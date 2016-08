Der Vizemeister siegt verdient

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich eine muntere Bezirksliga-Begegnung. Der Vizemeister der vergangenen Saison war von Anfang an die bessere Mannschaft und ging folgerichtig bereits nach sieben Minuten in Führung, als Hübner aus fünf Metern erfolgreich war. Auch in der Folgezeit hatten die Hausherren zunächst Mühe, Ordnung in ihr Spiel zu bekommen.

Erst nach gut 15 Minuten kam erstmals ein Ausrufezeichen. Wagner nahm einen Diagonalball an der rechten Strafraumkante volley, und der Ball ging an die Latte. Wenig später verfehlte Iskender sein Ziel auch nur knapp. Jetzt war wieder der TSV an der Reihe und Hübner sowie Späth vergaben das 0:2. Mitte der ersten Hälfte enteilte Wagner seinem Bewacher und, spielte perfekt in den Rückraum zu Sari, der am starken Gästetorwart Schulz scheiterte. Gegen Ende der ersten Hälfte begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Gäste immer gefährlicher waren.

Gleich nach Wiederbeginn ging der Ball bei einem Freistoß in den Gästestrafraum an Freund und Feind vorbei. Der TSV stand nun tief und überließ den "Glasmachern" das Spiel, ohne dass diese gefährlich wurden. Im Gegenteil: Die Gäste hatten immer wieder mit langen Bällen auf ihre schnellen Angreifer große Gelegenheiten, um den zweiten Treffer zu erzielen. In der 75. Minute drang Hanna in den Strafraum ein, aber auch er scheiterte an Torwart Schulz. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Iskender auf dem Fuß, als er von Sari schön frei gespielt wurde, einen Gegenspieler stehen ließ und dann aus sieben Metern erneut in TW Schulz seinen Meister fand.

Quasi im Gegenzug fiel die Vorentscheidung, als Greiner nach einem Konter aus fünf Metern einschieben konnte. Der ASV gab jedoch noch nicht auf und hatte erneut Pech, als Wagner den Pfosten traf und den Gästen fast ein Eigentor unterlief. Den Deckel auf die Partie machte Späth mit dem Schlusspfiff.

ASV Kleintettau: Möller - Pflügner (46. Wilhelm), Martin, Wilke, Hanna, Altan Yürük, Iskender, Sari, Alper Yürük, Wagner, Lieb (70. Kittel).

TSV Mönchröden: Schulz - Wittmann, Wicht, K. Greiner, Cannone, Walter, R. Greiner, Hübner (64. Carl), Späth, Kirtay, Treubel (87. Bornitzky).

Tore: 0:1 Hübner (7.), 0:2 Greiner (86.), 0:3 Späth (92.). / Gelb-Rot: Wagner (87.) / -. / SR: Stöckl (Bad Steben). / Zuschauer: 150.