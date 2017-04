Drei Kreisligisten sind gescheitert

In der zweiten Pokalrunde auf Kreisebene gab es für die heimische Kreisligisten FC Stockheim (1:3 in Schneckenlohe) und SG Rothenkirchen (2:5 in Küps) ein böses Erwachen. Auch der FC Kronach ist nach dem 1:3 gegen die "Wölfe" schon ausgeschieden, ebenso der Bezirksliga-Neuling TSV Marktzeuln.



SSV Oberlangenstadt -

TSV Marktzeuln 2:1 (1:0)

Der SSV sorgte mit einer starken Mannschaftsleistung für das vorzeitige Ende des Bezirksligisten. Das Team von Trainer Hoh konnte ihre Personalprobleme in der Abwehr durch viel Laufbereitschaft und einen starken Auftritt von Weberpals nahezu kompensieren. Von Beginn an war die Partie von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. In der 35. Minute erzielte Artur Traut nach Vorlage von Rollmann die Führung für die Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff häuften sich die Chancen für die Gäste, doch Neuzugang M. Mahmud im Tor des SSV hielt mit sehenswerten Paraden die Pausenführung der Heimelf fest.

Nach dem Wechsel warfen die Gäste wieder alles nach vorne und erzielten durch Johannes Rauch in der 50. Minute den Ausgleich. Nur fünf Minuten später brachte der agile Rollmann den SSV erneut in Front und besiegelte mit dem 2:1 das vorzeitige Ausscheiden der Kellner-Truppe.

Tore: 1:0 Art.Traut (35.), 1:1 Rauch (50.), 2:1 Rollmann (55.) / SR: Völk (SV Reitsch). jr



TSV Gundelsdorf -

TSF Theisenort 1:2 (1:0)

Das Spiel begann erwartungsgemäß mit einem leichten optischen Übergewicht der Gäste, die jedoch keine zwingenden Torchancen herausspielen konnten. Mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff der Heimelf erzielte Andreas Blinzler nach einer Flanke mit einem sehenswerten Schuss die überraschende Führung. Im weiteren Verlauf spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab. Kurz vor der Pause erhöhten die Gäste nochmals den Druck und kamen zu einigen Gelegenheiten, die jedoch gekonnt der heimische Defensivverbund um Spielertrainer Kestel vereiteln konnte.

In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste erwartungsgemäß den Druck, blieben jedoch zunächst ohne klare Möglichkeiten. Nach einem Eckstoß hätte erneut Blinzler die Führung ausbauen können, jedoch konnte ein Gästespieler in größter Not klären. Im Gegenzug lenkte ein Heimakteur nach einer Flanke aus dem Halbfeld den Ball bei einem Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Der Ausgleich gab den Gästen weiteren Auftrieb, und so gelang kurz darauf durch Jakobi die nicht unverdiente Führung. Nach dem Doppelschlag steckte die Heimelf jedoch nicht auf und versuchte bis zum Spielende, durch lobenswerten kämpferischen Einsatz den Ausgleichstreffer zu erzwingen, was nach einer Großchance durch Fischer fast gelungen wäre.

Tore: 1:0 Blinzler (13.), 1:1 Eigentor (73.), 1:2 Jakobi (75.) / SR: Ströhlein (Steinwiesen). sp



SV Knellendorf -

FC Mitwitz 2:9 (1:5)

Der stark ersatzgeschwächte A-Klassist wurde vom Bezirksligisten in der ersten Viertelstunde in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Erst nach dem 0:2 kam der Gastgeber besser ins Spiel, doch kassierte man zwei weitere Treffer, ehe Frank Müller das 1:4 erzielte.

Nach der Pause war es wieder Frank Müller, der mit einem satten Distanzschuss zum 2:5 traf. Doch die Knellendorfer waren mit den schnellen und zweikampfstarken Mitwitzern oft überfordert. Nur mit vollem Einsatz des SVK war es möglich, die hervorragenden Angriffe des FC zumindest teilweise zu stoppen. Am Ende musste sich der kämpferisch starke SV Knellendorf aber klar geschlagen geben.

