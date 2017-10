Zum Arschwisch knülle das Papier

Neulich rief hier ein älterer Herr an, der Name ist der Redaktion bekannt, und klagte sein Leid als Leser. Viele seiner Bekannten hätten die Zeitung bereits abbestellt, er nicht – aber lange dauere es nicht mehr, dann werde auch er sein Abo kündigen. Er finde im Sport nur noch Kickers Würzburg und Bayern München, und wenn am Abend vorher sein Klub im Toto-Pokal gespielt habe, stehe davon am nächsten Tag natürlich nichts in der Zeitung, noch nicht mal das Ergebnis.

Ja, ja, meinte er und nahm mir das Wort aus dem Mund: Er könne sich die Ergebnisse im Internet besorgen, kein Problem, aber erstens sei er mit 80 Jahren kein Freund des Internets – und zweitens: Wofür habe er denn eine Zeitung? Ja, wofür?

Der Herr hat schon mehrfach in der Redaktion angerufen – mal war es zu viel Kickers, mal zu wenig Würzburger FV. Überall hat er Freunde und Bekannte, von dessen Klubs er gerne mehr lesen würde in seiner Zeitung. Er ist das, was man getrost einen treuen Leser nennen darf – so viele aus dieser Spezies gibt es davon nicht mehr in der digitalen Welt, was man bedauerlich finden, doch leider nicht ändern kann. Treue Leser aber genießen Privilegien, sie dürfen sich gern öfters an die Redaktion wenden mit ihrer Kritik – wir tun für sie, was wir können.

Ich versuche dem Herrn unser Dilemma nahezubringen. Ich erkläre, unter welchen Zwängen wir stehen. Die zwei größten Feinde des Zeitungsredakteurs sind – das Platzproblem und der Redaktionsschluss. Das Platzproblem verhindert, dass in der Lokalausgabe mehr über all jene Lieblingsklubs erscheint, für die der Mann sich interessiert, und dem frühen Redaktionsschluss ist es geschuldet, dass viele Pokalergebnisse nicht am nächsten Tag in der Zeitung stehen, sondern erst am übernächsten. Der Mann am Telefon ist nicht sehr geduldig, er redet lieber selbst. Dennoch habe ich den Eindruck, er versucht mich zumindest ein bisschen zu verstehen.

Anrufe wie diese sind zur Rarität geworden. Immer noch gibt es hierzulande etwa 22 000 öffentliche Fernsprecher, kein Vergleich zu den 160 000 im Vor-Handy-Zeitalter der 1990er Jahre. Doch unsere Kommunikation beschränkt sich heute fast ausschließlich auf die stille Post per E-Mail sowie den mehr oder weniger geistreichen Austausch über Soziale Medien. Früher hatte jede Redaktion einen Anrufbeantworter, und wenn man ihn am Morgen abhörte, waren dort die Vorläufer der Shitstorms zu hören wie: „Was sich die Zeitung da gestern geleistet hat, ist ein Skandal.“ Wir müssten mal suchen, ist gewiss noch auf einer der kleinen Kassetten zu finden.

Auch Briefe erreichten die Redaktion regelmäßig. Die schönste Passage aus einem dieser Wutschreiben möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, ein Zitat des deutschen Lyrikers Georg Heym: „Man nehme sein Geschmier. Zum Arschwisch knülle man das Papier.“ Großartig und fast origineller noch als eine Reaktion des Komponisten Max Reger: „Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses. Ihre Kritik habe ich vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben.“ Das hatte Stil und Witz gleichermaßen – mehr als vieles, was heute in der Redaktion aufschlägt.

Vielleicht liegt das an der neuen Form der Interaktion – sie läuft heute ja fast synchron. Kaum ist im Netz ein Artikel erschienen, stürzen sich die Leute auch schon drauf und kommentieren munter drauf los. Für alles gibt es heute Experten, manche scheinen den lieben langen Tag nur vor dem Computer zu sitzen und auf eine Gelegenheit zu warten. Zeit zum Nachdenken bleibt da kaum. Immer wieder kommt es zu Grenzverletzungen. Die Dinge schaukeln sich hoch, gewinnen eine Dynamik, die kaum noch zu stoppen ist.

Wer einmal versucht hat, so eine Debatte zu moderieren, der weiß, wieviel Mühen und Kraft es braucht, die galoppierenden Gedanken mancher Prinzipienreiter wieder einzufangen. Auf solche Diskussionen um des Kaisers Bart habe ich keine Lust. Sie nerven mich nur. Ich empfehle den Lesern lieber: Ruft doch mal an!