TSV Gundelsdorf wahrt Chance

In der Kreisklasse gingen am Freitag sechs der noch ausstehenden sieben Nachholspiele über die Bühne.



TSV Windheim -

FC Wallenfels 1:3 (1:0)

Die couragierte Heimelf wollte ihren Heimnimbus bewahren und ging nach einem perfekten Angriff über Rodewald und Großmann durch Marco Pohl in in Führung. Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten nach einigen Standards ihre ersten Möglichkeiten. Alexander Kunst scheiterte für den TSV nach einer Bogenlampe kurz vor dem Wechsel am Pfosten.

Die Fehn-Truppe musste verletzungsbedingt nach der Pause auf Kapitän Großmann verzichten und dezimierte sich zudem völlig unnötig nach knapp einer Stund durch die Ampelkarte gegen Pohl nach übermotiviertem Einsatz im gegnerischen Strafraum. Die exzellent stehende Defensive der Hausherren hatte nun Schwerstarbeit gegen stets gefährliche Wallenfelser zu leisten und musste nach aufkommender Hektik in der Schlussviertelstunde drei Gegentreffer zur vermeidbaren ersten Heimniederlage hinnehmen. SR Dietz (Ahorn) leitete die Partie hervorragend.

Tore: 1:0 Pohl (13.), 1:1 Bicak (76.), 1:2 Gleich (83.), 1:3 Gleich (88.). rj



FC Hirschfeld -

FC Seibelsdorf 3:6 (0:2)

Die Heimelf bot eine unterirdische Leistung und lud die Gäste mehrmals zum Tore schießen ein. Diese verstanden es immer wieder, im Mittelfeld eine Überzahl zu schaffen, und sorgten durch ihre besten Akteure, Moser und Triantafyllidis, stets für Torgefahr. Diese beiden waren es auch, die nach zwei haarsträubenden Fehlern in der heimischen Defensive die verdiente 2:0-Pausenführung erzielten.

Gleich nach dem Wechsel erhöhte man sogar auf 3:0, womit das Spiel entschieden war. Ein Foulelfmeter ließ bei den Gastgebern kurz Hoffnung aufkeimen, die aber wiederum Triantafyllidis mit zwei weiteren Treffern sofort im Keim erstickte. Ein weiterer Treffer der Gäste sowie zwei weitere Tore der Heimelf in der Schlussphase sorgten in diesem torreichen Spiel für den 3:6-Endstand. Aufgrund der desolaten Vorstellung der Gastgeber sowie der effektiven Chancenverwertung der Gäste geht deren Sieg auch in dieser Höhe völlig in Ordnung.

Tore: 0:1 Moser (11.), 0:2 Triantafyllidis (38.), 0:3 Klatt (51.), 1:3 Müller (54./FE), 1:4 Triantafyllidis (67.), 1:5 Triantafyllidis (69.), 2:5 Räder (77.), 2:6 Hermann (86.), 3:6 Uhlir (88.) / SR: Düthorn (Staffelstein). toh



TSV Gundelsdorf -

TSV Wilhelmsthal 2:0 (0:0)

Man merkte von Anfang an, dass die Hausherren den Anschluss in der Tabelle nicht verlieren wollten, um ihre Chancen, auf den direkten Klassenerhalt wahrnehmen zu können. Das kampfbetonte Spiel fand in der ersten Halbzeit hauptsächlich im Mittelfeld statt. Der TSV Gundelsdorf verlor in dieser Phase zu viele Zweikämpfe, konnte aber seinen Strafraum sauber halten. Die Gäste hielten wacker dagegen und machten es der Heimelf schwer, ihre wenigen Chancen zu verwerten.

Nach der Halbzeit kam der TSV Gundelsdorf besser aus der Kabine und bestimmte nun das Geschehen. So gelang in der 52. Minute nach einem schönen Spielzug durch Joachim Kreul das 1:0. Danach kam etwas Hektik auf, doch der souveräne Schiedsrichter hatte die Partie jederzeit im Griff. Die Heimelf konnte in der 88. Minute durch Felix Fischer den verdienten 2:0-Endstand erzielen.

Tore: 1:0 Kreul (52.), 2:0 Fischer (88.) / SR: Dormann (TSV Zapfendorf). sp



SV Steinwiesen -

SV Reitsch 2:1 (2:0)

Der SV Steinwiesen hatte einen Auftakt nach Maß. Die Gäste hatten zwar Anstoß, aber bereits im Gegenzug verwandelte Simon einen Abpraller zum 1:0. Die Gäste hatten in der 12. Minute ihre erste gefährliche Aktion und drängten die Heimelf in die Defensive. Diese setzte gefährliche Konter, so in der 22. Minute durch Schüsser, der aber am Torwart scheiterte. In der 25. Minute sah ein Gästespieler "gelb-rot" wegen Meckerns, und in der 29. Minute fiel das 2:0 nach einem Steilpass auf Hollendonner, der dem Torwart keine Chance ließ.

Nach der Pause wollte Reitsch unbedingt den Anschlusstreffer und war spielbestimmend. Aber die größeren Möglichkeiten hatten die Gastgeber mit schnellen Gegenstößen, scheiterten jedoch zweimal knapp. Erst in der 87. Minute gelang dem Gast nach einem Freistoß aus kurzer Distanz der Anschlusstreffer. rr

Tore: 1:0 F. Simon (1.), 2:0 L. Hollendonner (29.), 2:1 Detsch (87.) / SR: M. Pröhl (Bayreuth).



SSV Tschirn -

SV Gifting 0:4 (0:2)

Von Beginn an übernahmen die Gäste das Geschehen. Die Blau-Weißen hielten mit leidenschaftlichem Kampf dagegen, tauchten aber nur mit gelegentlichen Standards vor dem gegnerischen Tor auf. Pfadenhauer markierte mit zwei Treffern die 2:0-Pausenführung für den SV Gifting.

Dieser war auch in der zweiten Halbzeit überlegen. Der SSV versuchte bis zum Schluss mit eisernem Willen, weitere Tore zu verhindern. Ein verwandelter Faulelfmeter und ein abgefälschter Fernschuss besiegelten den verdienten Sieg der Gäste.

Tore: 0:1 Pfadenhauer (13.), 0:2 Pfadenhauer (39.), 0:3 Dressel (50.), 0:4 Eigentor (58.) / SR: Fritsch (FC Trogen). ed