Tore: 0:1 Schicker (6.), 0:2 C. Müller (13.), 0:3 M. Föhrweiser (29.), 0:4 Schicker (29.), 1:4 Müller (34.), 1:5 Fröba (37.), 2:5 Müller (49.), 2:6 Riedel (54.), 2:7 J. Müller (61./FE), 2:8 Köhler (69.), 2:9 Riedel (74.) / SR: Bähr (Friesen). wba



FC Wallenfels -

TSV Ludwigsstadt 0:5 (0:2)

Der FC Wallenfels musste erkennen, dass in der Kreisliga auf einem anderen Niveau gespielt wird, und hatte gegen den TSV Ludwigsstadt letztlich keine Chance. Die Gäste sorgten bereits in der Anfangsviertelstunde für klare Verhältnisse, wobei der zweite Treffer aus abseitsverdächtiger Position fiel, und sie waren auch in der Folgezeit spielbestimmend.

Die Platzherren mühten sich nach Kräften ,bissen sich an der stabilen TSV-Abwehr jedoch die Zähne aus. Sie schafften es indes, bis in die Schlussphase weitere Gegentreffer zu verhindern. Gegen die in puncto Raumaufteilung und Spielverständnis deutlich überlegenen Gäste handelte sich der FC in den Schlussminuten noch einige unnötige Gegentore ein und verließ den Rasen als deutlicher Verlierer.

Tore: 0:1 Stauch (8.), 0:2 Fischbach (14.), 0:3 Pfeiffer (71.), 0:4 Fischbach (86.), 0:5 Fehn (89.) / SR: Ebert(TSV Steinberg). gst



FC Kronach -

SV W/Neuengrün 1:3 (1:0)

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel brachte Hoderlein den FCK durch einen flach um die Mauer herum gespielten Freistoß in Führung (31.). Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste auf. Gerade noch war Schuberth am herausragenden Kronacher Torwart Tim Zänker gescheitert, da gelang ihm das 1:1 (50.). Wenig später nutzte Hort die nun spielerische Überlegenheit der Gäste zum 1:2. Einzig der überragende Torhüter Zänker bewahrte den FCK vor einem Debakel. Er wehrte herausragend gegen die zumeist freistehenden Schuberth, Lippert, Brand und Persicke ab. Auch als Brand frei auf das Kronacher Tor zu lief, rannte Zänker aus dem Kasten und griff sich den Ball. Schließlich nutzte Hort einen Patzer der Gastgeber, spielte zu Schuberth, und der erzielte das 1:3.

Tore: 1:0 Hoderlein (31.), 1:1 Schuberth (50.), 1:2 Hort (53.), 1:3 Schuberth (87.)/ SR: Mausbacher (Fürth am Berg). rg



TSV Küps -

SG Rothenkirchen 5:2 (3:0)

Mit einem Doppelschlag sorgte Sergej Prez für eine beruhigende 2:0-Führung des Kreisklassisten. Als Sascha Schleicher kurz vor der Pause einen Strafstoß verwandeln konnte, war dies schon die Vorentscheidung. Die Küpser erzielten nach einer knappen Stunde sogar noch das 4:0, ehe der Kreisliga-Aufsteiger in der Schlussphase das Ergebnis zumindest etwas günstiger gestalten konnte.

Tore: 1:0 Prez (12.), 2:0 Prez (20.), 3:0 Schleicher (41./Elfmeter), 4:0 Paura (57.), 4:1 Grebner (71.), 5:1 M. Müller (77.), 5:2 S. Müller (85./Elfmeter) / SR: Michel (Steinwiesen). red



FC Burggrub -

SC Jura Arnstein 0:4 (0:4)

Der Kreisliga-Aufsteiger ging schon nach zwei Minuten durch einen unnötigen Strafstoß in Führung. Nach neun Minuten stand es bereits 0:2. Ein Einwurf wurde durch die Verteidigung in den heimischen Strafraum weitergeleitet; Reinlein konnte den Ball unbedrängt mit der Brust annehmen und traf. Dem FC gelang sehr wenig nach vorn. Andererseits spielte sich der SC viele Möglichkeiten heraus, weil die Heimabwehr etwas unsortiert war. Die Gäste bauten die Führung durch einen Konter aus. Kurz darauf fing Will einen Pass ab und traf aus etwa 35 Metern zum 0:4.

Nach dem Wechsel lief das Geschehen weitestgehend im Mittelfeld ab. Die Grüber standen in der Abwehr und bewegten sich nun besser und konnten sich die ein oder andere gute Möglichkeit herausspielen, blieben aber ohne Erfolg. Die beste Chance hatte Kießling, der aus 30 Metern das Lattenkreuz traf.

Tore: 0:1 Will (2./FE), 0:2 Reinlein (9.), 0:3 Ritter (28.), 0:4 Will (33.) / SR: Fuhrmann. jg