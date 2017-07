Zwei Mädels in ihrem Element

Zum Saisonende Anfang Juli im Lohrer Freibad haben sich die Schwimmer der TG Kitzingen bei den unterfränkischen Langbahn-Meisterschaften noch einmal in guter Form gezeigt. Das wechselhafte Wetter und etwas kühle Wassertemperaturen ließen zwar keine Spitzenleistungen zu, aber mit den Bedingungen mussten alle zurechtkommen.

Viktoria Kolb setzte ihren erfolgreichen Lauf in diesem Jahr fort: mit sechs ersten Plätzen, einem zweiten und einem dritten Platz im Jahrgang 2002. Starke 28,78 Sekunden über 50 Meter Freistil brachten ihr den Pokal für die punktbeste Leistung (gemessen am aktuellen Weltrekord) ihres Jahrgangs ein. Mit Silber über 200 Meter Freistil und Bronze über 50, 100 und 400 Meter Freistil erreichte sie auch in der offenen Wertung Podestplätze.

Acht persönliche Bestzeiten

In Julia Gabriel (Jahrgang 2007) schickt sich eine junge Schwimmerin an, in Kolbs Fußstapfen zu treten. Auch sie gewann mit 35,60 Sekunden über 50 Meter Freistil den Pokal für die punktbeste Leistung. Dazu holte sie sich über 50 Meter Brust (46,61) den Meistertitel und gewann fünfmal Silber (100 Meter, 200 Meter und 400 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling). Marlene Streun (2006) erreichte den Titel über 50 Meter Rücken, wurde Zweite über 50 Meter Schmetterling und jeweils Dritte über 50 Meter Brust, 50 Meter Freistil und 200 Meter Lagen. Sie schwamm in allen ihren acht Einzelrennen persönliche Bestzeiten.

Die Damenstaffel in der Besetzung Viktoria Kolb, Franziska Conover, Elena Harbauer und Chris Wiegand setzte sich über 4 x 50 Meter Freistil in einem spannenden Rennen knapp gegen die TSG Kleinostheim durch. Weitere Medaillen in der offenen Klasse gab es für Richard Lutsch (Jahrgang 2000), der über 50 Meter Schmetterling Silber errang (29,61 Sekunden) und den Vereinsrekord auf der 50-Meter-Bahn unter dreißig Sekunden drückte. Dazu gewann er Silber in der Jahrgangswertung über 50 und 100 Meter Rücken. Hannah Voll schwamm über 200 Meter Rücken in 2:45,37 Minuten auf Platz drei in der offenen Wertung. Silber gab es für die Kitzinger Mixed-Staffel über 4 x 50 Meter Freistil (Richard Lutsch, André Baumann, Franziska Conover und Anton Schmitt-Raiser), Bronze für die Damen über 4 x 50 Meter Lagen (Chris Wiegand, Franziska Conover, Viktoria Kolb, Elena Harbauer).

In den Jahrgangsentscheidungen sprangen Franziska Conover (2000), Elena Harbauer (2004), Marie Hipskind (2002), Noel Kohles (2005) und Anton Schmitt-Raiser aufs Podest. Für die Jugendstaffeln der TGK (Jahrgänge 2004 bis 2007) gab es Silber über 4 x 50 Meter Lagen (Harbauer, Streun, Gabriel, Schmitt-Raiser) und Bronze über 4 x 50 Meter Freistil (Kohles, Harbauer, Gabriel, Streun). Die Masters-Entscheidungen (ab der Altersklasse 20) litten erneut unter sehr geringen Teilnehmerzahlen. Hier, so hieß es aus Reihen der TGK, sei der unterfränkische Schwimmverband gefordert, ein attraktiveres Programm zu bieten. In Verena Haberkorn, André Baumann, Georg Harbauer und Silvio van Musscher schickte die TGK immerhin vier Aktive ins Wasser.