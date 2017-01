Sieg geht an TSF Theisenort

Eine Klasse für sich waren am Samstag die E-Junioren der TSF Theisenort. Sie blieben in der Endrunde ohne Gegentor und sicherten sich völlig verdient durch einen 3:0-Erfolg im Finale gegen die SG Steinberg den Hallensparkassencup. Dritter wurde der FC Kronach nach einem 1:0-Sieg gegen den SV Fischbach.

Die vier Halbfinalisten haben sich für die Hallenkreismeisterschaft mit den besten Teams aus den Kreisen Coburg und Lichtenfels qualifiziert. Diese findet am Sonntag, 19. Februar, ab 11 Uhr in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein statt.

Als Schiedsrichter waren am Samstag in der Kronacher Dreifachhalle Niklas Fleischmann, Mika Bauerfeind und Daniel Hoffmann im Einsatz. Die Siegerehrung nahmen nach dem Endspiel Kreisjugendleiter Michael Deuerling und Robert Porzelt von der Sparkasse Kulmbach-Kronach vor. Sie bedankten sich bei der Turnierleitung und überreichten Bälle an die besten Teams sowie die Siegermedaillen an die jungen Kicker der Finalisten.



Gruppe A

Im vorentscheidenden Spiel um Platz 1 besiegt der SV Fischbach den FC Kronach und zog als Gruppensieger ins Halbfinale ein. Nach dem Sieg über Kronach hatte auch die SG Stockheim die Chance aufs Weiterkommen, doch der dazu nötige Sieg gegen den TSV Küps gelang nicht, und die Kronacher waren weiter.



Gruppe B

Die TSF Theisenort war die tonangebende Mannschaft und sicherte sich vorzeitig das Weiterkommen. Um den zweiten Platz war es spannend bis zum letzten Spiel. Nach dem Sieg der SG Steinberg gegen Oberlangenstadt musste der TSV Weißenbrunn gegen Theisenort gewinnen, was aber nicht gelang. So belegten die Steinberger den zweiten Platz.



Halbfinale

SV Fischbach -

SG Steinberg 0:3

Die SG Steinberg ging nach einem schönen Spielzug schnell in Führung. Mit ihrem nächsten Angriff erhöhte man auf 2:0. Noch in der selben Minute fiel die Vorentscheidung zum 3:0. Die körperlich schwächeren Fischbacher kamen kaum zu Torchancen, und es blieb beim verdienten Sieg der Steinberger.

Tore: 0:1 Tim Wachter (2.), 0:2 Jonas Wachter (3.), 0:3 Lars Blank (3.).



TSF Theisenort -

FC Kronach 2:0

Die TSF Theisenort war von Anfang an das etwas bessere Team, aber der FC Kronach hatte die Chance zur Führung. In der 3. Minute fiel die verdiente Führung für Theisenort. Kronach hatte in der Folgezeit Chancen zum Ausgleich, die aber nicht genutzt wurden. Die Vorentscheidung fiel in der 7. Minute durch Hannes Wagner.

Tore: 1:0 Kilian Krug (3.), 2:0 Hannes Wagner (7.).



Spiel um Platz 3

FC Kronach - SV Fischbach 1:0

Noah Siegel erzielte in der 6. Minute das entscheidende Tor für die körperlich größeren Kronacher.



Finale

TSF Theisenort -

SG Steinberg 3:0

Die Theisenorter versuchten, die schnelle Führung zu erzielen, scheiterten aber immer am Steinberger Torwart. In der 4. Minute fiel das 1:0 durch den besten Spieler des Turniers, Kilian Krug. Nach einem herrlichen Spielzug stand es 2:0. Wiederum Kilian Krug machte den Sieg der besten Mannschaft des Turniers perfekt.

Tore: 1:0 Kilian Krug (4.), 2:0 Luis Witzgall (5.), 3:0 Kilian Krug (7.).