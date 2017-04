TSV Küps muss weiter bangen

Für die Kronacher Kreisligisten gab es am Ostermontag in ihren Gastspielen im Kreis Lichtenfels nichts zu holen, ebenso wenig für den TSV Küps in der Kreisklasse 2.



Kreisliga 2

FC Schwürbitz -

SG Rothenkirchen 3:0 (2:0)

Die abstiegsbedrohten Gastgeber gingen durch Lother früh in Führung (5.). Schwürbitz erspielte sich zahlreiche Torchancen durch Kremer, Lother und Schäfer, doch es wollten keine Tore fallen. Auch die Gäste hatten gute Möglichkeiten. Kremer erhöhte schließlich auf 2:0 (16.). Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Zwar machten die Gastgeber Druck, doch die Gäste ließen zunächst nichts anbrennen. Erst in der 65. Minute erhöhte Kremer auf 3:0.



FC Marktgraitz -

TSF Theisenort 3:0 (1:0)

Mit einem schmeichelhaften 3:0 besiegte der FCM die Turn- und Sportfreunde aus Theisenort. Die Gäste konnten sich bei ihrem Torwart Thomas Franz bedanken, dass das Ergebnis nicht wesentlich höher ausfiel. Der ehemalige "Graatzer" bewahrte seine Mannschaft bis zur 20. Minute vor einem Rückstand, indem er gute Möglichkeiten von Gleich, T. Fischer-Mahr, Schmidt und Herz mit sehenswerten Paraden entschärfte. In der 22. Minute prüfte Bülling den TSF-Keeper mit einem Freistoß. Franz faustete den Ball nach vorne ins Strafraumgetümmel, und Schlaf stocherte das Leder zum 1:0 über die Linie. Mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern erhöhte Bülling in der 61. Minute auf 2:0. A. Koy schloss einen schönen Konter über Bülling und Schlaf zum 3:0 ab.



Kreisklasse 2

TSV Küps -

SSV Oberlangenst. 1:3 (1:0)

In diesem Derby versuchten beide Mannschaften, gut ins Spiel zu kommen. So wurde um jeden Ball gekämpft, doch spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. An den Strafräumen war Endstation und Torgefahr somit Mangelware. Nach einem Schnitzer des Gästetorwarts reagierte Glier am schnellsten und erzielte das 1:0 (20.). Pech hatte die Heimelf, dass Sven Kättner verletzt ausscheiden musste.

Nach dem Wechsel war der Gast die bessere Mannschaft, und Nickel erzielte mit einer Direktabnahme den Ausgleich (49.). Die heimische Abwehr verlor nun die Übersicht, und Kleinschmidt gelang das 1:2 (58.). Obwohl die Heimelf danach auch ihre Chancen hatte, erzielte Rollmann in der Nachspielzeit den 1:3-Endstand.



A-Klasse 6

SG Teuschnitz -

SG Nordhalben 0:7 (0:2)

Tore: 0:1 Spacek (17.), 0:2 Spacek (31.), 0:3 Wunder (55.), 0:4 T. Wolf (57.), 0:5 Klug (59.), 0:6 Pfingst (65.), 0:7 Mohler (69.) / SR: Frank.

SG Pressig -

SG Birnbaum 5:3 (0:2)

Tore: 0:1 C. Deuerling (8.), 0:2 Beetz (13.), 1:2 Böhnlein (46.), 2:2 Blinzler (63./Elfmeter), 3:2 M. Koch (66.), 3:3 A. Deuerling (74.), 4:3 Böhnlein (90.), 5:3 Blinzler (91.) / SR: Lange.



A-Klasse 1

FC Mitwitz III -

TSVfB Krecktal II 3:3 (1:2)

Die Gäste waren von Beginn an spielerisch überlegen. In der 6. Minute konnte Heimtorwart Köhler zweimal klären, gegen den Nachschuss von Hopf war er jedoch machtlos. In der 34. Minute tankte sich Böhmer durch, passte maßgerecht nach innen, und der Ausgleich von Heidenbluth war nur noch Formsache. Drei Minuten vor der Pause brachte Helmprobst die Krecktaler erneut in Führung.

Auch nach dem Wechsel agierten die Gäste zielstrebiger und erzielten das 1:3. Jedoch konnte schon im Gegenzug Jonas Schardt verkürzen, als Mike Höflich einen Abwehrfehler konsequent ausnutzte. Nun bekamen die Steinachtaler Oberwasser. In der 67. Minute setzte sich Jonas Schardt energisch durch. Seine flache Hereingabe verwandelte Heidenbluth zum verdienten Ausgleich. Zwei Minuten vor dem Ende der Partie hatte Heidenbluth die Chance zum Siegtreffer, scheiterte jedoch an TW Roppelt.

Tore: 0:1 Hopf (6.), 1:1 Heidenbluth (34.), 1:2 Helmprobst (42.), 1:3 Hopf (53.), 2:3 Schardt (54.), 3:3 Heidenbluth (67.) / SR: Steinbach (Rödental). wei



FC Mitwitz III -

SV Hut Coburg II 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Köhler (21.), 2:0 Mbaso (48.), 3:0 Heidenbluth (54.), 3:1 Lesch (68.), 4:1 Schardt (88.) / SR: Dietrich (Lauenstein). bfv



B-Klasse 4 Kronach

SV Knellendorf II -

SG Kehlbach 2:4 (0:1)

Der SVK agierte druckvoll, im Sturm vermisste man jedoch die Effektivität. Der Gast ging nach einem Eckball kurz vor der Pause in Führung. Ein Distanzschuss brachte nach der Pause das 0:2. Nach gutem Zuspiel durch Farroukh erzielte Baccicalupo den Anschlusstreffer. Zwei schnelle Konter führten zum 1:4. Goldrichtig stand Saad zum 2:4-Endstand.

Tore: 0:1 Neubauer (44.), 0:2 Stief (48.), 1:2 Baccicalupo (71.), 1:3 Stief (79.), 1:4 Stief (84.), 2:4 Saad (85.) / SRin: Adam (FFC Hof). wba



SV Reitsch -

SG Haßlach 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Doppel (47.), 2:0 Bauer (48.), 2:1 Beetz (85.) / SRin: Adam (FFC Hof). bfv