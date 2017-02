Peter Reichel verlässt SV Friesen zum Saisonende

Die Voraussetzungen sind gut. Als Tabellenzweiter hat der SV Friesen gute Chancen den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga zu schaffen. Spitzenreiter Saas Bayreuth, den die "Flößer" im direkten Duell bereits in Bayreuth besiegten, ist in Schlagdistanz.



Doch bevor es in zwei Wochen wieder um wertvolle Punkte für den langjährigen Landesligisten und Landkreisprimus geht, müssen die "Grün-Weißen" um ihren jungen Vereinschef Alexander Graf personelle Rückschläge verkraften.



Vereinsführung überrascht

Ziemlich überraschend mag für Außenstehende dabei die Ankündigung kommen, dass der erst vor der Serie verpflichtete Trainer Peter Reichel nicht über die laufende Spielzeit hinaus das Zepter auf der Kommandobrücke im Frankenwälder-Stadion schwingen wird. Der ehemalige Regionalligaspieler des SC Weismain und Landesligaspieler des FC Lichtenfels, der auch schon den FC Burgkunstadt und den FC Redwitz coachte, erklärte vor einigen Tagen nach dem Training seinen Jungs, dass er nach dieser Saison in Friesen Schluss machen wird. "Ich kann die Nachricht bestätigen, wir waren über diese Entscheidung alle sehr überrascht", erklärt Vorsitzender Graf.



Ost-Liga ein Dorn im Auge

Ein Grund für seinen Entschluss sei die Ligazugehörigkeit. Der SV Friesen spielt bekanntlich unfreiwillig in der ungeliebten Ost-Staffel der Bezirksliga. Und daran wird sich voraussichtlich auch nichts ändern. Selbst im Falle des erhofften Aufstieges werden die Kicker aus dem Landkreis Kronach vermutlich wieder in der Ost-Landesliga eingegliedert.



Allerdings ist dieser Umstand nicht der einzige Beweggrund für den "Lichtenfelser Burschen" Reichel, der seit einigen Wochen von der SpVgg Lettenreuth stark umworben wird. Der souveräne Tabellenführer der Kreisliga Kronach (zehn Punkte Vorsprung) will an vergangene, erfolgreiche Zeiten anknüpfen und wieder eine schlagkräftige Mannschaft formen, die im Falle des zu erwartenden Aufstiegs in die Bezirksliga West auch eine Klasse höher eine gute Rolle spielen soll. Der momentane Spielertrainer Daniel Ritzel hört, wie bereits gemeldet, am Saisonende auf.



Doch zurück zum SV Friesen. Die Verantwortlichen haben nun Klarheit und müssen wieder einmal auf Trainersuche gehen. Und diese ist logischerweise noch ganz am Anfang, konkrete Kandidaten gibt es laut Graf noch nicht. Doch Vorstandsmitglied und Hauptsponsor Sepp Geiger verspricht: "Der SV Friesen wird immer einen guten Trainer bekommen." Für die Rückrunde muss Noch-Coach Reichel an seiner Stammelf basteln. Ausgerechnet Leistungsträger Nikolai Altwasser, der während der Vorrunde vom Regionalligisten SpVgg Bayern Hof nach Friesen wechselte und zuvor mehrere Jahre für den FC Eintracht Bamberg in der Regionalliga kickte, wird zum Re-Start fehlen. Der ballsichere Mittelfeldspieler fällt mit Verdacht auf Kreuzbandriss nämlich mehrere Monate aus, womöglich sogar für den Rest der Saison.



Und auch Stürmer David Daumann, der in der so erfolgreich für die Friesener verlaufenen Hallenrunde (Kreismeister) groß auftrumpfte, ist derzeit außer Gefecht. Der Ex-Redwitzer laboriert an einem Muskelfaserriss, sollte jedoch während der Punktrunde wieder ins Meisterschaftsrennen eingreifen können. "Es ist kein Geheimnis, dass das zwei wichtige Leistungsträger sind, aber die Mannschaft ist so gefestigt, dass sie das kompensieren kann", so Graf. Trotz der personellen Ausfälle werden die Friesener in nächster Zeit alles daransetzen, um optimal ins Restprogramm starten zu können, schließlich ist und bleibt die Rückkehr in die Landesliga das erklärte und realistische Ziel. "Es ist noch alles offen, Bayreuth hat am Ende der Hinrunde auch vereinzelt Punkte liegen gelassen und wir haben sie noch zu Hause", sagt Graf. "Wir wollen den 2. Platz festigen und schauen dann, ob noch etwas nach oben geht."



Die Form stimmt bereits

Doch wird die Entscheidung von Reichel die Leistung der Mannschaft möglicherweise beeinflussen? Graf: "Schwer zu sagen. Ich hoffe, dass die Mannschaft die Entscheidung so akzeptiert und keinen allzu großen Fokus darauf legt." Die spielerische Form scheint jedenfalls schon zu stimmen. Am Wochenende wurde in einem Testspiel die gastgebende SpVgg Lettenreuth mit 5:1 vom Hartplatz gefegt und am Dienstagabend, bevor also Reichel die richtungsweisende Entscheidung der Mannschaft mitteilte, wurde erstmals 2017 auf dem vereinseigenen Hartplatz trainiert.