Fahrkarte zu den Deutschen Meisterschaften nach Berlin. Dafür hatten die Turnerinnen des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums seit dem vergangenen Schuljahr mit unermüdlichem Eifer hart und intensiv trainiert. So fuhr das Team von Sportlehrerin Petra Mahr-Richter, das sich vor kurzem mit großem Vorsprung als oberfränkischer Meister für die "Bayerische" qualifiziert hatte, auch top vorbereitet zum Landesfinale nach Unterhaching, an dem in der Altersklasse W IV bei den Mädchen die besten elf Mannschaften aus Bayern teilnahmen.

Dass auch in diesem Jahr der stärkste Konkurrent Unterhaching sein würde, war von Anfang an klar. Die Kronacherinnen starteten noch einmal mit den gleichen Turnerinnen wie im vergangenen Jahr, die ganz knapp hinter Unterhaching Vizemeister geworden waren. Unterhaching ging mit einer neuen Mannschaft an den Start.



Mit Abstand die Beste

Das KZG und Unterhaching wurden in die gleiche Gruppe eingeteilt und begannen mit den Sonderprüfungen. Bereits hier zahlte sich das harte Training der Kronacherinnen aus: Bestweiten für die gesamte Mannschaft und somit Platz 1 bei den Standweitsprüngen. Alina Freund wurde mit 7,40 Metern mit Abstand die Beste. Weiter ging es mit dem Stangenklettern - auch hier ließ das KZG den anderen keine Chance. Einen besseren Start hätte man sich nicht wünschen können.

Nun ging es weiter mit den Gerätebahnen. Kronach startete an der dritten Bahn, an der drei Synchronübungen geturnt werden mussten: Bodenrollen, Hockwenden über Langbänke und eine Synchronübung am Boden. Die Perfektion wurde belohnt: Es gab dreimal die Höchstnote 6,0 für das KZG und somit Platz 1. Inzwischen wurde Unterhaching sichtlich nervös, da Kronach eindeutig die Führung übernommen hatte.

Bei der nächsten Gerätebahn standen Schwebebalken, Boden und der Männerbarren auf dem Programm. Es gab auch hier Topleistungen von den KZG-Turnerinnen. Am Schwebebalken gab es für alle die Traumnote 6,0, doch dann kam die erste Enttäuschung. Beim Boden wurde bei allen ein halber Punkt abgezogen, weil die Auslegung der Regeln zu Missverständnissen und leider zum Punktabzug führte.

Das Problem hatte man in den vergangenen Jahren schon öfters, dass in Oberfranken Übungsteile laut Ausschreibung so geturnt wurden und bei den "Bayerischen" aber dann plötzlich doch anders gewertet wurden. Diese unterschiedliche Interpretation führte schon mehrmals zu Diskussionen und natürlich auch zu Punktabzügen, über deren Berechtigung man mit Sicherheit streiten kann.

Die zwei Punkte Abzug bei dieser Bahn bedeuteten für das Kronacher Team einen herben Rückschlag, da sich Unterhaching nun wieder nach vorne schieben konnte. Etwas aufgeregt ging es nun zur letzten Gerätebahn. Reck, Boden und Sprung waren die letzten drei Geräte, an denen die Turnerinnen noch einmal alles geben mussten. Auch hier gab es Unstimmigkeiten mit den Kampfrichtern, die bei den Bodenrädern andere Maßstäbe setzten wie eigentlich vorgeschrieben war. So hätte man hier gerechterweise bei den anderen auch Punkte abziehen müssen, aber das war nicht der Fall.

Unverständlich für Trainerin Petra Mahr-Richter war, dass bei einer Bahn knallharter Punktabzug praktiziert wurde, weil ein Übungsteil nicht regelgerecht geturnt wurde Bei der anderen Bahn konnte aber jeder turnen wie er will, obwohl die Regel etwas anderes vorschreibt. Für die Sportlehrerin ist das keine klare Linie und ihrer Meinung nach mit ausschlaggebend für den Sieg der Unterhachinger. Als diese bei der Synchronbahn am Ende auch dreimal die 6,0 bekamen - Auslegungssache der Kampfrichter - , war klar, dass es nun wirklich ganz eng wurde.



Knapp geschlagen

Zum Schluss mussten alle elf Mannschaften bei der Staffel gegeneinander antreten. Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium lief Bestzeit und belegte tatsächlich den ersten Platz. Doch in der Endabrechnung reichte es auch diesmal nicht. Unterhaching wurde mit hauchdünnem Vorsprung Landessieger und die Kronacherinnen bayerischer Vizemeister.

Für die Turnerinnen des KZG war es trotz der Umstände wieder ein Supererfolg. Das Fazit der Trainerin: "Bayerischer Vizemeister ist toll; die Mädels haben Topleistungen abgeliefert. Berlin war zum Greifen nah, und die Mannschaft hätte es verdient, zur "Deutschen" zu fahren. Aber leider ist es in den 28 Jahren, in denen wir an diesen Wettkämpfen teilnehmen, nicht das erste und nicht das zweite Mal, dass Oberfranken bei der Endabrechnung den Kürzeren zieht, warum auch immer. Trotzdem steht das oberfränkische Gymnasium mit seinen Turnerinnen ganz weit oben an Bayerns Spitze!" red