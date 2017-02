Wenn der Sportler erwacht

So richtig begann das Sportjahr 2017 für mich vorigen Freitag spät nachmittags mit einem überraschenden Anruf. Am anderen Ende der Leitung versprach ein Bekannter VIP-Karten für das Fußball-Bundesligaspiel des FC Ingolstadt gegen den FC Bayern. Bundesliga: kostenlos, beste Plätze, das Wetter schien zu passen, also nichts wie hin, wann ergibt sich denn schon mal so eine Gelegenheit? Wäre da nicht die Faschingssitzung. Die müsste der eingeteilte Berichterstatter dann wohl absagen und einen Ersatzspieler finden. Nicht so einfach, das in der Kürze der Zeit zu entscheiden.

Also wird gerechnet und gerechnet mit der Entfernung, Fahrtzeit und so weiter. Ergebnis: Es könnte klappen, wieder rechtzeitig zum Einzug der Narren zurück zu sein. Ich riskiere es und sage zu, komme in Ingolstadt an. Dort steht ein schnuckeliges, kleines 15 000-Zuschauer-Stadion, das in Zeiten der modernen Fußball-Tempel beinahe wie ein Dorf-Sportplatz wirkt. Für Bundesliga-Verhältnisse wohl gemerkt.



Nur fünf Sitzreihen trennen mich vom Rasen. Wenn Lahm Einwurf macht, Hummels an der Seitenlinie klärt oder Matip dazwischen fegt, ist das fast so nah wie in der Kreisliga. Eine interessante Perspektive. Leider fehlt dem Spiel etwas der Pep, nicht nur der auf der Trainerbank. Jetzt hast du den ganzen Stress auf dich genommen und siehst ein 0:0, schießt es mir in Minute 89 durch den Kopf.

Dann sehen wir plötzlich doch noch zwei Tore, was meine Sitznachbarin gar nicht freut. „Die megn mir net“, hatte mich die Dame neben mir schon vorher über die Münchner Gäste aufgeklärt. Ingolstadt verabschiedet sich mit fast einer Stunde Stau. So treffe ich etwas verspätet beim Fasching ein, der Saal brodelt bereits. Narrhallamarsch, helau und rein mit ihm! Und schon sitze ich mit Block und Kamera vor der nächsten Bühne. Dafür wird bis in die Nachspielzeit geblieben. Helau! Es ist ja noch immer gut gegangen, sagt man in Köln.

Meine Sportwoche findet ihre Fortsetzung am Montagabend beim Hallenkick der alten Herren, zu denen ich mittlerweile leider vom Alter und der Leistung her zähle. Spaß macht's trotzdem, das ist die Hauptsache. Das schöne Wetter hält an, Mitte der Woche muss das Fahrrad den Winterschlaf abrupt beenden, weil sein Herrchen Bewegung will. Dafür wollen meine Beine aber nicht so recht bei den ersten kleineren Steigungen. Die Natur lässt sich trotzdem für einige Zeit genießen, richtig schön!



Am Abend geht's gleich dienstlich mit dem Sport weiter, in der Handball-Landesliga sehe ich den Sieg der Mainfranken-Frauen in Bergtheim. Ja, ganz ordentlich, alles im grünen Bereich.

Nur Trainer B lässt lange auf sich warten, bis er seine Analyse zum Spiel kundtut. Damit reicht's halt nur noch für die zweite Halbzeit der Champions League vor dem Fernseher. Man muss das mit dem Sport ja nicht gleich übertreiben.