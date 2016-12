David Martin pfeift schon über 50 Jahre

Im Mittelpunkt der Jahresabschlussfeier der Schiedsrichtergruppe Kronach stand die Ehrung verdienter Kollegen. Zu ihnen gehörte auch Zweitliga-Schiedsrichter Christian Dietz, das Aushängeschild der Gruppe, der für 15 Jahre aktive Tätigkeit geehrt wurde.

Über 100 Gäste konnte Obmann Michael Völk im Gasthaus "Zum Frack" in Steinberg begrüßen, unter ihnen BSO Siegfried Brehm aus Kemmern. Sein besonderer Dank galt den aktiven Schiedsrichtern, die es durch ihr unermüdliches Engagement wieder einmal geschafft haben, dass im Verantwortungsbereich der Gruppe Kronach kein Spiel wegen Schiedsrichtermangels abgesagt werden musste. Bei über 3000 Spielen im Jahr 2015 waren Kronacher Kollegen als Schiedsrichter, Assistenten oder Beobachter im Einsatz.

Für den reibungslosen Ablauf während des Jahres ist neben den Einteilern Jörg Kapfhammer, Helmut Bauer und Thomas Mattes auch das Lehrteam um Lehrwart Sebastian Demel mit Christian Dietz, Fabian Gratzke, Roman Potemkin und Andreas Müller verantwortlich. Daneben sorgen Corinna Schmittlein (Schriftführerin), Andreas Ebert (Kassier) sowie Siegbert Rubel und Harald Welsch für die Bewältigung der Aufgaben innerhalb der intakten Kronacher Schiedsrichter-Familie.



Kritik an Übergriffen

Dem Dank Völks an sie alle schloss sich Siegfried Brehm an. Beide kritisierten Übergriffe auf Schiedsrichter, sei es nun verbaler oder gar körperlicher Art, und appellierten an die Fairness gegenüber allen Sportlern, denn ein derartiges Verhalten dürfe im Sport und in der Gesellschaft keinen Rückhalt finden.

Es folgte die Ehrung verdienter Aktiver. Im März 2000 hat Christian Dietz, der mittlerweile in München lebt, seine Prüfung abgelegt. Seit 2012 leitet er Spiele in der 2. Bundesliga und steht regelmäßig auch in der 1. Bundesliga an der Linie. Kürzlich war er in der Partie Darmstadt 98 - 1. FC Köln eine Halbzeit lang erfolgreich als Schiedsrichter im Einsatz. Michael Völk: "Es bleibt zu hoffen, dass er aufgrund des kontinuierlichen Leistungsbildes auch bald die offizielle Berufung als Schiedsrichter ins Fußball-Oberhaus erhält."

Seit 15 Jahren gehören auch Stefan Gehring, Tobias Martin, Stefan Schirmer und Timo See der Schiedsrichtergruppe an. Zahlreiche Aktive wurden für 20 Jahre ausgezeichnet. Unter ihnen sind Günter Martin (TSV Ebersdorf), ein sehr zuverlässiger Rückhalt für die Gruppe, und Ingbert Herrmann (SC Steinbach), der sich nach zahlreichen Einsätzen aus dem Kreis der aktiven Schiedsrichter zurückgezogen hat.

Seit Januar 2016 ist Thomas Mattes (FSV Ziegelerden) stellvertretender Obmann und zugleich Einteiler im Juniorenbereich. Als Koordinator für die Betreuung des Schiedsrichter-Nachwuchses ist er ein wichtiger Bestandteil der Gruppe. Neben ihm ist auch Obmann Michael Völk seit 1995 aktiver Schiedsrichter. Seine Laufbahn beendete er 2014 in der Regionalliga, der er vier Jahre angehörte. Seit März 2014 steht er als Obmann an der Spitze der Kronacher Schiedsrichtergilde. Daneben gehören Harald Bauer, Wolfgang Dietrich und Rüdiger Schüchner der Gruppe seit 20 Jahren an.



Ehrenwimpel für 25 Jahre

Mit dem Ehrenwimpel des Bezirkes wurden Michael Deuerling (Ziegelerden) und Hartmut Hohleweg (Wilhelmsthal) für 25 Jahre ausgezeichnet. Während Deuerling, der Spiele bis zur Bezirksoberliga geleitet hat, nun als Kreisjugendleiter aktiv ist, hilft Hohleweg auch heute noch als Schiedsrichter im Herrenbereich aus. Ebenfalls seit 25 Jahren gehören Norbert Engelhardt und Hans-Dieter Spindler der Kronacher Schiedsrichter-Vereinigung an.

Andreas Müller ist seit 30 Jahren dabei. Der ehemalige Torhüter des TSV Steinberg schaffte es als Referee bis ins bayerische Fußballoberhaus und übernahm unter anderem von 2006 bis 2014 als Obmann Verantwortung in der Gruppe.

Den beeindruckenden Schlusspunkt setzte Ehrenmitglied David Martin. Er hat 1965 seine Schiedsrichter-Prüfung abgelegt und hält der Gruppe damit seit über einem halben Jahrhundert die Treue. Dafür wurde er mit der Ehrenmedaille in Gold bedacht.

Der 86-jährige Windheimer ist der älteste Unparteiische der Kronacher Gruppe und noch immer bemerkenswert fit. Im vergangenen Jahr war er wiederholt bei Spielen der Junioren und in der B-Klasse der Herren eingesetzt, und er will auch weiterhin aktiv bleiben.

Jahrzehntelang hat er Spiele in der damaligen A-Klasse (jetzt Kreisliga) geleitet. Lange Zeit war er sogar in der Bezirksliga im Einsatz und - von Selb bis Stegaurach - in ganz Oberfranken unterwegs.