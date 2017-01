Vorzeitige Rettung verpasst

„Wer heute 4:0-Punkte macht, der bleibt drin“, prognostizierte Uli Lauck, Trainer der Segnitzer Faustball-Frauen vor dem Anpfiff des wichtigen Heimspieltags in Randersacker. In Laucks Satz war der Wunsch der Vater des Gedankens. Er fieberte förmlich nach einem Doppelsieg für seine Mannschaft, die damit den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd nahezu perfekt hätten machen können.

Doch Laucks Aussage blieb ein Wunschtraum. Das Ansinnen lief ins Leere, auch wenn sich der Auftakt erfolgversprechend gestaltete. Nachdem die TG Landshut auf der Autobahn stecken geblieben war, hatten die Niederbayerinnen nur wenig Zeit zum Aufwärmen und Segnitz ein leichtes Spiel, um den ersten Satz 11:5 einzusacken. „Sie brauchen meisten einen Satz um reinzukommen“, bemerkte Landshuts Betreuer Adrian Siegler. Er ist ein gebürtiger Segnitzer, den es beruflich nach Erlangen verschlagen hat und der durch seine in Landshut spielende Freundin zu den Niederbayerinnen kam. Tatsächlich war Landshut nach einem Satz in Schwung gekommen und kam mit dem 11:6 zum Satzausgleich. Die Begegnung barg für beiden Mannschaften mehrere Höhen und Tiefen, wie der 5:0-Kavaliersstart der Segnitzerinnen im dritten Durchgang. Trotzdem musste Segnitz beim 10:7 kurz zittern, ehe das 11:8 die 2:1-Satzführung brachte. Das 5:2 bildete die Basis im vierten Satz, den Segnitz 11:7 ohne zu glänzen zum 3:1-Sieg nach Hause brachte.

„Hätten wir unser zweites Match so gespielt wie das erste, dann hätten wir auch gegen Unterhaugstett gewonnen“, resümierte Uli Lauck am Nachmittag. Knapper als knapp musste Segnitz den ersten Satz 14:15 an den Abstiegskonkurrenten Unterhaugstett abgeben. „Das war eine enge Kiste mit jeweils dem schlechteren Ende für uns“, kommentierte der Trainer das Geschehen. Denn seine Damen leisteten sich immer wieder individuelle Fehler und versäumten es zu punkten. Nach dem 10:12 im zweiten Satz schwanden die Segnitzer Aktien zusehends. Uli Lauck sorgte mit der Einwechslung von Marites Gernet für Ursina Sagstetteer für frischen Wind, was aber nicht verhinderte, dass die Gastgeberinnen auch den dritten Sieg 10:12 vergeigten und mit dem 0:3 das Tagesziel um Längen verfehlten. Denn die Mannschaft um Spielführerin Tatjana Müller verpasste es, die eigene Landshut-Vorlage in einen weiteren Sieg zu vollstrecken. Die vorzeitige Rettung blieb ein frommer Wunsch des Trainers. Stattdessen hat sich die Lage noch verschlechtert. Denn Segnitz ist zwar weiter punktgleich mit Unterhaugstett (4:16 Punkte), doch durch das 0:3 im direkten Duell fiel Segnitz auf den vorletzten Platz (bei zwei Absteigern) zurück, weil sie nun in der Satzdifferenz mit minus 17 schlechter sind als Unterhaugstett (minus 13).

Nun stehen die Segnitzerinnen am kommenden Sonntag unter Druck. In Nürnberg-Eibach treffen sie auf Schlusslicht Gärtringen. Wenn sie dieses „Abstiegs-Endspiel“ nicht gewinnen, geht der Hallenrunden-Fahrstuhl mit dem Turnverein wieder in die zweite Liga. Segnitz hat das Hinspiel gegen Gärtringen verloren und muss im Rückspiel auf seine Hauptschlagfrau Linda Müller (Urlaub) verzichten. „Das macht die Sache nicht einfacher“, meint der Trainer. Uli Lauck muss am Sonntag improvisieren – mit ungewissem Ausgang.

1. Bundesliga Süd Frauen

TV Segnitz – TG Landshut 3:1 TG Landshut – TV Unterhaugstett 3:1 TV Segnitz – TV Unterhaugstett 0:3